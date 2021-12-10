ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Сёмин: «Николичи, Гисдоли, вы за 3 года ничего не принесли в рейтинг РПЛ»

вчера, 18:56

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал работу бывшего наставника «железнодорожников» Марко Николича и нынешнего рулевого «красно-зелёных» Маркуса Гисдоля.

После Марселя! Николичи, Гисдоли, вы за 3 года ничего не принесли в рейтинг РПЛ. Вы пришли в команду чемпионов и не одержали ни одной победы.

Вчера «Локомотив» проиграл «Марселю» в последнем туре Лиги Европы со счётом 0:1. Москвичи продлили серию без побед в еврокубках до 17 игр. Предыдущие два сезона «Локомотив» играл в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках «железнодорожники» одержали в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер».

Все новости
А. Заболотный: «Нашли внутренние эмоции для последнего матча»
Сегодня, 21:06 Комментарии4
А. Березуцкий: «Погодные условия очень сложные, мяч совсем не летел»
Сегодня, 20:08 Комментарии9
Божович: «ЦСКА по качеству игры был лучше нас»
Сегодня, 19:18 Комментарии11
Слуцкий: «Не успевали перестраиваться за быстрыми игроками „Крыльев“»
Сегодня, 17:07 Комментарии23
Витория поддержал призывы фанатов оставить его главным тренером «Спартака»
Сегодня, 15:52 ВидеоКомментарии27
Гаврилов: «Раз с Ваноли договорённость, в обратную повернуть не могут»
Сегодня, 15:41 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 12:52
Николич играл на реальном уровне нашего футбола - не хуже и не лучше среднеожидаемого. Неплохо играл.
Гисдоль играет гораздо хуже. Плохо играет.
Николича убрали зря, без особых предпосылок. Но и он не сразу стал давать результат.
Пока Гисдоль после Николича- явный провал. Такой же, каким был Николич после Семина.
Посмотрим, как будет играть Гисдоль через полгода, может станет вторым Николичем, который мог стать вторым Семиным.
Djamal67
Djamal67
сегодня в 08:38
Уже заметно спад Российского футбола в еврокубках и в Лиге Чемпионов .. страшно будет тоже если Россия не квалифицируется в ЧМ в Катаре ..нужно принять меры..Бердыев где?
13 RUS
13 RUS
сегодня в 07:27
Палыч че то принял на грудь ? На Николича я бы не гнал. Да были разгромные проигрыши в чемпионате, пару позорных игр, но он выиграл кубок и в ЛЧ в группе смерти команда сражалась. Этот же вообще только пришел товарищ, который приехал за неустойкой, он работает то месяц от силы, че он может за это время выиграть?!
PhanTheit
PhanTheit
сегодня в 06:33
Воруют и воруют в бюджете РФ денег полно
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 05:31, ред.
А сам Сёмин что принёс в рейтинг РПЛ, стесняюсь спросить?)) Трусливый футбол в ЛЧ? Ну да, ну да...) Ничем он не лучше Николича, а может даже и хуже.
astill07
astill07
сегодня в 00:34
Разбушевался ЮрПалыч, или как, но, по факту он прав. Громадье планов и "высокий профессионализм" не принесли положительных результатов. Отрицательные есть. Учиться и осваивать европейский опыт надо. Но формы, цели и выбор "как" это делать, пока туманен.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:43
Слова Ю.П.С. в адрес указанных специалистов попахивают какой-то низостью и малодушием.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:30
Не думаю, что тренерский штаб "забил" на ЛЕ. Ни в одной игре в группе команда не выглядела абсолютно недееспособной. Ребята старались, видно было, что они хотели добиться положительного результата и отдавали игре все силы, но... чего не дано, того не дано. Соперники были сильнее, где-то удачливее в завершающей стадии атаки и более искусными в игре.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:27, ред.
На самом деле это полный бред старика. И вообще его поведение в отношение к Локомотиву. Человек думает что после его ухода там не справятся, что клуб поступил не справедливо убрав его.
Но если разобраться клуб не хочет идти СССРовскими путями, которые втирал Сёмин, хочет развивать современный футбол, современную академию и менеджмент. Попытка была, пригласили норм специалистов которые начали вести перспективную трансфертную политику, но сразу же ушли. Почему норм специалисты? иначе бы в МЮ не ушли бы.
Аналогичный пример можно привести с тем же МЮ, почти сверстник по годам СЭР легендарный тренер который ушёл с поста красиво, и после только помогает своему родному клубу какими-то консультациями, (не говоря уже чтобы возглавить другой клуб), то "легенда" Локомотива мало того успел много где побывать, успевает еще облить свой бывший клуб и его руководство.
kust07
kust07
вчера в 22:18
По делу все говорит Палыч. При нем Локо играл на равных с призерами вице призерами ЛЧ это и Реал и Милан. Сейчас же нет ни единого российского клуба играющего наравне с Барсой Реалом Баварией.
beefs
beefs
вчера в 21:58
а сколько в карман положили, кто-нибудь считал...
Mi6
Mi6
вчера в 21:56
Паровозы пошли по пути ЦСКА с Гинером и Бабаевым, то есть в НИКУДА
makkie
makkie
вчера в 21:45
ЮрПалыч разбушевался.

