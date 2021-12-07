Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в ноябре

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вчера, 18:19

Голкипер «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

В прошлом месяце де Хеа сыграл в семи матчах во всех турнирах, пропустил 11 мячей и дважды сыграл на ноль.

Недавно де Хеа достиг солидной отметки в «Манчестер Юнайтед».