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Нагельсманн: «Никто не заслужил „Золотой мяч“ больше, чем Левандовски»

вчера, 10:43

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

Никто не заслужил «Золотой мяч» больше, чем Роберт Левандовски.

Также Нагельсманн сообщил, что полетит в Париж вместе с польским форвардом.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится завтра, 29 ноября.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:47
Роберт-то заслужил, вот только не он теперь играет в Лиге 1 за ПСЖ, что было бы выгодно для Франс Футбол.
Сегодня, бОльшую роль играет медийность и рекламная окупаемость футболиста как бренда, коим Роберт не является в силу своих человеческих факторов, за которые его как раз любят и уважают фанаты
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:41
Лева тоже заслужил.
Но Бензема и рядом быть не должно. Индивидуально проиграл старому Месси, не то что Левандовски. А со сборной выиграл второсортный титул.
Elliada
Elliada
вчера в 12:40, ред.
Если Левандовски получит ЗМ, то только из жалости. Ничего особенного не выиграл, провалился на Евро. За то, что много забивал, так он получил за это награду - Золотую бутсу.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:34
Вот, видно, что Юлиан - грамотный адекватный человек с непредвзятым мнением, все верно сказал
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:27
Вполне может получить.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:45
Идёт дискуссия о том, кто лучше Левандовский или Бензема, но может оказаться так, что Золотой мяч получит Месси, за то что сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, но тогда уж пусть лучше Левандовский, хотя мой фаворит Карим Бензема....
амурец
амурец
вчера в 11:25
Левандовски и Бензема основные претенденты
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:22
Это точное высказывание.
beefs
beefs
вчера в 11:16
трудно с ним не согласиться...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:13
Дайте ему ЗМ, он и расслабится .
Сборной легче...
Cat01
Cat01
вчера в 11:03
Это верно
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:01
Ибрагимович тоже тащер
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:59, ред.
Неужели Левандовский-возраст 33 года лучше Бензема-возраст 33 года..... На Левандовского играет вся "Бавария", и которой играя за сборную Польши, играл намного хуже того же Бензема в сборной Франции, который забивал мячи в ворота соперников, которые влияли на окончательный результат, и отдавал голевые передачи, и был лидером, играя за сборную Франции на Евро-2020, несмотря на то что за сборную Франции играл и Мбаппе-22 года....

И неужели Бензема, заслуживает Золотой мяч меньше того же Левандовского, играя за "Реал" в качестве лидера команды, забивая и отдавая голевые передачи, и играя в чемпионате Испании, где очень большая конкуренция за первое место в Примере, в отличие от Левандовского, который играет в Бундеслиге, где чемпион известен заранее...

Никто другой так не заслуживает Золотой мяч, как К.Бензема, у которого КПД больше чем у его конкурентов....
А трофеи выигрывает команда, а не один игрок, и выигранные трофеи, это ещё не повод вручать игроку Золотой мяч....
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 10:57, ред.
Однозначно прав.
Но если бы в прошлом сезоне отдали заслуженно Роберту - то возможно стоило бы сейчас открыть новую страницу в награждении, ведь если вспомнить за какие заслуги изначально вручали ЗМ (индивидуальные), то по всей видимости стоит признать что Холанд мог бы быть претендентом после Роберта или Мбаппе хотя француз играет в команде с более сильными партнерами чем Эрлинг, но то что делает этот парень в Боруссии, в разы круче достижений гнома и Роналду при получении ими нескольких Зм.
Когда Роналду и арг начали получать награды вместо других более заслуженных игроков, то чинуши хоть могли прикрыться победами их клубов в турнирах, но чем эти чиновники руководились в прошлом сезоне и в этом (если вдруг не Роберт выиграет) непонятно совсем как и было непонятно за что Модрич получил эту награду.

всем добра
kust07
kust07
вчера в 10:49
Срочно вручить мяч Левандовскому,гляди и успокоиться на этом.
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