Но на самом деле Николич хорошо работал в Локо - просто вокруг него было много немецких пауков, которые хотели всё контролировать и иметь в команде ручного тренера. Серб таковым не являлся, еще и с местными агентами дружбу водил. За это и поплатился...
Но Гисдоль - это ни рыба, ни мясо. Ставит авантюрный футбол, в котором Локо стал много пропускать и постоянно терять очки. А в еврокубках вообще одни поражения пошли.

В общем, Локо нужно определяться с вектором развития на будущее. Идти дальше с немцами рука об руку или позвать условного Палыча и возвращать былой стиль.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:31
Юрий Палыч разбушевался...)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 21:20
Что Никол, что Гисдоль-оба по теореме Эскобара. Особенно памятен матч Нико с Марселем в Москве, один брак, ни одной нормальной передачи вперед, чудом зацепили ничью.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:46
Семин уже забыл как сам провалил два последних сезона в ЛЧ с Локомотивом когда был главным тренером? Оба раза железнодорожники заняли последнее место в группе. Ладно еще в сезоне 19/20 были сильные соперники Атлетико, Ювентус и Байер но в сезоне 18/19 у Локомотива в группе были Шальке, Галатасарай и Порту и они умудрились занять там последнее место. Это был полный провал.
Сп62
Сп62
вчера в 20:26
При Сёмине была команда, а сейчас просто набор игроков.
112910415
112910415
вчера в 20:21
вырвалось, не удержался ...
про Николича не надо было
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:13
А мне кажется, что Николич нормально работал.
Oplot
Oplot
вчера в 20:13
Кто бы что ни говорил,но при Семине всегда был порядок,при нем команда расцветала и выигрывала!Не то что сейчас.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:08
Молодец Шпалыч !
В следующем сезоне упадем на 15 место в рейтинге и будет уже не 5 команд в Европе , а 4 !
А кто же тащит этот сброд в Локомотив ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:04
Но РБ Зальцбург, Атлетико и Бавария все равно как-то мощнее выглядят. А здесь турки, Лацио, которые порой в серии А безнадежно пролетает и Марсель - можно было бы с кем-нибудь победу зацепить. Мне думается, что Николич кого-нибудь из них точно грохнул.
Сп62
Сп62
вчера в 20:01
Скорее всего сыграли эмоции, а не объективная оценка действительности.
морозз
морозз
вчера в 19:59
Локомотив наступил на те же грабли, на которые успешно и не первый год наступает Спартак…чехарда тренеров, ничем не подкреплённые амбиции руководства и последующая разруха в умах болельщиков! Но если Спартак идёт этим курсом давно и не хочет никуда сворачивать, то Локомотив медленно засасывает болото бардака и куда это приведёт? - никто не знает!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:59
Но стоит отметить что не сказать чтобы Гисдолю повезло. Все соперники по группе сильнее нынешнего Локомотива Москвы.
berda2003
berda2003
вчера в 19:56
николичу завидует, фашиста ненавидит и презирает - специально смешал, понимая, что сказать, что-то хорошее о николиче - признать, что сам 56...
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:53
При всем уважении к Палычу, это перебор. Объективности ради "Локомотив" с Николичем провел 8 матчей в ЕК и принес 4 балла в ТК УЕФА, ровно столько же, сколько принес "Локомотив с Палычем предыдущие два сезона за 12 матчей.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:52
В словах Палыча чувствуется обида
M1 Game
M1 Game
вчера в 19:52
Полностью согласен Юрий Палыч Сёмин
протон
протон
вчера в 19:52
так же пролетал в Еврокубках с лучшим составом, а теперь рассказывает о плохих результатах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100