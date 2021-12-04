Калиниченко: «Витория уже всем всё доказал»

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на победу «красно-белых» в поединке 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). Также он высказался касательно наставника «Спартака» Руя Витории:
Руй уже всем всё доказал. И раздевалкой он руководит хорошо, и реагирует на изменения в матче качественно. Столько матчей в меньшинстве за такой короткий срок не было ни у кого из последних наставников «Спартака».
Сегодня получилось выиграть. И очень показательная реакция Промеса, который побежал к тренеру. Ругать сегодня некого и не за чем.
«Спартак» после этого матча набрал 23 балла и занимают 9-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.
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Кавазашвили так не думает...
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Кавазашвили так не думает...
в голове руководства
в голове руководства
Он же одержал вторую победу...в 10-ти последних матчах....
Он же одержал вторую победу...в 10-ти последних матчах....
Доказал делом, что его уровень - вторая половина таблицы РПЛ.
Доказал делом, что его уровень - вторая половина таблицы РПЛ.