Марадона был похоронен без сердца

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вчера, 08:14

Врач и журналист Нельсон Кастро заявил, что легендарный аргентинский футболист был похоронен без сердца.

Причина — группа фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» хотела извлечь сердце Марадоны. Когда это стало известно, врачи перед похоронами извлекли орган из тела экс-игрока.

Одной из причин стала также необходимость его изучения. Сердце было очень важно для определения причины смерти.