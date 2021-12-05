Защитник «Ахмата»: «Думаю, удалять Соболева не надо было»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов дал комментарии после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат» (2:1).
Фиг его знает [на вопрос об отношении к судейству в матче]. Я не видел самого момента, значит, нам повезло. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения до конца.
К акции фанатов отношусь прекрасно. Я поддерживаю фанатов.
Напомним, «Спартак» остался в меньшинстве в матче с «Ахматом» на 32-й минуте из-за спорного удаления нападающего красно-белых Александра Соболева. Уже играя вдесятером, московский клуб сумел вырвать победу в концовке матча.
Без Соболева Спартак играет намного лучше...
С Соболевым на поле Ахмат как минимум не проиграл бы...
Даже Мешков это понял раньше Руя....и помог таки Витории подняться на почётное 9-е место...сбалансировав состав хозяев...)))
Без Соболева Спартак играет намного лучше...
С Соболевым на поле Ахмат как минимум не проиграл бы...
Даже Мешков это понял раньше Руя....и помог таки Витории подняться на почётное 9-е место...сбалансировав состав хозяев...)))