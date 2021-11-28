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Барриос — лучший игрок матча ЦСКА — «Зенит»

28 ноября 2021, 22:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:0).

Игра против «армейцев» стала для Барриоса сотой в составе питерского клуба.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 ноября в 05:27
Мои поздравления.
протон
протон
28 ноября в 22:48
А самая жесть, что совет директоров ставит перед ЦСКА задачу занять второе место. Это без Влашича, это с Заболотным, Обляковым и Ахметовым, без нормального ЛЗ и правого вингера, с деградировавшими под руководством белорусского тренеришки некогда перспективными игроками. Они там в полном неадеквате похоже.
Kolenok
Kolenok
28 ноября в 22:29
Оскара ему,такой актерище,в каждом матче изображает!
ermak6848
ermak6848
28 ноября в 22:21
Вильмар старался
протон
протон
28 ноября в 22:18
К сожалению, очень скучный матч. Ожидал намного большего...
Пока у ЦСКА не будет нормального тренера - толку не будет! Березуцкий явно не тянет! Пора снимать временщика!!!
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