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Джеррард запретил в «Астон Вилле» газировку и пудинги

вчера, 12:44

Новый рулевой «Астон Виллы» Стивен Джеррард ввел очередные запреты, связанные с питанием.

Специалист запретил футболистам употреблять газированные напитки, соусы, пудинги и горячий шоколад.

Джеррард возглавил «львов» 11 ноября. До этого он работал с «Рейнджерс».

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Все комментарии
Aston Villa Football Club
Aston Villa Football Club
вчера в 21:19
Джеррард знает что делает.
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:09
жесток стиви джи
pendulum47
pendulum47
вчера в 15:36
Зенит разрешил покупку Сутормина из Рубина за 50.000 рублей
Tostao
Tostao
вчера в 15:24
Они ещё не провинились, а уже оставлены без сладкого.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:58
Ну запретил и запретил!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:27, ред.
С.Джеррад, на мой взгляд, не только талантливый игрок, что он доказывал своей феноменальной игрой в том же "Ливерпуле" в котором был капитаном команды, в составе которого он выиграл Лигу чемпионов, забив первый гол в ворота "Милана" во втором тайме, когда его команда проигрывала "Милану" 3:0...И во многом благодаря и ему, свершился тот легендарный камбэк, который навеки войдёт в историю Мирового футбола и в историю ЛЧ в частности, но и умный, здравомыслящий человек, и если он принимает такое решение, то это не просто запрет, а изученная, осмысленная его позиция в этом вопросе, которая будет игрокам команды во благо, а не во вред...

Удачи С.Джеррарду в его тренерской карьере, и пусть его новая команда "Астон Вилла" будет тем "трамплином", который позволит ему возглавить в качестве главного тренера его бывшую команду "Ливерпуль"
112910415
112910415
вчера в 13:44
пищевая оптимизация лишней не будет !
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 13:29
А как он это будет проверять? Видеокамеры на лоб приделает?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:28
Скоро он с женами запретит встречаться.
Rattlehead
Rattlehead ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:27
Пол чайной ложки лимонной кислоты, чайная ложка соды, сахар/сироп по вкусу на стакан воды и вуаля.
протон
протон
вчера в 13:20
Удивительно, что профессиональным футболистам нужно запрещать майонез, шоколадки, и газировку. Так ведь может открыться что и бухыч с кокосом не слишком хороши для спорта
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:15
Как теперь жить без фанты,колы,пепси? Придётся всё пивасиком заменять.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:51
Стивен Джеррард запретил газированные напитки, соусы, пудинги и горячий шоколад, поскольку он реализует свой новый кодекс поведения в «Астон Вилле».

Джеррард был назначен новым главным тренером «Астон Виллы» в начале этого месяца и уже вводит строгие правила в отношении продуктов питания на тренировочной базе клуба для старших команд и академических команд.

На своей презентации в прошлый четверг он сообщил, что уже запретил томатный кетчуп и, как известно, ряд других соусов, включая майонез, также были исключены из меню столовой.

Джеррард полон решимости поддерживать «чрезвычайно высокие» стандарты в клубе Премьер-лиги и вместе со своей спортивной научной командой и диетологами составил список запрещенных продуктов.

Однако выяснилось, что иногда за день до игры можно разрешить есть десерты, чтобы получить энергию из углеводов.

Стивен Джеррард есть Стивен Джеррард!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:51
Правильно сделал. А еще лучше весь fast food сразу добавить в чёрный список.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:46
правильно,худеть надо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:44
Это так!
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