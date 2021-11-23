Джеррард запретил в «Астон Вилле» газировку и пудинги

Новый рулевой «Астон Виллы» Стивен Джеррард ввел очередные запреты, связанные с питанием.
Специалист запретил футболистам употреблять газированные напитки, соусы, пудинги и горячий шоколад.
Джеррард возглавил «львов» 11 ноября. До этого он работал с «Рейнджерс».
Джеррард был назначен новым главным тренером «Астон Виллы» в начале этого месяца и уже вводит строгие правила в отношении продуктов питания на тренировочной базе клуба для старших команд и академических команд.
На своей презентации в прошлый четверг он сообщил, что уже запретил томатный кетчуп и, как известно, ряд других соусов, включая майонез, также были исключены из меню столовой.
Джеррард полон решимости поддерживать «чрезвычайно высокие» стандарты в клубе Премьер-лиги и вместе со своей спортивной научной командой и диетологами составил список запрещенных продуктов.
Однако выяснилось, что иногда за день до игры можно разрешить есть десерты, чтобы получить энергию из углеводов.
Стивен Джеррард есть Стивен Джеррард!
Джеррард был назначен новым главным тренером «Астон Виллы» в начале этого месяца и уже вводит строгие правила в отношении продуктов питания на тренировочной базе клуба для старших команд и академических команд.
На своей презентации в прошлый четверг он сообщил, что уже запретил томатный кетчуп и, как известно, ряд других соусов, включая майонез, также были исключены из меню столовой.
Джеррард полон решимости поддерживать «чрезвычайно высокие» стандарты в клубе Премьер-лиги и вместе со своей спортивной научной командой и диетологами составил список запрещенных продуктов.
Однако выяснилось, что иногда за день до игры можно разрешить есть десерты, чтобы получить энергию из углеводов.
Стивен Джеррард есть Стивен Джеррард!