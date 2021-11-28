Барриос — лучший игрок матча ЦСКА — «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:0).
Игра против «армейцев» стала для Барриоса сотой в составе питерского клуба.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:0).
Игра против «армейцев» стала для Барриоса сотой в составе питерского клуба.
Пока у ЦСКА не будет нормального тренера - толку не будет! Березуцкий явно не тянет! Пора снимать временщика!!!
Пока у ЦСКА не будет нормального тренера - толку не будет! Березуцкий явно не тянет! Пора снимать временщика!!!