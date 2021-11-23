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«Валера на месте, не переживайте!». Жена Карпина показала отдых в Дубае

вчера, 15:59

Дарья, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, выложила в сторис своего инстаграма моменты отдыха в Дубае.

Видео, на котором Карпин лежит на солнце, супруга подписала так:

Валера на месте, не переживайте!

Также Дарья отреагировала на язвительные комментарии подписчиков, сделав веселый мем со скриншотами комментариев и персонажем из популярного скетч-шоу «Наша Russia».

Жена Карпина также показала номер, в который заселилась пара.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:29
вы там держитесь
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:21
Не переживаем. Четыре дня дождь лил, плюс 2, тучи над головой и гряземес...сегодня минус 6 и тоже солнце. Жизнь налаживается.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:32
В наше время бабы не помогают в деле,а портят карьеру мужей. Во всяком случае,под удар подведут ни за грош.А за миллион...Особенно утконосы.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:40
Вообще-то у неё на руках ДВОЕ детей...
протон
протон
вчера в 18:04
не плохую женку хапнул Волера
4RT
4RT
вчера в 18:01
Курица мается от безделья
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 17:10
Да че уж там, пусть пока расслабится перед болью. После стыков посмотрим.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:31
451 градус по Фаренгейту - температура при которой горит план по паданию на чемпионат мира в Катаре.
Cat01
Cat01
вчера в 16:27
Всё идёт по плану
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:18
Особенно она заслужила отдых...
shur
shur
вчера в 16:17
...да вы хоть ... ......, важен результат в стыках, либо вся эта порнуха в зачёт, либо
беда в минус, припомнится девочка!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:12
Красотка , настоящий тыл у Валеры !!!
Будьте Счастливы всей вашей большой семьёй !!!
Всем Добра !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:11
Валера пусть отдыхает, а Дарье, вАну, массАж, Валере.
Стыки-лакмусовая бумажка ее работы..).
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:06
Она же Карпину детей рожала.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:05
Вы хорошие!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:05
Никто и не переживает))
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