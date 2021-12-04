Смородская: «„Локомотиву“ нужно увольнять Гисдоля и возвращать Николича»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:1).
Они уже проигрывают всем кому не лень! Нужно срочно принимать меры, снимать Гисдоля, и возвращать Николича. Свои ошибки нужно принимать. Это страшная афера с этим Рангником, просто ужас. Нет, я бы не возглавила «Локомотив». Я оставила железнодорожников, работающих как часы. А сейчас развалили всё, что только можно.
- Вы говорили, что после вашего сервиса микроволновка будет работать как часы, а она не греется.
- Но часы же работают.
- Вы говорили, что после вашего сервиса микроволновка будет работать как часы, а она не греется.
- Но часы же работают.