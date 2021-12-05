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Защитник «Ахмата»: «Думаю, удалять Соболева не надо было»

вчера, 11:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов дал комментарии после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат» (2:1).

Фиг его знает [на вопрос об отношении к судейству в матче]. Я не видел самого момента, значит, нам повезло. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения до конца.

К акции фанатов отношусь прекрасно. Я поддерживаю фанатов.

Напомним, «Спартак» остался в меньшинстве в матче с «Ахматом» на 32-й минуте из-за спорного удаления нападающего красно-белых Александра Соболева. Уже играя вдесятером, московский клуб сумел вырвать победу в концовке матча.

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протон
протон
вчера в 21:24
Не всё потеряно в рядах человеческих, браво Андрей!👍🏻
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:58
Как он любит фанатов
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:58
Если не видел , то и не говори
25процентный клоун
25процентный клоун ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 13:47
в результате столкновения, накладки, но не грубого умышленного фола
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:40, ред.
Понятно что не надо...
Без Соболева Спартак играет намного лучше...
С Соболевым на поле Ахмат как минимум не проиграл бы...
Даже Мешков это понял раньше Руя....и помог таки Витории подняться на почётное 9-е место...сбалансировав состав хозяев...)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:33
Сама нарисовалась у игрока Ахмата?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 13:30
А какое отношение травма имеет к удалению Соболева? никакое
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 12:52
Вас еще Федун не снял с чемпионата? 🤣А как грозились🤣🤣🤣
112910415
112910415
вчера в 12:47
комиссия посмотрит
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:35
На мой взгляд желтой карточки было достаточно. Да, удар Соболева мог нанести травму, но бил то Соболев изначально по мячу:
Брулин
Брулин
вчера в 12:32
Проведите акцию на Ахмат Арене и уйдите с поля вместе со зрителями)
Союзник противников
Союзник противников ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 12:25
Я о Заболотном невысокого мнения,но бьют его регулярно и серьёзно.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:22, ред.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:21
    Судьям виднее!
    Сп62
    Сп62 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    вчера в 12:21
    А что, травмы бывают только после грубой игры? Надо футбол смотреть шире.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:17
    Если "не видел момента",но судишь,то лучше молчать и учить постоянно меняющиеся правила,болтун. Или иди на трибуны кресла ломать и жечь.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 12:11
    Соболев грубиян и симулянт, терпеть его многие не могут, как и Заболотного. Дятины под 2 метра от прикосновения падают и корчатся.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 12:08
    Если не видел, то помолчи, за умного сойдешь. Посмотри на травму Коновалова, твоего одноклубника.
    beefs
    beefs
    вчера в 12:03
    ясно что обычное явление, а сми раздувают, но им же тоже на чем то нужно зарабатывать...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:02
    Бесполезно тут думать.
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