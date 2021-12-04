ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Президент «Ахмата»: «Сегодня „Спартаку“ повезло»

вчера, 22:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Отличный матч. Сегодня «Спартаку» повезло.

Все новости
Аджоев о победе «Арсенала» над «Химками»: «Это была игра за 6 очков»
Сегодня, 17:45 Комментарии2
Канчельскис — о назначении Ваноли: «Федун продолжает убивать „Спартак“»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Трошечкин: «Тульский „Арсенал“ ничем не удивил»
Сегодня, 17:14 Комментарии5
Габулов: «Игра армейцев в этом сезоне стала более рациональной»
Сегодня, 16:59 Комментарии6
Свинов: «„Спартак“ всегда борется за чемпионство. Я счастлив»
Сегодня, 14:30 Комментарии43
Сёмин: «Летом „Локомотив“ купил много игроков, а КПД у них 0»
Сегодня, 00:42 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
Навзир
Навзир ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:10
Это после не назначенного пенальти?
112910415
112910415
сегодня в 08:51
сегодня Спартак это заслужил !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:01
Везёт обычно сильнейшему.
ABir
ABir
вчера в 23:22
Сначала повезло Ахмата, что Спартак вдесятером остался. Ну а так как грозненцы не смогли воспользоваться своим шансом, то когда-то должно было повезти и Спартаку. Тем более, что он не сдался и стал удерживать ничью, а продолжал думать и бороться за победу
протон
протон
вчера в 22:41
«Сегодня Мешкову не повезло». Президент «Ахмата» — о поражении в Москве
Наш мир материален. В нем нет понятий "везение", "невезение", "божий промысел" и т.д. Есть высокое исполнительское мастерство одной из команд и костоломство+ судейский беспредел - с другой стороны!
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:41
Везёт тому кто везёт ☝️
протон
протон
вчера в 22:41
Сегодня не Спартаку повезло. Сегодня Спартак в очередной раз сказал нет такому судейству
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100