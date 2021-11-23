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Марадона был похоронен без сердца

вчера, 08:14

Врач и журналист Нельсон Кастро заявил, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен без сердца.

Причина — группа фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» хотела извлечь сердце Марадоны. Когда это стало известно, врачи перед похоронами извлекли орган из тела экс-игрока.

Одной из причин стала также необходимость его изучения. Сердце было очень важно для определения причины смерти.

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Все комментарии
протон
протон ответ koyiga2148 (раскрыть)
вчера в 13:41
Я в википедии другого Рокфеллера прочитал, но еще статью прочитал про Рокфеллера видать некого наследника поколений семьи.
(продолжительность жизни людей после пересадки сердца оценивается более чем в 10 лет.
За следующие 40 лет Рокфеллер, по подсчетам СМИ, перенес еще шесть операций.
Новость об одной из последних операций облетела СМИ в 2015 году — писали, что Рокфеллеру пересадили шестое сердце. Первоисточником фейковой новости было издание, публикующее выдуманные заметки.
Последнее сердце Рокфеллер получил совсем недавно, в конце 2016 года.)
Ну там большая статья
Кроме сердец, Рокфеллер дважды перенес пересадку почек — в 1998 и 2004 годах. Не исключено, что к необходимости трансплантации привел прием иммуносупрессоров, которые нарушают работу почек.
koyiga2148
koyiga2148 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:28
Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт)
А Рокфеллер скончался где-то три года назад всего)
И если серьёзно про 7 жизней, то это миф, городская легенда.
Просто человечек хотел жить до 200, и у него были возможности к этому немного приблизиться.
̶Т̶а̶к̶ ̶в̶ы̶п̶ь̶е̶м̶ ̶ж̶е̶ ̶з̶а̶ ̶т̶о̶,̶ ̶ч̶т̶о̶б̶ ̶н̶а̶ш̶и̶ ̶ж̶е̶л̶а̶н̶и̶я̶ ̶с̶о̶в̶п̶а̶д̶а̶л̶и̶ ̶с̶ ̶н̶а̶ш̶и̶м̶и̶ ̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶с̶т̶я̶м̶и̶!̶
Вот они и совпали)
протон
протон ответ koyiga2148 (раскрыть)
вчера в 13:17
Мы еще не знаем всех прелестей личной жизни нашей легенды, какие виды употреблял, и лечение в невро-нарко-диспансерах аргентины не всегда давали положительных результатов, но прожил 60 лет. С учетом того что здоровые вроде люди не доживают и до 50 лет, конечно согласен тут много факторов уровень социальной жизни и прочее, кто-то может и 80 лет прожить курив сигару и говорят ну вот 80 ведь прожил и курил, а если бы не курил возможно еще десяток прожил кто знает? Но 6 пересадок Рокфеллеру это меня удивило да еще в то время и трансплантология.
koyiga2148
koyiga2148 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:10, ред.
"Кокаинум" (как называл его Шварцнегер) стал, своего рода, модой, и уже давно не в списке тяжёлых наркотиков, а так, развлечься на вечеринке, из-за относительно лёгких последствий длительного употребления и доступность. Вот венозники, это уже другой разговор.
Далее читайте между строк)
Пожилая вышка на постсоветском пространстве до сих пор сидит на первом, и ничего, нормально себя чувствует, с учётом евроклиник конечно. Детокс и чуть-чуть подлечиться можно и раз в год, и такие качели всю жизнь. Год развлекаешься, месяц в клинике. Уверен, у Марадоны была такая же ситуация, только вот здоровье оказалось, в итоге, не бесконечным.
Таковы парадоксы ̶с̶е̶м̶е̶й̶с̶т̶в̶а̶ ̶М̶ы̶ш̶к̶и̶н̶ы̶х̶ баблоимущих)
протон
протон ответ koyiga2148 (раскрыть)
вчера в 12:48
Понимаю, прожил Рокфеллер довольно не плохо и долго. Суть моего комментария в том что, употребляя столько запрещенных наркотических веществ Марадона
довольно долго прожил, ведь наркоманы и 2 лет могут не прожить (60лет). Врачи очень хорошо ухаживали за ними, и 6 пересадок еще в то время это достижение врачебное ведь есть риск отторжения органов от реципиента донара, будь Рокфеллер наркоман прожил бы ли он столько, как Марадона один Бог знает.
koyiga2148
koyiga2148 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:34
На счёт феноменального здоровья, я бы уточнил кое-что)
Не буду очернять легенду, просто приведу пример.
Рокфеллер пересадил себе 6 сердец, считай 7 жизней прожил.
Есть что-то общее между этими людьми, только вот что?
Думаю, небольшой такой запас $$$ на клинику в условном Израиле, вот и весь ответ)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 12:23
Не футбольная новость
протон
протон
вчера в 12:18
То есть под предлогом что могут украсть другие, получается что выкрали сами? Лучше мы чем другие!!
хорошо что репродукцию не утащили
протон
протон
вчера в 12:17
Кокс килограммами до добра никого не доводит.
Он употреблял его в промышленных масштабах с конца 1980-х и до последнего года жизни.
Феноменальное здоровье. Мало кто столько же протянул бы.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ за (раскрыть)
вчера в 11:45
В России люди цивильные?
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:08
Какие ярые фанаты)))
за
за
вчера в 11:06
Дикие люди, дикие нравы, однако...
pele1981
pele1981
вчера в 10:58
Может его еще и без члена похоронили?)))))))))))
112910415
112910415
вчера в 10:51
это нам зачем ?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:17
Такое не впервые в мире.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 09:36
Причина смерти - здоровый образ жизни.
Действия врачей по извлечению органа вызывают тревогу. Их преследует корыстные цели!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:34
Оно просто при жизни от наркотиков разложилось,в чём и причина преждевременной смерти.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 09:31
Я в начале подумал, что это цитата, типа - У тебя мусорное ведро вместо сердца.
Gahi
Gahi
вчера в 09:17
Говорят, что будет сердце из нейлона
Говорят что двести лет стучать ему,
Может это, по науке, и резонно,
А по нашему, ребята ни к чему.

Молитвы и теплые воспоминания - это то, что мы должны помнить о Диего Армандо Марадона.
Пусть тебя больше ничто не тревожит, покойся с миром.
Ты навсегда останешься в сердцах многих болельщиков.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:14, ред.
Мозг Энштейна тож изучить пытаются ну ну
LOpp
LOpp
вчера в 08:59
Гитлера тоже без челюсти похоронили
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:52
Чего там изучать?!
Baggio R.
Baggio R. ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 08:39
Вообще-то, существует «Церковь марадонианы», основанная в 1988 году. Эта религия распространена по большей части в Южной Америке, в число её приверженцев входят около 60 тысяч человек.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:38
Многие футболисты хотели бы съесть сердце Марадоны .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:37
Жуть какая-то. И помереть спокойно нельзя.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:32
Впервые такое слышу
Аксинья
Аксинья
вчера в 08:31
А может быть его надо было причислить к Лику Святых и раздать его бренное тело по храмам на мощи))
beefs
beefs
вчера в 08:15
участь великих, ничего не поделаешь...
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