Силкин: «„Динамо“ — „Зенит“ можно назвать скрытым матчем за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.
Если «Динамо» хочет побороться за первое место, это ключевая игра для них. «Зенит» потенциально, конечно, сильнее, игроки у него значительно опытнее и мастеровитее, чем у «Динамо». У «Динамо» неплохая командная игра поставлена сейчас. Жду интересный матч! Если «Динамо» сможет отодвинуть прессинг от своих ворот, то, возможно, на что-то можно рассчитывать. Если не сможет, тогда повторится питерский матч. Значимость игры очень высокая, это понимают обе команды, недонастроя быть не может.
Эту игру можно назвать скрытым матчем за чемпионство? Да. Если «Зенит» победит, он оторвется, а весной уже будет не так много матчей в чемпионате России. На что там уже рассчитывать конкурентам? В потенциале «Зенит» — фаворит этого матча.
Воздержись от выводов до окончания матча, ибо народная мудрость гласит, не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати!.
Семак в течении года дважды уже в очных встречах побеждал "тренера" с общим счётом 7:2 первый раз ровно год назад 12 декабря и второй раз 29 октября.
Болейте за своих, а не против чужих
Воздержись от выводов до окончания матча, ибо народная мудрость гласит, не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати!.
Семак в течении года дважды уже в очных встречах побеждал "тренера" с общим счётом 7:2 первый раз ровно год назад 12 декабря и второй раз 29 октября.
Болейте за своих, а не против чужих
Вместо него Заха выйдет в середину, а Грулев на левый фланг.
Как же не хватает Лесового и Лаксальта... Еще и НЖи в лазарете.
Вместо него Заха выйдет в середину, а Грулев на левый фланг.
Как же не хватает Лесового и Лаксальта... Еще и НЖи в лазарете.