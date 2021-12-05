Сёмин: «Летом „Локомотив“ купил много игроков, а КПД у них 0»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:1).

Все игроки очень стараются. Каждый футболист «Локомотива» выкладывается на сто процентов своих возможностей, я вижу это. Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно иду в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются — желтые и красные. Летом клуб купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0. Но в этом не нужно винить футболистов, они не виноваты. Они просто не понимают, что от них требуется, вот и все проблемы