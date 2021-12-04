Президент «Ахмата»: «Сегодня „Спартаку“ повезло»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Отличный матч. Сегодня «Спартаку» повезло.
Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Отличный матч. Сегодня «Спартаку» повезло.
Наш мир материален. В нем нет понятий "везение", "невезение", "божий промысел" и т.д. Есть высокое исполнительское мастерство одной из команд и костоломство+ судейский беспредел - с другой стороны!
Наш мир материален. В нем нет понятий "везение", "невезение", "божий промысел" и т.д. Есть высокое исполнительское мастерство одной из команд и костоломство+ судейский беспредел - с другой стороны!