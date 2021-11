Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки 18-летнему форварду «Ромы»

18-летний нападающий принёс «Роме» победу над «Дженоа» (2:0), оформив дубль за 10 минут до конца матча.

После окончания игры главный тренер римского клуба прокомментировал эпизод, когда молодой футболист подбежал и обнял португальца, забив гол:

Моуриньо сдержал слово и купил Феликсу кроссовки. Молодой форвард был очень рад получить подарок от своего тренера.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…



…and he did it. "He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu