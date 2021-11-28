Мюллер: «Левандовски должен получить „Золотой мяч“. Точка» .

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер заявил, что его партнер по команде Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч» в этом году.
Левандовски должен выиграть. Точка. Он полностью заслужил приз. Конечно, люди в Испании скажут, что Бензема тоже преуспел. Но Левандовски выиграл с нами все, потом награду отменили, но он пошел дальше и побил рекорд по забитым голам в Германии в этом сезоне.
Взгляните, что он делает со сборной Польши – это же еще сложнее, чем игра в настоящем топ-клубе. Я должен сказать, что ни один игрок мира не выступил лучше на индивидуальном уровне.
Церемония вручения награды состоится завтра, 29 ноября, в Париже.
Бавария 7 раз подряд становится чемпионом Германии. Чемпионат одной команды. Суперкубок состоит из одного матча. То, что он побил рекорд Мюллера, с такими соперниками, удивлен почему не 50 забил. Кроме Баварии, какие еще немецкие команды чего-нибудь добивались в ЛЧ или ЛЕ?
К тому же Польша провалилась на Евро. Не выиграла ни одного матча, заняла 4-е место в группе.
Единственный аргумент в его пользу, что Левандовски лишили ЗМ в 2020 году. ЗМ не дают по совокупности. Только за календарный год. В 2020 был достоен, сейчас нет.
Бавария 7 раз подряд становится чемпионом Германии. Чемпионат одной команды. Суперкубок состоит из одного матча. То, что он побил рекорд Мюллера, с такими соперниками, удивлен почему не 50 забил. Кроме Баварии, какие еще немецкие команды чего-нибудь добивались в ЛЧ или ЛЕ?
К тому же Польша провалилась на Евро. Не выиграла ни одного матча, заняла 4-е место в группе.
Единственный аргумент в его пользу, что Левандовски лишили ЗМ в 2020 году. ЗМ не дают по совокупности. Только за календарный год. В 2020 был достоен, сейчас нет.
* "За что Левандовски давать? За чемпионат Германии и за суперкубок Германии?"
Как бы вам не хотелось - но мы не можем игнорировать 20-й год. Случай был беспрецедентный, Франс Футбол не вручает золотой мяч ПОТОМУ ЧТО ПАНДЕМИЯ )) Сейчас то пандемии уже нет, понятное дело))) Потому нравится вам или нет, но мы должны учитывать достижения за оба сезона. И за два сезона у Лёвы 2 Бундеслиги, Кубок и Суперкубок Германии, ЛЧ, Супер-кубок УЕФА, Клубный ЧМ. Скажите, выиграй условный Роналду или Месси за 2 сезона столько - вы бы сказали что они недостойны Золотого Мяча?? ))) Опять же, я сейчас не о конкретном победителе - я о том ЧТО ДАВАТЬ ЗМ ЕСТЬ ЗА ЧТО )) Если вы этого не видите - то только из-за личной предвзятости.
* "Бавария 7 раз подряд становится чемпионом Германии. Чемпионат одной команды." - опять же разве это умаляет заслуги КОНКРЕТНОГО игрока?? Левандовски забивал много и в Дортмунде, это не "герой однодневка", который появился из ниоткуда, и снова пропадёт в никуда...
Возьмём более понятный вам пример, если Сити выиграет подряд 4 чемпионства, потом выиграет ЛЧ, КЧМ, Кубок и Комьюнити-шилд, а в её составе будет безоговорочно блистать, скажем, Де Брюйне - вы предлагаете не вручать награду "рыжику" только потому что Сити доминирует в Англии?? ))))
* " с такими соперниками, удивлен почему не 50 забил." - Слабые команды есть везде, почему забивать условному Эльче или Алавесу должно быть более почётным чем например Штутгарту или Аугсбургу?? И те, и те в еврокубках не участвуют - как предлагаете их силу оценить?? Видите, опять личные симпатии. Рекорд Мюллера держался десятилетиями, но что-то до Левандовски побить его никому не удавалось.
* "Кроме Баварии, какие еще немецкие команды чего-нибудь добивались в ЛЧ или ЛЕ?" - возможно вы не помните как Дортмунд брал ЛЧ (и ещё разок играл в финале как раз против Баварцев) и играл в финалах Кубка УЕФА. Возможно вы не помните Байер "Неверкузен" - и как они катком шли в ЛЧ, пока их не остановил в финале Реал, много чего было... В Германии средний уровень команд вполне себе норм, есть стэк серьёзных коллективов из: Байера, Лейпцига, Дортмунда, Вольфсбурга, Гладбаха, Айнтрахта. И даже команды со дна таблицы - тоже не нищие, и им не грозит банкротство в случае вылета. Но да, слабые есть везде, и топ-игроки на них частенько набивают статистику. Если вы думаете что во времена Мюллера (тогда кстати Бавария даже близко не доминировала в БЛ) было иначе - вы ошибаетесь...
