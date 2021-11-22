ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2021/2022

Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки 18-летнему форварду «Ромы»

вчера, 20:55

18-летний нападающий Феликс Афена-Гьян принёс «Роме» победу над «Дженоа» (2:0), оформив дубль за 10 минут до конца матча.

После окончания игры главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод, когда молодой футболист подбежал и обнял португальца, забив гол:

Я пообещал ему, что куплю ему кроссовки, которые ему так нравятся и стоят дорого. 800 евро. Когда он забил гол, он подбежал ко мне, чтобы напомнить об этом. Завтра утром я первым делом куплю ему кроссовки.

Моуриньо сдержал слово и купил Феликсу кроссовки. Молодой форвард был очень рад получить подарок от своего тренера.

Все новости
«Валера на месте, не переживайте!». Жена Карпина показала отдых в Дубае
Сегодня, 15:59 ФотоВидеоКомментарии16
СлухиДжеррард запретил в «Астон Вилле» газировку и пудинги
Сегодня, 12:44 Комментарии16
СлухиМарадона был похоронен без сердца
Сегодня, 08:14 Комментарии28
Джеррард запретил кетчуп в «Астон Вилле»
18 ноября Комментарии14
«Папа дома». Жена Карпина показала встречу тренера с детьми
18 ноября ВидеоКомментарии23
РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Ковбы
18 ноября
Сортировать
Все комментарии
zim289
zim289 ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 16:26
Сейчас просто время такое, что всё снимают на телефон и выкладывают в инсту.
Это не похоже на постановку
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:47
Ничего, потом парень подрастет и Жозе возьмет с него неустойку.
Сантус
Сантус ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
))На мой взгляд искренне это было бы текстом,а не на камеру.Ну это только моё мнение..)Я понимаю что он старается улучшить существующий бэкграунд как может.
Q-J-G
Q-J-G ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 22:12
В данном случае довольно трогательно и искренне)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:06, ред.
Не хочет Ж.Моуриньо больше очередного расторжения контракта по инициативе руководства клуба....
И Ж.Моуриньо нашёл оригинальный способ улучшить результаты своей команды...

Ж.Моуриньо решил поощрять игроков, которые забивают голы в ворота соперника, решающие исход матча.....Кроссовками)
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 21:18
Жозе Моуринью тренер итальянской "Ромы" сдержал свое обещание и купил кроссовки игроку итальянской "Ромы" Феликсу Афена-Гьяну после голов Феликса Афена-Гьяна в ворота итальянского футбольного клуба "Дженоа" из города Генуя, что в Италии.
Молодец Жозе Моуринью, тренер итальянского клуба "Рома" ! Всем добра и здоровья! Болейте футболом! Как всегда свое мнение!
cska1948
cska1948 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 21:09
Обещания, данные детям, надо обязательно выполнять.
протон
протон
вчера в 21:09
молодец Жозе.. налаживает отношения
Сантус
Сантус
вчера в 21:00
Должно было выглядеть трогательно...а выглядит показушно.Возможно это мой цинизм?)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:59
Моуриньо молодец, держит слово.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100