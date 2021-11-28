Нагельсманн: «Никто не заслужил „Золотой мяч“ больше, чем Левандовски»

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вчера, 10:43

Главный тренер «Баварии» поделился мыслями о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

Никто не заслужил «Золотой мяч» больше, чем Роберт Левандовски.

Также Нагельсманн сообщил, что полетит в Париж вместе с польским форвардом.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится завтра, 29 ноября.