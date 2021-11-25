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Червиченко: «Спаллетти — итальянский колхозник»

вчера, 09:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал момент с участием Лучано Спаллетти, который демонстративно отказался пожать руку тренеру «красно-белых» Рую Витории после поединка между «Спартаком» и «Наполи» (2:1) в пятом туре группового раунда Лиги Европы:

Спаллетти — колхозник итальянский. Невоспитанный человек. Пусть радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Ничего страшного не произошло.

После пяти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице группы С. «Красно-белые» имеют в своём активе 7 баллов. «Наполи» (7) располагается на второй строчке, уступая «Спартаку» по результатам очных поединков.

Свое мнение касательно этого эпизода высказал и главный тренер «Спартака».

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:31
Публично называть другого человека колхозником - видимо образец воспитанности по версии Червиченко
valt134
valt134
вчера в 17:05
Червиченко прав. Я не поклонник Витории, но Лучано повёл себя очень некрасиво. Недостойно как-то...В моих глазах он упал.
SpartakАдекват
SpartakАдекват
вчера в 16:01
Не думаю, что в своё время такой уж плохой была организация в колхозах, чтобы так использовать данное слово.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 13:32
Странные времена наступили
Околофутбольным историям, каким то сплетням, уделяют больше внимания , чем самому матчу, голам, футбольной статистике, разбору игры
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 13:26
Тяжело бывшему Зени Спаму проигрывать, а тем более, за Наполи.
pendulum47
pendulum47
вчера в 13:23
Спаллетти на эмоциях был и недоволен игрой своей команды, можно было понять, раздули шляпу какую-то. Он рукой если кто смотрел махнул когда Витория подошел, а если бы на пофиг ,то вообще бы жестов никаких не подал бы.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 13:17
А с чего это Червиченко решил, что колхозники это невоспитанные люди? Колхозы раньше имели и библиотеки и клубы для культурных мероприятий, детсады, школы.В колхозах работали и инженеры и агрономы и селекционеры и механики-мотористы.... а Червиченко наверное имеет диплом какого-нибудь менеджера по эффективной прихватизации чужого имущества и сидит рассуждает обо всём умный такой
112910415
112910415
вчера в 12:56
простим его
радость у нас !
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:48
Андрюша по ходу приготовился после игры обливать помоями КБ а тут вот такое!Но он быстро нашёл выход)))
протон
протон
вчера в 12:20
Не нужны - это верно, но ваши в наручниках должны быть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:10
Странно что слово "Колхоз" ругательно-оскорбительное в исполнении Широкова или Червиченко......))

Может значение слова не знают ???
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:48
Червиченко: "Я не понимаю, что Спартак может противопоставить Наполи"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:35
Лысый и во время пребывания в бывшей культурной столице СССР особыми манерами джентльмена не отличался. А уж когда затосковал и стал ныть...
SHMEL258
SHMEL258 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:18
А что он не так написАл? Немного эмоционально, но по сути не придраться.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 11:17
Спалетти просто психанул и придумал причину.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:16
А сам то ты воспитанный,если пишешь такую ерунду.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 11:03
Ну, не пожал и не пожал. Истинный мотив нам не известен, может расстроился, а может обиделся... Допускаю и то, что Витория во время матча мог что-то неприятное сказать Лучано. Настоящую причину мы вряд ли узнаем. А вот такая попытка оскорбления со стороны публичного человека не достойна уважения.
И, потом, почему слово "колхозник", как имя нарицательное, стало употребляться в уничижительной форме? В своё время так называли сельского жителя, крестьянина - труженика, и, кстати, далеко не всегда, малообразованного и, как он выразился, "невоспитанного человека". Устанешь перечислять имена выдающихся и заслуженных людей вышедших из деревни.
Остаётся пожелать г-ну Червиченко быть несколько аккуратней в выражениях.
И да, я очень рад за болельщиков Спартака, не так часто в последнее время балует победами их любимый клуб.
6apap6ucxkgk
6apap6ucxkgk
вчера в 10:50
Уникальный случай, когда с червяком можно согласиться
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:40
А сам российский наверно колхозник
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:37
Первый раз поддержу Червя . Оказывается иногда и что то разумное глаголет он...)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:35
И всё таки предлагаю оставить Виторию для кубковых игр а для РПЛ пригласить Ваноли раз уже зарема ханума с ним пообедала.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:30
Не Червю его обсуждать.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:29
Колхозан! 😀😉😁
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:25
"Спартак" выиграл две игры у лидера Серии А, кто бы мог такое предположить, об этом даже и не мечтали... Давайте радоваться победе "Спартака", который занимает первое место в своей группе и имеет реальные шансы, обыграв "Легию" в заключительном туре ЛЕ завершить групповой турнир на первом месте...
У каждого своя правда, у Лучано Спалетти своя, у Руй Витории своя, что между ними произошло, об этом знают только они сами, возможно это всего лишь досадное недоразумение, которое произошло на эмоциях, на переживаниях и не более того....

Давайте праздновать победу "Спартака" а не оскорблять заслуженного тренера, в возрасте 62 года......
pele1981
pele1981
вчера в 10:14
Хуже, он - макаронный быдло!)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:12
    Futurista
    Futurista ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 10:11
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:10
    Лысые люди делятся на два типажа:
    1. Я тебя во первых приветствую.
    2. Да я твоей руки даже не пожму.
    YVG
    YVG
    вчера в 10:01, ред.
    Жирный опять что-то не то сморозил. Про спартак он ясней выражается.
    Землянин
    Землянин
    вчера в 10:00, ред.
    Руй хорошо показал эмоции, вот это кадр вышел и облетел все сми😂, а Спалетти, конечно, проиграл дуэль во всех смыслах и предстал также. Пускай теперь лепит любые отмазы, это никого не интересует, счёт на табло и в турнирной таблице, и все всё прекрасно видели 😂
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