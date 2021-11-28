Нагельсманн: «Никто не заслужил „Золотой мяч“ больше, чем Левандовски»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».
Никто не заслужил «Золотой мяч» больше, чем Роберт Левандовски.
Также Нагельсманн сообщил, что полетит в Париж вместе с польским форвардом.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится завтра, 29 ноября.
Но если бы в прошлом сезоне отдали заслуженно Роберту - то возможно стоило бы сейчас открыть новую страницу в награждении, ведь если вспомнить за какие заслуги изначально вручали ЗМ (индивидуальные), то по всей видимости стоит признать что Холанд мог бы быть претендентом после Роберта или Мбаппе хотя француз играет в команде с более сильными партнерами чем Эрлинг, но то что делает этот парень в Боруссии, в разы круче достижений гнома и Роналду при получении ими нескольких Зм.
Когда Роналду и арг начали получать награды вместо других более заслуженных игроков, то чинуши хоть могли прикрыться победами их клубов в турнирах, но чем эти чиновники руководились в прошлом сезоне и в этом (если вдруг не Роберт выиграет) непонятно совсем как и было непонятно за что Модрич получил эту награду.
всем добра
Но если бы в прошлом сезоне отдали заслуженно Роберту - то возможно стоило бы сейчас открыть новую страницу в награждении, ведь если вспомнить за какие заслуги изначально вручали ЗМ (индивидуальные), то по всей видимости стоит признать что Холанд мог бы быть претендентом после Роберта или Мбаппе хотя француз играет в команде с более сильными партнерами чем Эрлинг, но то что делает этот парень в Боруссии, в разы круче достижений гнома и Роналду при получении ими нескольких Зм.
Когда Роналду и арг начали получать награды вместо других более заслуженных игроков, то чинуши хоть могли прикрыться победами их клубов в турнирах, но чем эти чиновники руководились в прошлом сезоне и в этом (если вдруг не Роберт выиграет) непонятно совсем как и было непонятно за что Модрич получил эту награду.
всем добра
И неужели Бензема, заслуживает Золотой мяч меньше того же Левандовского, играя за "Реал" в качестве лидера команды, забивая и отдавая голевые передачи, и играя в чемпионате Испании, где очень большая конкуренция за первое место в Примере, в отличие от Левандовского, который играет в Бундеслиге, где чемпион известен заранее...
Никто другой так не заслуживает Золотой мяч, как К.Бензема, у которого КПД больше чем у его конкурентов....
А трофеи выигрывает команда, а не один игрок, и выигранные трофеи, это ещё не повод вручать игроку Золотой мяч....
И неужели Бензема, заслуживает Золотой мяч меньше того же Левандовского, играя за "Реал" в качестве лидера команды, забивая и отдавая голевые передачи, и играя в чемпионате Испании, где очень большая конкуренция за первое место в Примере, в отличие от Левандовского, который играет в Бундеслиге, где чемпион известен заранее...
Никто другой так не заслуживает Золотой мяч, как К.Бензема, у которого КПД больше чем у его конкурентов....
А трофеи выигрывает команда, а не один игрок, и выигранные трофеи, это ещё не повод вручать игроку Золотой мяч....