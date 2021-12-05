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Сёмин: «Летом „Локомотив“ купил много игроков, а КПД у них 0»

сегодня, 00:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:1).

Все игроки очень стараются. Каждый футболист «Локомотива» выкладывается на сто процентов своих возможностей, я вижу это. Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно иду в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются — желтые и красные. Летом клуб купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0. Но в этом не нужно винить футболистов, они не виноваты. Они просто не понимают, что от них требуется, вот и все проблемы

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:48
не туда стрелку перевели (
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:32
Да ещё и тренер сбежал....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:49
Пошли деньги транжирить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:16
Палыч знает что говорит
beefs
beefs
сегодня в 07:10
Интересно девки пляшут...
Gahi
Gahi
сегодня в 07:08
Кто этим занимался в Локомотиве меняя тренеров и игроков в команде, сам перешёл работать в Манчестер Юнайтед. Удачи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:59
Он же не понимает по русски.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:29
Главное не победа,главное участие!
Boricku
Boricku
сегодня в 06:18
Щас билеты на поезда подорожают
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:56
Верните прежнего тренера
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:11
Продажа Гжегожа главная ошибка. Без него пропало качество в центре.
1bear
1bear
сегодня в 03:37
не переживай,Палыч,всё образуется,но не в этом сезоне
протон
протон
сегодня в 00:52
Ща дядя тура объяснит, что ты неправ, а гиздоль бог тренерской мысли с его бей-беги)
протон
протон
сегодня в 00:52
Не уверен, что Маркус "25%" Гиздоль сам понимает, что он хочет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:47
Ошибочка вышла. Продали - нужное, купили - ненужное.
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