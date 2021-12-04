Гисдоль: «Мы очень расстроены сегодняшним результатом»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:1).
Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Проиграли матч в первом тайме. В первом тайме нам хватало свежести, остроты передач, решений. В конце тайма пропустили гол с пенальти. Безусловно, это оказало давление на ребят. Сразу после начала второго тайма получили удаление. Ребята старались, если не ошибаюсь, раза три попали в перекладину.
Что касается акции фанатов, то мы знали перед началом игры, что будет подобная акция протеста. Нас предупредили, поэтому для нас это не было неожиданностью. Но мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших болельщиков.
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Судя по игре вы ни болельщиков, ни себя не уважаете.
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Судя по игре вы ни болельщиков, ни себя не уважаете.
Надо его коняшкам спихнуть 😁
Надо его коняшкам спихнуть 😁
Шёл бы лесом куда подальше! Со всей своей бандой!
Здесь ещё нужны комментарии???
Просто ни о чем тренер. За 10 матчей вообще никакой тренерской мысли. И не надо говорить об адаптации и прочей фигни. Все игроки деградировать начали при нем.
Шёл бы лесом куда подальше! Со всей своей бандой!
Здесь ещё нужны комментарии???
Просто ни о чем тренер. За 10 матчей вообще никакой тренерской мысли. И не надо говорить об адаптации и прочей фигни. Все игроки деградировать начали при нем.