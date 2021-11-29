ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2021/2022

Рамос считает Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

вчера, 14:04

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос, перешедший этим летом из мадридского «Реала», наконец-то дебютировал в составе парижан в гостевом матче Лиги 1 против «Сент-Этьена» (1:3). Парижане одержали победу, и Серхио, давая послематчевое интервью, поделился мнением о своём новом одноклубнике Лионеле Месси и о том, является ли Лионель его фаворитом в борьбе за высшую индивидуальную награду в футболе:

Он уникальный игрок, и иметь его в команде — большая честь. Лео мой фаворит в борьбе за «Золотой мяч», я всегда буду защищать своих товарищей по команде. И я желаю ему всей удачи в мире.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня в Париже в 22:30 мск.

Все новости
Месси – семикратный! Но репутация «Золотого мяча» трещит по швам
Сегодня, 01:02Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии41
Официально«Челси» — лучшая команда 2021 года
Сегодня, 00:03 Комментарии11
ОфициальноМесси — обладатель «Золотого мяча» 2021 года
Вчера, 23:58 ФотоВидеоКомментарии246
ОфициальноДоннарумма — обладатель приза лучшему голкиперу года имена Льва Яшина
Вчера, 23:37 ФотоКомментарии15
ОфициальноРоналду занял 6-е место в голосовании за «Золотой мяч»
Вчера, 23:33 ФотоКомментарии10
ОфициальноФутболистка «Барселоны» стала обладательницей «Золотого мяча» среди женщин
Вчера, 23:22 ФотоВидеоКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:44
Рамос забыл как плевался в Месси? Подлее футболиста чем Рамос свет не видел еще...
League1
League1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:40
Что он там забивал-то? И в каких веках это было? Сейчас он давно уже распиаренная пустышка. Барселону столько лет всю строили под него. Сколько денег потратили на него самого и ради него, покупая отличных футболистов, которые всё и всем доказались в своих предыдущих клубах. А он разгромно всем проигрывал. 8:2 от Баварии, как апофеоз всей его бездарности.
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 20:21
У любовников Криша кондрат стукнет
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ League1 (раскрыть)
вчера в 19:31
Прошу Вас глупости никогда не пиши.Один довод против твоих слов-В Испании Месси забивал больше всех Реалу,и еще посмотри в 4 х финалах ЛЧ,где Барса побеждала какие голы забивал Месси!
Будь серьезным,мудрым,не подражай лжецам.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:39
Красавчик, наконец-то сказал то, о чем думал годами, но не мог сказать из-за политкорректности к Кристине
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:36, ред.
Рамос прав , всегда надо поддерживать одно клубника. Футбол это командный игра
League1
League1
вчера в 17:27
Гномяр очень слабый футболист. Он совершенно не умеет играть в футбол против сильных. Сильные его всегда громят. Футболист, не умеющий играть против сильных - это недофутболист.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:16
Вот все легенды Реала считают Месси лучше Роналду, а тут не хотят это признать.
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 17:12
Обстановка взрывоопасная, только принимая во внимание это обстоятельство, пусть дадут Лёве, не смотря на не выход из группы на ЧЕ и отсутсвие кубка ЛЧ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:11
"По каким критериям интересно", ну вот смотри, за какой период даётся ЗМ? За последние три месяца, что Месси в ПСЖ? Нет!
За прошлый сезон, где Месси выиграл кубок Америки и стал лучшим бомбардиром, а у Бензема за сборную второсортный ЛН. Тут победа за Месси.
И за последний сезон в Барселоне он выиграл бомбардирскую гонку - 30 голов, а у Бензема? Ни голов, ни титула за Реал. И снова Лео опередил.
Вот куда вы пихаете Карима? Он в любом случае не является главным кандидатом. Вот ему точно не за что давать. Почему вы списали со счетов Жоржиньо, Канте, обладателей нескольких важных титулов? Ну какой ещё Бензема? Вот он точно претендует на шнурки от бутс Месси 😀
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:07
Левандовски по статистике во всех турнирах лучше Бенземы
Agamaga........
Agamaga........ ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 17:04
Эвра уже поздравил Месси.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 17:04
Все зависит от приоритетов ,но Лео в этом году явно не фаворит
smq2csc8bnnw
smq2csc8bnnw
вчера в 16:58
Гномяру точно не выберут
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:50
Рамос не может нарушить корпоративную этику, и раздаёт интервью за игроков ПСЖ. Но голос свой отдаст за Бензема, за своего одноклубника!!! Реал всегда останется в сердце у Серёги!!! Обида уже прошла, он мужик, а ПСЖ , это хорошая прибавка к …пенсии, почему нет, если зовут и платят хорошо!!) чисто моё мнение.
По ЗМ думаю что Левандовский и Бензема опередят всех.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:47
Только не Месси!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:37
Даже легенда Реала Рамос признает Месси лучшим.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:36
После 2:8 презираю Месси.
Ну вот за что ему давать ЗМ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:21
Рамос тупо топит за одноклубника, хотя Месси не фаворит. Наверное, он правильно делает, защищая и болея за своего. Это сплачивает и объединяет команду.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:59
Всем игрокам и работникам ПСЖ запрещено считать по-другому
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:47
Надеется что Месси разрешит ему пробивать пенальти в ПСЖ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:42
Рамос быстро переобулся, раньше Рон был у него лучший
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:23
Пишут тут не зная,что говорил Рамос будучи игроком Реала,на Ютубе есть,и тогда Рамос считал Месси лучшим,потому что в этом убеждены все здравомыслящие любители футбола.
Даже кто против Месси пишут,знают,что Месси лучший,просто они любят нарцисса Рона,черная зависть.
амурец
амурец
вчера в 15:18
Рамос ясно сказал будет защишать товарищей по команде, отсюда и его предпочтения
протон
протон
вчера в 14:59
Да Рамос ещё в Реале удостоверился что Мессий лучший, пока Месси унижал реал хет триками, Роналду просто стоял в штрафной
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:55, ред.
Играл бы за "Реал", был бы фаворит Бензема...
Играл бы за "Баварию", был бы фаворит Левандовский.
Играет за ПСЖ - фаворит Месси....

