Червиченко: «Спаллетти — итальянский колхозник»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал момент с участием Лучано Спаллетти, который демонстративно отказался пожать руку тренеру «красно-белых» Рую Витории после поединка между «Спартаком» и «Наполи» (2:1) в пятом туре группового раунда Лиги Европы:
Спаллетти — колхозник итальянский. Невоспитанный человек. Пусть радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Ничего страшного не произошло.
После пяти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице группы С. «Красно-белые» имеют в своём активе 7 баллов. «Наполи» (7) располагается на второй строчке, уступая «Спартаку» по результатам очных поединков.
Свое мнение касательно этого эпизода высказал и главный тренер «Спартака».
И, потом, почему слово "колхозник", как имя нарицательное, стало употребляться в уничижительной форме? В своё время так называли сельского жителя, крестьянина - труженика, и, кстати, далеко не всегда, малообразованного и, как он выразился, "невоспитанного человека". Устанешь перечислять имена выдающихся и заслуженных людей вышедших из деревни.
Остаётся пожелать г-ну Червиченко быть несколько аккуратней в выражениях.
И да, я очень рад за болельщиков Спартака, не так часто в последнее время балует победами их любимый клуб.
И, потом, почему слово "колхозник", как имя нарицательное, стало употребляться в уничижительной форме? В своё время так называли сельского жителя, крестьянина - труженика, и, кстати, далеко не всегда, малообразованного и, как он выразился, "невоспитанного человека". Устанешь перечислять имена выдающихся и заслуженных людей вышедших из деревни.
Остаётся пожелать г-ну Червиченко быть несколько аккуратней в выражениях.
И да, я очень рад за болельщиков Спартака, не так часто в последнее время балует победами их любимый клуб.