Антон Миранчук посоветовал своему брату перейти в «Барселону»

Полузащитник «Локомотива» поделился мнением о ходе карьеры своего брата из «Аталанты».

С Лёшей общаюсь часто. Не знаю, уйдёт ли он из «Аталанты», хочу увидеться с ним и пообщаться на этот счёт. Куда ему уходить? В «Барселону».