"К тому же Польша провалилась на Евро. Не выиграла ни одного матча, заняла 4-е место в группе." - роль игрока в сборной, опасная тема. Раз в пару месяцев съезжаются, играют два-три-четыре матча - разъезжаются. О сыгранности можно говорить либо когда там играют супер-звёзды, либо когда приезжают игроки из одной команды. Давайте всё же скажем, что Польша в составе которой кроме Лёвы играют: Зелински, Милик, Глик и Щесны (а ещё толпа людей которых вы возможно даже не знаете), это всё таки не Аргентина (ДиМария, Дибала, Агуэро, Мартинес, Лаутаро, Окампос, Тальяфико) Франция (тут даже не буду перечислять) или Португалия (с Бруну, Бернардо Силвой, Канселу, Диашем, Фелишем, Жотой) - всё же это немного другой подбор качественных исполнителей нежели есть у Польши, не находите?? И вылетела Польша только в последнем туре, в упорной игре со Шведами - так что я бы там про провал не говорил.
* "ЗМ не дают по совокупности. Только за календарный год." - это самый странный аргумент. Потому что НИГДЕ НЕТ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ !!! Ни Франс Футбол их никогда не публиковал, ни ФИФА толком не объясняла почему за победителя голосуют капитаны команд Андорры, Вануату, Белиза или Гваделупы. Просто фанаты САМИ РЕШИЛИ что НАВЕРНОЕ ЗМ не вручают по совокупности. )))) Но есть и ещё один аргумент про "не вручают по совокупности":
- Месси в 19-м за что получил?? За внутренний чемпионат и Суперкубок Испании (сходства не находите?) - видимо такой комплект ОДНОЗНАЧНО достаточен )) Ах ну да - ещё за статистику гол+пас - но ведь вы сами говорите что статистика, статистике рознь )) Вот и выходит что в сезон когда Ван Дейк бесспорно доминировал, выиграл ЛЧ и даже приз лучшему игроку УЕФА - Месси получил ЗМ ПО СОВОКУПНОСТИ достижений и игры за год)))) Я ещё помню, когда фанаты Месси говорили что Ван Дейк никто, и за один сезон ПОКА ЧТО НЕ ЗАСЛУЖИЛ )))
- И для баланса, а за что Роналду получил свой мяч в 13-м?? Клуб закончил без единого трофея, но спасибо статистике голов - И О ЧУДО - ПО СОВОКУПНОСТИ достижений он берёт ЗМ.
P.S. Если бы меня попросили выбрать кто должен быть в претендентах на ЗМ этого сезона я бы указал следующих: Жоржиньо, Доннарума (хотите - поменяйте его на любого из "запасных"), Левандовски (плюс для пятёрки - "запасные" Канте и Бензема) - и выбор любого из них считал бы достойным. Месси выигравший Кубок Америки (который проходит раз в два года, и лучшим игроком там признаётся Месси ПО СОВОКУПНОСТИ, хотя лучшим игроком Аргентины был вратарь Эми Мартинес) но проваливший клубный сезон, и Роналду (проваливший сезон с Юве и проигравший в 1/16 Евро - Бельгии) вообще не должны быть в пятёрке лучших за сезон - и единственная причина почему один или оба из них там - ПО СОВОКУПНОСТИ достижений за карьеру)))
* "За что Левандовски давать? За чемпионат Германии и за суперкубок Германии?"
Как бы вам не хотелось - но мы не можем игнорировать 20-й год. Случай был беспрецедентный, Франс Футбол не вручает золотой мяч ПОТОМУ ЧТО ПАНДЕМИЯ )) Сейчас то пандемии уже нет, понятное дело))) Потому нравится вам или нет, но мы должны учитывать достижения за оба сезона. И за два сезона у Лёвы 2 Бундеслиги, Кубок и Суперкубок Германии, ЛЧ, Супер-кубок УЕФА, Клубный ЧМ. Скажите, выиграй условный Роналду или Месси за 2 сезона столько - вы бы сказали что они недостойны Золотого Мяча?? ))) Опять же, я сейчас не о конкретном победителе - я о том ЧТО ДАВАТЬ ЗМ ЕСТЬ ЗА ЧТО )) Если вы этого не видите - то только из-за личной предвзятости.
* "Бавария 7 раз подряд становится чемпионом Германии. Чемпионат одной команды." - опять же разве это умаляет заслуги КОНКРЕТНОГО игрока?? Левандовски забивал много и в Дортмунде, это не "герой однодневка", который появился из ниоткуда, и снова пропадёт в никуда...
