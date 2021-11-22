Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки 18-летнему форварду «Ромы»

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вчера, 20:55

18-летний нападающий принёс «Роме» победу над «Дженоа» (2:0), оформив дубль за 10 минут до конца матча.

После окончания игры главный тренер римского клуба прокомментировал эпизод, когда молодой футболист подбежал и обнял португальца, забив гол:

Я пообещал ему, что куплю ему кроссовки, которые ему так нравятся и стоят дорого. 800 евро. Когда он забил гол, он подбежал ко мне, чтобы напомнить об этом. Завтра утром я первым делом куплю ему кроссовки.

Моуриньо сдержал слово и купил Феликсу кроссовки. Молодой форвард был очень рад получить подарок от своего тренера.