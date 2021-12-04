Калиниченко: «Витория уже всем всё доказал»

Экс-полузащитник «Спартака» отреагировал на победу «красно-белых» в поединке 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). Также он высказался касательно наставника «Спартака» Руя Витории:

Руй уже всем всё доказал. И раздевалкой он руководит хорошо, и реагирует на изменения в матче качественно. Столько матчей в меньшинстве за такой короткий срок не было ни у кого из последних наставников «Спартака».

Сегодня получилось выиграть. И очень показательная реакция Промеса, который побежал к тренеру. Ругать сегодня некого и не за чем.