Возьмём более понятный вам пример, если Сити выиграет подряд 4 чемпионства, потом выиграет ЛЧ, КЧМ, Кубок и Комьюнити-шилд, а в её составе будет безоговорочно блистать, скажем, Де Брюйне - вы предлагаете не вручать награду "рыжику" только потому что Сити доминирует в Англии?? ))))
* " с такими соперниками, удивлен почему не 50 забил." - Слабые команды есть везде, почему забивать условному Эльче или Алавесу должно быть более почётным чем например Штутгарту или Аугсбургу?? И те, и те в еврокубках не участвуют - как предлагаете их силу оценить?? Видите, опять личные симпатии. Рекорд Мюллера держался десятилетиями, но что-то до Левандовски побить его никому не удавалось.
* "Кроме Баварии, какие еще немецкие команды чего-нибудь добивались в ЛЧ или ЛЕ?" - возможно вы не помните как Дортмунд брал ЛЧ (и ещё разок играл в финале как раз против Баварцев) и играл в финалах Кубка УЕФА. Возможно вы не помните Байер "Неверкузен" - и как они катком шли в ЛЧ, пока их не остановил в финале Реал, много чего было... В Германии средний уровень команд вполне себе норм, есть стэк серьёзных коллективов из: Байера, Лейпцига, Дортмунда, Вольфсбурга, Гладбаха, Айнтрахта. И даже команды со дна таблицы - тоже не нищие, и им не грозит банкротство в случае вылета. Но да, слабые есть везде, и топ-игроки на них частенько набивают статистику. Если вы думаете что во времена Мюллера (тогда кстати Бавария даже близко не доминировала в БЛ) было иначе - вы ошибаетесь...
"К тому же Польша провалилась на Евро. Не выиграла ни одного матча, заняла 4-е место в группе." - роль игрока в сборной, опасная тема. Раз в пару месяцев съезжаются, играют два-три-четыре матча - разъезжаются. О сыгранности можно говорить либо когда там играют супер-звёзды, либо когда приезжают игроки из одной команды. Давайте всё же скажем, что Польша в составе которой кроме Лёвы играют: Зелински, Милик, Глик и Щесны (а ещё толпа людей которых вы возможно даже не знаете), это всё таки не Аргентина (ДиМария, Дибала, Агуэро, Мартинес, Лаутаро, Окампос, Тальяфико) Франция (тут даже не буду перечислять) или Португалия (с Бруну, Бернардо Силвой, Канселу, Диашем, Фелишем, Жотой) - всё же это немного другой подбор качественных исполнителей нежели есть у Польши, не находите?? И вылетела Польша только в последнем туре, в упорной игре со Шведами - так что я бы там про провал не говорил.
* "ЗМ не дают по совокупности. Только за календарный год." - это самый странный аргумент. Потому что НИГДЕ НЕТ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ !!! Ни Франс Футбол их никогда не публиковал, ни ФИФА толком не объясняла почему за победителя голосуют капитаны команд Андорры, Вануату, Белиза или Гваделупы. Просто фанаты САМИ РЕШИЛИ что НАВЕРНОЕ ЗМ не вручают по совокупности. )))) Но есть и ещё один аргумент про "не вручают по совокупности":
- Месси в 19-м за что получил?? За внутренний чемпионат и Суперкубок Испании (сходства не находите?) - видимо такой комплект ОДНОЗНАЧНО достаточен )) Ах ну да - ещё за статистику гол+пас - но ведь вы сами говорите что статистика, статистике рознь )) Вот и выходит что в сезон когда Ван Дейк бесспорно доминировал, выиграл ЛЧ и даже приз лучшему игроку УЕФА - Месси получил ЗМ ПО СОВОКУПНОСТИ достижений и игры за год)))) Я ещё помню, когда фанаты Месси говорили что Ван Дейк никто, и за один сезон ПОКА ЧТО НЕ ЗАСЛУЖИЛ )))
- И для баланса, а за что Роналду получил свой мяч в 13-м?? Клуб закончил без единого трофея, но спасибо статистике голов - И О ЧУДО - ПО СОВОКУПНОСТИ достижений он берёт ЗМ.
P.S. Если бы меня попросили выбрать кто должен быть в претендентах на ЗМ этого сезона я бы указал следующих: Жоржиньо, Доннарума (хотите - поменяйте его на любого из "запасных"), Левандовски (плюс для пятёрки - "запасные" Канте и Бензема) - и выбор любого из них считал бы достойным. Месси выигравший Кубок Америки (который проходит раз в два года, и лучшим игроком там признаётся Месси ПО СОВОКУПНОСТИ, хотя лучшим игроком Аргентины был вратарь Эми Мартинес) но проваливший клубный сезон, и Роналду (проваливший сезон с Юве и проигравший в 1/16 Евро - Бельгии) вообще не должны быть в пятёрке лучших за сезон - и единственная причина почему один или оба из них там - ПО СОВОКУПНОСТИ достижений за карьеру)))