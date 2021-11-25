Червиченко: «Спаллетти — итальянский колхозник»

1637822388

вчера, 09:39

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал момент с участием , который демонстративно отказался пожать руку тренеру «красно-белых» Рую Витории после поединка между «Спартаком» и «Наполи» (2:1) в пятом туре группового раунда Лиги Европы:

Спаллетти — колхозник итальянский. Невоспитанный человек. Пусть радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Ничего страшного не произошло.

После пяти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице группы С. «Красно-белые» имеют в своём активе 7 баллов. «Наполи» (7) располагается на второй строчке, уступая «Спартаку» по результатам очных поединков.

Свое мнение касательно этого эпизода высказал и главный тренер «Спартака».