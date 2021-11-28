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Ларссон получил награду «Золотой кабан»

28 ноября 2021, 19:47

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил награду «Золотой кабан», которая вручается лучшему футболисту команды по итогам прошлого сезона по версии болельщиков.

Шведский форвард прокомментировал получение награды:

Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Очень рад награде и благодарен болельщикам. Понятно, что этот сезон складывается сложнее, но он ещё продолжается.

Для Ларссона на подставку специально золотыми буквами нанесли цитату Астрид Линдгрен о Карлсоне: «Умный, красивый, в меру упитанный мужчина, в полном расцвете сил!»

Ларссон получил награду «Золотой кабан»

Ларссон получил награду «Золотой кабан»

«Золотой кабан» вручается с 2002 года. Традиция зародилась на сайте болельщиков красно-белых «ВВ». Обладателем награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано, Георгий Джикия и Александр Максименко.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 ноября 2021 в 09:48
в том сезоне был очень эффективен !
rus32pasha
rus32pasha ответ ABir (раскрыть)
28 ноября 2021 в 22:29
Ты предлагаешь ему теперь бегать по полю и хрюкать??? Чуть не уловил твоей мысли….
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 ноября 2021 в 22:19
Кабан есть причём золотой, храбрый есть, джетльмен в костюме осталось играть.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 ноября 2021 в 21:25
Награда нашла своего владельца
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 ноября 2021 в 20:54
Золотому кабану пора на диету!
VeniaminS
VeniaminS
28 ноября 2021 в 20:54
Нормальный приз.
протон
протон
28 ноября 2021 в 20:52
А в этом сезоне впору вручать резиновую калошу...
makkie
makkie
28 ноября 2021 в 20:07
М-да, от былой формы Ларссона не осталось и следа.
Сейчас это не опасный для соперников швед, который мыслями видит себя в другом чемпионате. И это влияет на его игру.
ABir
ABir
28 ноября 2021 в 20:03
Такая награда ко многому обязывает. Ждём ответных действий от Ларссона!
КЭТиК
КЭТиК
28 ноября 2021 в 19:52
Это не кабан, это лось. Спросите у Рашкина!
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