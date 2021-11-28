Барриос — лучший игрок матча ЦСКА — «Зенит»

1638127030

28 ноября 2021, 22:17

Полузащитник «Зенита» признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:0).

Игра против «армейцев» стала для Барриоса сотой в составе питерского клуба.