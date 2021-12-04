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Калиниченко: «Витория уже всем всё доказал»

вчера, 23:02

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на победу «красно-белых» в поединке 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). Также он высказался касательно наставника «Спартака» Руя Витории:

Руй уже всем всё доказал. И раздевалкой он руководит хорошо, и реагирует на изменения в матче качественно. Столько матчей в меньшинстве за такой короткий срок не было ни у кого из последних наставников «Спартака».

Сегодня получилось выиграть. И очень показательная реакция Промеса, который побежал к тренеру. Ругать сегодня некого и не за чем.

«Спартак» после этого матча набрал 23 балла и занимают 9-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:06
Промесу не тренера обнимать надо было а Гудиева, который накосячил в эпизоде со вторым голом.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:03
"...Ругать сегодня некого и не за чем."
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Кавазашвили так не думает...
112910415
112910415
сегодня в 08:08
в голове все проблемы
в голове руководства
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:48
Максим предлагает не увольнять Руя а ловчев бьёт тревогу, что надо срочно избавляться от португальца.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:58
Руя в Барсу...
Он же одержал вторую победу...в 10-ти последних матчах....
David Young
David Young ответ kliker (раскрыть)
вчера в 23:39
Я считаю что это не так.
kliker
kliker
вчера в 23:29, ред.
"Руй уже всем все доказал."
Доказал делом, что его уровень - вторая половина таблицы РПЛ.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:26
хороший тренер, хорошо тянет на дно. по идее должен остаться либо смениться на такого же
ABir
ABir
вчера в 23:25, ред.
Руй хороший специалист, похоже Спартак под его руководством наконец стал командой и обрёл уверенность. Жаль если опять на подъеме сменят тренера
YVG
YVG
вчера в 23:17, ред.
Да спартак сегодня вообще играл выше всяких похвал. Лучший матч чемпионата.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:15, ред.
Чем вот только занимался Руй до этого ,что профукал чемпионат уже за первые 10 туров ? Где он был всё это время ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13
Руй не виноват в том что руководство жмёт бабки на контракт Кутепова
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:11
То что у Руя есть квалификация это ясно и раньше было!Но с таким руководством ........((((
Cat01
Cat01
вчера в 23:04
Пора уже домой
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