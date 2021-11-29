Рамос считает Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос, перешедший этим летом из мадридского «Реала», наконец-то дебютировал в составе парижан в гостевом матче Лиги 1 против «Сент-Этьена» (1:3). Парижане одержали победу, и Серхио, давая послематчевое интервью, поделился мнением о своём новом одноклубнике Лионеле Месси и о том, является ли Лионель его фаворитом в борьбе за высшую индивидуальную награду в футболе:
Он уникальный игрок, и иметь его в команде — большая честь. Лео мой фаворит в борьбе за «Золотой мяч», я всегда буду защищать своих товарищей по команде. И я желаю ему всей удачи в мире.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня в Париже в 22:30 мск.
По факту Бензема его переиграл вчистую, по всем показателям. И игрой за Реал, забитыми мячами, и за сборную Франции. А что показал в этом сезоне Месси ? Ни в играх за сборную Аргентины ничего не показал, ни в играх за ПСЖ ничего не показал. С таким КПД как у Месси этого сезона, даже на шнурки от бутс нельзя претендовать. И это чистая статистика, которая приравнивает КПД Месси к нулю !!! О каком Золотом мяче может идти речь, товарищ Серхио Рамос ?!
Переобулся резко как попал в ПСЖ, был в Реале топил за Роналдо .
Месси может только на фотографию возле Золотого мяча в этом сезоне, достоин !
Всем Добра !!!
По факту Бензема его переиграл вчистую, по всем показателям. И игрой за Реал, забитыми мячами, и за сборную Франции. А что показал в этом сезоне Месси ? Ни в играх за сборную Аргентины ничего не показал, ни в играх за ПСЖ ничего не показал. С таким КПД как у Месси этого сезона, даже на шнурки от бутс нельзя претендовать. И это чистая статистика, которая приравнивает КПД Месси к нулю !!! О каком Золотом мяче может идти речь, товарищ Серхио Рамос ?!
Переобулся резко как попал в ПСЖ, был в Реале топил за Роналдо .
Месси может только на фотографию возле Золотого мяча в этом сезоне, достоин !
Всем Добра !!!
Играл бы за "Баварию", был бы фаворит Левандовский.
Играет за ПСЖ - фаворит Месси....
Мнение игрока, главного тренера, который играет в одной команде из претендентом не может быть объективным....
Президент, главный тренер, игроки "Баварии", уверены в том что Левандовский не только фаворит, но и ему вручат Золотой мяч....
А чем тот же Месси и Левандовский лучше К.Бензема...?!
Месси Золотой мяч за то что сборная Аргентины выиграла КА, Левандовскому Золотой мяч за то что он играет в Бундеслиге, в которой чемпион известен заранее, и он играет в этой команде где все играют на него, а за сборную Польши он играет не лучше других в этой сборной...
И К.Бензема лучший игрок в составе сборной Франции на Евро-2020, в которой он действительно был лидером, в которой не только забивал, но и голевые передачи отдавал на партнёров по сборной.... Который играет в Примере, где никто не сможет предсказать кто выиграет Примеру, где на первое место конкуренция из нескольких команд, в отличие от Бундеслиги - Левандовского, и в этой Примере, играя за "Реал" он так же как и в сборной Франции лидер, и забивает, и с его голевых передач забивают....
Вот уж кто достойнее всех достойных так это К.Бензема!!!
Играл бы за "Баварию", был бы фаворит Левандовский.
Играет за ПСЖ - фаворит Месси....
Мнение игрока, главного тренера, который играет в одной команде из претендентом не может быть объективным....
Президент, главный тренер, игроки "Баварии", уверены в том что Левандовский не только фаворит, но и ему вручат Золотой мяч....
А чем тот же Месси и Левандовский лучше К.Бензема...?!
Месси Золотой мяч за то что сборная Аргентины выиграла КА, Левандовскому Золотой мяч за то что он играет в Бундеслиге, в которой чемпион известен заранее, и он играет в этой команде где все играют на него, а за сборную Польши он играет не лучше других в этой сборной...
И К.Бензема лучший игрок в составе сборной Франции на Евро-2020, в которой он действительно был лидером, в которой не только забивал, но и голевые передачи отдавал на партнёров по сборной.... Который играет в Примере, где никто не сможет предсказать кто выиграет Примеру, где на первое место конкуренция из нескольких команд, в отличие от Бундеслиги - Левандовского, и в этой Примере, играя за "Реал" он так же как и в сборной Франции лидер, и забивает, и с его голевых передач забивают....
Вот уж кто достойнее всех достойных так это К.Бензема!!!