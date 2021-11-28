Ларссон получил награду «Золотой кабан»

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28 ноября 2021, 19:47

Нападающий «Спартака» получил награду «Золотой кабан», которая вручается лучшему футболисту команды по итогам прошлого сезона по версии болельщиков.

Шведский форвард прокомментировал получение награды:

Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Очень рад награде и благодарен болельщикам. Понятно, что этот сезон складывается сложнее, но он ещё продолжается.

Для Ларссона на подставку специально золотыми буквами нанесли цитату Астрид Линдгрен о Карлсоне: «Умный, красивый, в меру упитанный мужчина, в полном расцвете сил!»

«Золотой кабан» вручается с 2002 года. Традиция зародилась на сайте болельщиков красно-белых «ВВ». Обладателем награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано, Георгий Джикия и Александр Максименко.