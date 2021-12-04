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Гисдоль: «Мы очень расстроены сегодняшним результатом»

вчера, 22:21
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:1).

Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Проиграли матч в первом тайме. В первом тайме нам хватало свежести, остроты передач, решений. В конце тайма пропустили гол с пенальти. Безусловно, это оказало давление на ребят. Сразу после начала второго тайма получили удаление. Ребята старались, если не ошибаюсь, раза три попали в перекладину.

Что касается акции фанатов, то мы знали перед началом игры, что будет подобная акция протеста. Нас предупредили, поэтому для нас это не было неожиданностью. Но мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших болельщиков.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:19
"...Но мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших болельщиков."
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Судя по игре вы ни болельщиков, ни себя не уважаете.
112910415
112910415
сегодня в 08:40
тренер не тянет, совсем
1bear
1bear
вчера в 23:58
...то ли ещё будет,ой-ой-ой...
Capral
Capral
вчера в 23:27
Я хоть и не болела Локо, но могу одно сказать- подонок, ты братец!!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:03
Вот кто действительно ТРЕНЕРИШКА!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:48
Тренерской мысли нет, команда теряет очки, которая должна брать не напрягаясь. Великолепная работа Рангника и его команды.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:45
Надо было уволить Николича, чтоб потом так провалиться.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 22:42
Гисдоль аут!
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:39
👍Во тренер
Надо его коняшкам спихнуть 😁
протон
протон
вчера в 22:31
Мастер заготовленных отмазок
Шёл бы лесом куда подальше! Со всей своей бандой!
Здесь ещё нужны комментарии???
Просто ни о чем тренер. За 10 матчей вообще никакой тренерской мысли. И не надо говорить об адаптации и прочей фигни. Все игроки деградировать начали при нем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:25
Я тоже растроен потеряй очков!
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