ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Антон Миранчук посоветовал своему брату перейти в «Барселону»

вчера, 22:32

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о ходе карьеры своего брата Алексея Миранчука из «Аталанты».

С Лёшей общаюсь часто. Не знаю, уйдёт ли он из «Аталанты», хочу увидеться с ним и пообщаться на этот счёт. Куда ему уходить? В «Барселону».

Все новости
Аджоев о победе «Арсенала» над «Химками»: «Это была игра за 6 очков»
Сегодня, 17:45 Комментарии2
Канчельскис — о назначении Ваноли: «Федун продолжает убивать „Спартак“»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Трошечкин: «Тульский „Арсенал“ ничем не удивил»
Сегодня, 17:14 Комментарии5
Габулов: «Игра армейцев в этом сезоне стала более рациональной»
Сегодня, 16:59 Комментарии6
Свинов: «„Спартак“ всегда борется за чемпионство. Я счастлив»
Сегодня, 14:30 Комментарии43
Сёмин: «Летом „Локомотив“ купил много игроков, а КПД у них 0»
Сегодня, 00:42 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Это Антон не брата, а Барсу тролит.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 09:22
В Барселоне конечно дела идут не ахти, но не до такой же степени, что бы звать Миранчука...
112910415
112910415
сегодня в 08:46
так себе совет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:34
Изменились ребята "при немцах".....
Сдали не только физически.....
При Николиче и играли лучше....и говорили не анекдотами....
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 03:24
Это понятно. Но в какую именно, эквадорскую или доминиканскую?
minai
minai
вчера в 23:47
Грех не воспользоваться таким мудрым советом.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:33
просто антон часто в фифу играет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:25
Брат тролит брата!
Брулин
Брулин
вчера в 22:59
Че не в Леванте или Мурсию какую-нибудь?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:54, ред.
Это он поиздевался над братом
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:47
Можно и в "Барсу" - там скамейка подлиннее, можно даже полежать))
протон
протон
вчера в 22:36
А че? Аталанта сейчас кажется посильнее будет
Самое смешно то, что у Барсы на данный момент нет денег на Миранчука))
протон
протон
вчера в 22:35
вполне уровень сегодняшней Барселоны!! свидетели тренерского гения Чави не дадут соврать!!
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:34
Вроде не 1 апреля
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100