Ибрагимович показал навыки тхэквондо и процитировал Брюса Ли

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём инстаграме опубликовал видео, на котором продемонстрировал свои навыки ударов ногами.
Шведский форвард имеет чёрный пояс по тхэквондо. Златан оставил подпись к видео, процитировав известного мастер боевых искусств и актёра Брюса Ли:
Ты должен быть бесформенным как вода.
Брюс Ли - другое дело, и у него было другое тело.
Ибра высокий - тип телосложения другой. Но хорошо, что он это делает в 40 лет.
Брюс Ли - другое дело, и у него было другое тело.
Ибра высокий - тип телосложения другой. Но хорошо, что он это делает в 40 лет.