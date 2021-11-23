Врач и журналист Нельсон Кастро заявил, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен без сердца.
Причина — группа фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» хотела извлечь сердце Марадоны. Когда это стало известно, врачи перед похоронами извлекли орган из тела экс-игрока.
Одной из причин стала также необходимость его изучения. Сердце было очень важно для определения причины смерти.
(продолжительность жизни людей после пересадки сердца оценивается более чем в 10 лет.
За следующие 40 лет Рокфеллер, по подсчетам СМИ, перенес еще шесть операций.
Новость об одной из последних операций облетела СМИ в 2015 году — писали, что Рокфеллеру пересадили шестое сердце. Первоисточником фейковой новости было издание, публикующее выдуманные заметки.
Последнее сердце Рокфеллер получил совсем недавно, в конце 2016 года.)
Ну там большая статья
Кроме сердец, Рокфеллер дважды перенес пересадку почек — в 1998 и 2004 годах. Не исключено, что к необходимости трансплантации привел прием иммуносупрессоров, которые нарушают работу почек.
(продолжительность жизни людей после пересадки сердца оценивается более чем в 10 лет.
За следующие 40 лет Рокфеллер, по подсчетам СМИ, перенес еще шесть операций.
Новость об одной из последних операций облетела СМИ в 2015 году — писали, что Рокфеллеру пересадили шестое сердце. Первоисточником фейковой новости было издание, публикующее выдуманные заметки.
Последнее сердце Рокфеллер получил совсем недавно, в конце 2016 года.)
Ну там большая статья
Кроме сердец, Рокфеллер дважды перенес пересадку почек — в 1998 и 2004 годах. Не исключено, что к необходимости трансплантации привел прием иммуносупрессоров, которые нарушают работу почек.
А Рокфеллер скончался где-то три года назад всего)
И если серьёзно про 7 жизней, то это миф, городская легенда.
Просто человечек хотел жить до 200, и у него были возможности к этому немного приблизиться.
̶Т̶а̶к̶ ̶в̶ы̶п̶ь̶е̶м̶ ̶ж̶е̶ ̶з̶а̶ ̶т̶о̶,̶ ̶ч̶т̶о̶б̶ ̶н̶а̶ш̶и̶ ̶ж̶е̶л̶а̶н̶и̶я̶ ̶с̶о̶в̶п̶а̶д̶а̶л̶и̶ ̶с̶ ̶н̶а̶ш̶и̶м̶и̶ ̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶с̶т̶я̶м̶и̶!̶
Вот они и совпали)
А Рокфеллер скончался где-то три года назад всего)
И если серьёзно про 7 жизней, то это миф, городская легенда.
Просто человечек хотел жить до 200, и у него были возможности к этому немного приблизиться.
̶Т̶а̶к̶ ̶в̶ы̶п̶ь̶е̶м̶ ̶ж̶е̶ ̶з̶а̶ ̶т̶о̶,̶ ̶ч̶т̶о̶б̶ ̶н̶а̶ш̶и̶ ̶ж̶е̶л̶а̶н̶и̶я̶ ̶с̶о̶в̶п̶а̶д̶а̶л̶и̶ ̶с̶ ̶н̶а̶ш̶и̶м̶и̶ ̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶с̶т̶я̶м̶и̶!̶
Вот они и совпали)
Далее читайте между строк)
Пожилая вышка на постсоветском пространстве до сих пор сидит на первом, и ничего, нормально себя чувствует, с учётом евроклиник конечно. Детокс и чуть-чуть подлечиться можно и раз в год, и такие качели всю жизнь. Год развлекаешься, месяц в клинике. Уверен, у Марадоны была такая же ситуация, только вот здоровье оказалось, в итоге, не бесконечным.
Таковы парадоксы ̶с̶е̶м̶е̶й̶с̶т̶в̶а̶ ̶М̶ы̶ш̶к̶и̶н̶ы̶х̶ баблоимущих)
Далее читайте между строк)
Пожилая вышка на постсоветском пространстве до сих пор сидит на первом, и ничего, нормально себя чувствует, с учётом евроклиник конечно. Детокс и чуть-чуть подлечиться можно и раз в год, и такие качели всю жизнь. Год развлекаешься, месяц в клинике. Уверен, у Марадоны была такая же ситуация, только вот здоровье оказалось, в итоге, не бесконечным.
Таковы парадоксы ̶с̶е̶м̶е̶й̶с̶т̶в̶а̶ ̶М̶ы̶ш̶к̶и̶н̶ы̶х̶ баблоимущих)
довольно долго прожил, ведь наркоманы и 2 лет могут не прожить (60лет). Врачи очень хорошо ухаживали за ними, и 6 пересадок еще в то время это достижение врачебное ведь есть риск отторжения органов от реципиента донара, будь Рокфеллер наркоман прожил бы ли он столько, как Марадона один Бог знает.
довольно долго прожил, ведь наркоманы и 2 лет могут не прожить (60лет). Врачи очень хорошо ухаживали за ними, и 6 пересадок еще в то время это достижение врачебное ведь есть риск отторжения органов от реципиента донара, будь Рокфеллер наркоман прожил бы ли он столько, как Марадона один Бог знает.
Не буду очернять легенду, просто приведу пример.
Рокфеллер пересадил себе 6 сердец, считай 7 жизней прожил.
Есть что-то общее между этими людьми, только вот что?
Думаю, небольшой такой запас $$$ на клинику в условном Израиле, вот и весь ответ)
Не буду очернять легенду, просто приведу пример.
Рокфеллер пересадил себе 6 сердец, считай 7 жизней прожил.
Есть что-то общее между этими людьми, только вот что?
Думаю, небольшой такой запас $$$ на клинику в условном Израиле, вот и весь ответ)
хорошо что репродукцию не утащили
хорошо что репродукцию не утащили
Он употреблял его в промышленных масштабах с конца 1980-х и до последнего года жизни.
Феноменальное здоровье. Мало кто столько же протянул бы.
Он употреблял его в промышленных масштабах с конца 1980-х и до последнего года жизни.
Феноменальное здоровье. Мало кто столько же протянул бы.
Действия врачей по извлечению органа вызывают тревогу. Их преследует корыстные цели!
Действия врачей по извлечению органа вызывают тревогу. Их преследует корыстные цели!
Говорят что двести лет стучать ему,
Может это, по науке, и резонно,
А по нашему, ребята ни к чему.
Молитвы и теплые воспоминания - это то, что мы должны помнить о Диего Армандо Марадона.
Пусть тебя больше ничто не тревожит, покойся с миром.
Ты навсегда останешься в сердцах многих болельщиков.
Говорят что двести лет стучать ему,
Может это, по науке, и резонно,
А по нашему, ребята ни к чему.
Молитвы и теплые воспоминания - это то, что мы должны помнить о Диего Армандо Марадона.
Пусть тебя больше ничто не тревожит, покойся с миром.
Ты навсегда останешься в сердцах многих болельщиков.