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Ибрагимович показал навыки тхэквондо и процитировал Брюса Ли

вчера, 15:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём инстаграме опубликовал видео, на котором продемонстрировал свои навыки ударов ногами.

Шведский форвард имеет чёрный пояс по тхэквондо. Златан оставил подпись к видео, процитировав известного мастер боевых искусств и актёра Брюса Ли:

Ты должен быть бесформенным как вода.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:42
Красавчик, держит форму. Может пригодится в отборочных стыках, если вдруг не забьёт.
gentlewolf
gentlewolf ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:04
По Бензема инфа устарела.
4RT
4RT ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:00
Бензема пасом через Рональдо
протон
протон
вчера в 16:37
Ибра особенный
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:18
Ибрагимович крут во всем!!!
4RT
4RT
вчера в 16:13
Был бы россиянином,уже бы в Думе на кнопки нажимал.
don_surio
don_surio
вчера в 16:00
У него и по футболу, тоже черный пояс-))).
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 15:59
Ибрагимович молодец! Но, все-таки, ведь эти действия и удары не похожи на воду.
Брюс Ли - другое дело, и у него было другое тело.

Ибра высокий - тип телосложения другой. Но хорошо, что он это делает в 40 лет.
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