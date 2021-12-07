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Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре

вчера, 18:19

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

В прошлом месяце де Хеа сыграл в семи матчах во всех турнирах, пропустил 11 мячей и дважды сыграл на ноль.

Недавно де Хеа достиг солидной отметки в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 20:00
очень спорное решение
протон
протон
вчера в 19:07
Де Хеа топ без вопросов, но у него с головой какие-то беды, причем не малые.
То божит и лучший в мире, то вдруг крутое пике чуть не до нуля.
И вот опять один из лучших.
Хотя мы не знаем, может у него в жизни что-то не то происходит по мимо футбола.
Хочется пожелать больших удач и разобраться с тараканами окончательно, мне всегда нравился, когда в форме.
Mangur
Mangur
вчера в 18:28
Бывают и такие ошибки
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:25
А вы хотели чтобы вратарь мирового класса плёлся в хвосте.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:21
Даже Рона обскакал
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