Рамос считает Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

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вчера, 14:04

Защитник «Пари Сен-Жермен» , перешедший этим летом из мадридского «Реала», наконец-то дебютировал в составе парижан в гостевом матче Лиги 1 против «Сент-Этьена» (1:3). Парижане одержали победу, и Серхио, давая послематчевое интервью, поделился мнением о своём новом одноклубнике и о том, является ли Лионель его фаворитом в борьбе за высшую индивидуальную награду в футболе:

Он уникальный игрок, и иметь его в команде — большая честь. Лео мой фаворит в борьбе за «Золотой мяч», я всегда буду защищать своих товарищей по команде. И я желаю ему всей удачи в мире.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня в Париже в 22:30 мск.