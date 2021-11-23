«Валера на месте, не переживайте!». Жена Карпина показала отдых в Дубае

Дарья, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, выложила в сторис своего инстаграма моменты отдыха в Дубае.
Видео, на котором Карпин лежит на солнце, супруга подписала так:
Валера на месте, не переживайте!
Также Дарья отреагировала на язвительные комментарии подписчиков, сделав веселый мем со скриншотами комментариев и персонажем из популярного скетч-шоу «Наша Russia».
Жена Карпина также показала номер, в который заселилась пара.
беда в минус, припомнится девочка!!!
беда в минус, припомнится девочка!!!
Будьте Счастливы всей вашей большой семьёй !!!
Всем Добра !!!
Будьте Счастливы всей вашей большой семьёй !!!
Всем Добра !!!
Стыки-лакмусовая бумажка ее работы..).
Стыки-лакмусовая бумажка ее работы..).