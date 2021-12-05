Защитник «Ахмата»: «Думаю, удалять Соболева не надо было»

Защитник «Ахмата» дал комментарии после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат» (2:1).

Фиг его знает [на вопрос об отношении к судейству в матче]. Я не видел самого момента, значит, нам повезло. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения до конца.

К акции фанатов отношусь прекрасно. Я поддерживаю фанатов.