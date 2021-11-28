Мюллер: «Левандовски должен получить „Золотой мяч“. Точка» .

Полузащитник «Баварии» заявил, что его партнер по команде должен получить «Золотой мяч» в этом году.

Левандовски должен выиграть. Точка. Он полностью заслужил приз. Конечно, люди в Испании скажут, что Бензема тоже преуспел. Но Левандовски выиграл с нами все, потом награду отменили, но он пошел дальше и побил рекорд по забитым голам в Германии в этом сезоне.

Взгляните, что он делает со сборной Польши – это же еще сложнее, чем игра в настоящем топ-клубе. Я должен сказать, что ни один игрок мира не выступил лучше на индивидуальном уровне.