Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки 18-летнему форварду «Ромы»

18-летний нападающий Феликс Афена-Гьян принёс «Роме» победу над «Дженоа» (2:0), оформив дубль за 10 минут до конца матча.
После окончания игры главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод, когда молодой футболист подбежал и обнял португальца, забив гол:
Я пообещал ему, что куплю ему кроссовки, которые ему так нравятся и стоят дорого. 800 евро. Когда он забил гол, он подбежал ко мне, чтобы напомнить об этом. Завтра утром я первым делом куплю ему кроссовки.
Моуриньо сдержал слово и купил Феликсу кроссовки. Молодой форвард был очень рад получить подарок от своего тренера.
José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2021
…and he did it. "He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu
Это не похоже на постановку
Это не похоже на постановку
И Ж.Моуриньо нашёл оригинальный способ улучшить результаты своей команды...
Ж.Моуриньо решил поощрять игроков, которые забивают голы в ворота соперника, решающие исход матча.....Кроссовками)
И Ж.Моуриньо нашёл оригинальный способ улучшить результаты своей команды...
Ж.Моуриньо решил поощрять игроков, которые забивают голы в ворота соперника, решающие исход матча.....Кроссовками)
Молодец Жозе Моуринью, тренер итальянского клуба "Рома" ! Всем добра и здоровья! Болейте футболом! Как всегда свое мнение!
Молодец Жозе Моуринью, тренер итальянского клуба "Рома" ! Всем добра и здоровья! Болейте футболом! Как всегда свое мнение!