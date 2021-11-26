Ибрагимович показал навыки тхэквондо и процитировал Брюса Ли

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вчера, 15:45

Нападающий «Милана» в своём инстаграме опубликовал видео, на котором продемонстрировал свои навыки ударов ногами.

Шведский форвард имеет чёрный пояс по тхэквондо. Златан оставил подпись к видео, процитировав известного мастер боевых искусств и актёра Брюса Ли: