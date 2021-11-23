«Валера на месте, не переживайте!». Жена Карпина показала отдых в Дубае

1637672357

вчера, 15:59

Дарья, жена главного тренера сборной России , выложила в сторис своего инстаграма моменты отдыха в Дубае.

Видео, на котором Карпин лежит на солнце, супруга подписала так:

Валера на месте, не переживайте!

Также Дарья отреагировала на язвительные комментарии подписчиков, сделав веселый мем со скриншотами комментариев и персонажем из популярного скетч-шоу «Наша Russia».

Жена Карпина также показала номер, в который заселилась пара.