Антон Миранчук посоветовал своему брату перейти в «Барселону»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о ходе карьеры своего брата Алексея Миранчука из «Аталанты».
С Лёшей общаюсь часто. Не знаю, уйдёт ли он из «Аталанты», хочу увидеться с ним и пообщаться на этот счёт. Куда ему уходить? В «Барселону».
Сдали не только физически.....
При Николиче и играли лучше....и говорили не анекдотами....
Сдали не только физически.....
При Николиче и играли лучше....и говорили не анекдотами....
Самое смешно то, что у Барсы на данный момент нет денег на Миранчука))
Самое смешно то, что у Барсы на данный момент нет денег на Миранчука))