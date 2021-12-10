Сёмин: «Николичи, Гисдоли, вы за 3 года ничего не принесли в рейтинг РПЛ»

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вчера, 18:56

Экс-тренер «Локомотива» раскритиковал работу бывшего наставника «железнодорожников» и нынешнего рулевого «красно-зелёных» .

После Марселя! Николичи, Гисдоли, вы за 3 года ничего не принесли в рейтинг РПЛ . Вы пришли в команду чемпионов и не одержали ни одной победы.

Вчера «Локомотив» проиграл «Марселю» в последнем туре Лиги Европы со счётом 0:1. Москвичи продлили серию без побед в еврокубках до 17 игр. Предыдущие два сезона «Локомотив» играл в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках «железнодорожники» одержали в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер».