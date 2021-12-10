Сёмин: «Николичи, Гисдоли, вы за 3 года ничего не принесли в рейтинг РПЛ»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал работу бывшего наставника «железнодорожников» Марко Николича и нынешнего рулевого «красно-зелёных» Маркуса Гисдоля.
После Марселя! Николичи, Гисдоли, вы за 3 года ничего не принесли в рейтинг РПЛ. Вы пришли в команду чемпионов и не одержали ни одной победы.
Вчера «Локомотив» проиграл «Марселю» в последнем туре Лиги Европы со счётом 0:1. Москвичи продлили серию без побед в еврокубках до 17 игр. Предыдущие два сезона «Локомотив» играл в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках «железнодорожники» одержали в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер».
Но на самом деле Николич хорошо работал в Локо - просто вокруг него было много немецких пауков, которые хотели всё контролировать и иметь в команде ручного тренера. Серб таковым не являлся, еще и с местными агентами дружбу водил. За это и поплатился...
Но Гисдоль - это ни рыба, ни мясо. Ставит авантюрный футбол, в котором Локо стал много пропускать и постоянно терять очки. А в еврокубках вообще одни поражения пошли.
В общем, Локо нужно определяться с вектором развития на будущее. Идти дальше с немцами рука об руку или позвать условного Палыча и возвращать былой стиль.
Но на самом деле Николич хорошо работал в Локо - просто вокруг него было много немецких пауков, которые хотели всё контролировать и иметь в команде ручного тренера. Серб таковым не являлся, еще и с местными агентами дружбу водил. За это и поплатился...
Но Гисдоль - это ни рыба, ни мясо. Ставит авантюрный футбол, в котором Локо стал много пропускать и постоянно терять очки. А в еврокубках вообще одни поражения пошли.
В общем, Локо нужно определяться с вектором развития на будущее. Идти дальше с немцами рука об руку или позвать условного Палыча и возвращать былой стиль.