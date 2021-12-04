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Смородская: «„Локомотиву“ нужно увольнять Гисдоля и возвращать Николича»

вчера, 22:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:1).

Они уже проигрывают всем кому не лень! Нужно срочно принимать меры, снимать Гисдоля, и возвращать Николича. Свои ошибки нужно принимать. Это страшная афера с этим Рангником, просто ужас. Нет, я бы не возглавила «Локомотив». Я оставила железнодорожников, работающих как часы. А сейчас развалили всё, что только можно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:05
что-то невероятное происходит
Boricku
Boricku
сегодня в 06:17
Надо кого то из женской лиги брать.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 00:02
Николич что девка с низкой срциальной ответственностью, чтобы по велению Локо узодить, приходить. Зря так с ним поступили, был в нем толк. Сегодня Локо расклеился совсем. Думаю после сборов разберутся в себе.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:59
Сначала привела всю свою родню а потом оставила с часами которые в ремонт понесли(((Вот же нехороший человек(((
4RT
4RT
вчера в 23:54
Точно,как часы. Песочные.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:32
смородская к развалу тоже имеет отношение, все не за один год происходит.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 23:26
Последние три сезона при Смородине в Локо были: шестое, седьмое, и восьмое место. За шесть лет в тройку попали единожды. Настроены, видимо, часы были не на тот пояс.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:16
Надо Смородскую назначить кадровичкой в Локомотив.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:09
Вот же кур-ва хитрая!На очевидном хайпует(((
Брулин
Брулин
вчера в 23:01
Анекдот вспомнился:
- Вы говорили, что после вашего сервиса микроволновка будет работать как часы, а она не греется.
- Но часы же работают.
makkie
makkie
вчера в 22:59
И Смородскую возвращать. Себя любимую забыла )))
протон
протон
вчера в 22:59
Согласен с ней как никогда. Но перед тем, как вернуть Николича, поклонитесь ему в ноги, попросите прощения, потому что Николич создал классную команду. Сколько тут спорил на эту тему, никак не смог его убедить в том что Николича зря убрали.
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