Мнение игрока, главного тренера, который играет в одной команде из претендентом не может быть объективным....
Президент, главный тренер, игроки "Баварии", уверены в том что Левандовский не только фаворит, но и ему вручат Золотой мяч....

А чем тот же Месси и Левандовский лучше К.Бензема...?!

Месси Золотой мяч за то что сборная Аргентины выиграла КА, Левандовскому Золотой мяч за то что он играет в Бундеслиге, в которой чемпион известен заранее, и он играет в этой команде где все играют на него, а за сборную Польши он играет не лучше других в этой сборной...

И К.Бензема лучший игрок в составе сборной Франции на Евро-2020, в которой он действительно был лидером, в которой не только забивал, но и голевые передачи отдавал на партнёров по сборной.... Который играет в Примере, где никто не сможет предсказать кто выиграет Примеру, где на первое место конкуренция из нескольких команд, в отличие от Бундеслиги - Левандовского, и в этой Примере, играя за "Реал" он так же как и в сборной Франции лидер, и забивает, и с его голевых передач забивают....

Вот уж кто достойнее всех достойных так это К.Бензема!!!
qpww6schcv5y
qpww6schcv5y
вчера в 14:54
Да сколько уже можно!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:49
Ну очень не хотелось бы.
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
вчера в 14:43
Месси обделался на клубном уровне по всем фронтам.И бомбардиром ЛЛ стал не забив Реалу ни разу(3 года 0 голов), Левандовски же играет без спадов.Забивает и выигрывает, и он возьмет.А Рамос переобулся, помним мы как ненавидели друг друга в класико, даже ругались, а тут прям фанатом стал пенельсси👍🏻
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:23
Надеюсь, что ошибётся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100