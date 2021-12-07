Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признан лучшим игроком команды по итогам ноября.
В прошлом месяце де Хеа сыграл в семи матчах во всех турнирах, пропустил 11 мячей и дважды сыграл на ноль.
Недавно де Хеа достиг солидной отметки в «Манчестер Юнайтед».
То божит и лучший в мире, то вдруг крутое пике чуть не до нуля.
И вот опять один из лучших.
Хотя мы не знаем, может у него в жизни что-то не то происходит по мимо футбола.
Хочется пожелать больших удач и разобраться с тараканами окончательно, мне всегда нравился, когда в форме.
То божит и лучший в мире, то вдруг крутое пике чуть не до нуля.
И вот опять один из лучших.
Хотя мы не знаем, может у него в жизни что-то не то происходит по мимо футбола.
Хочется пожелать больших удач и разобраться с тараканами окончательно, мне всегда нравился, когда в форме.