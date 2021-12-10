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Силкин: «„Динамо“ — „Зенит“ можно назвать скрытым матчем за чемпионство»

вчера, 16:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 14:00 Не начался

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

Если «Динамо» хочет побороться за первое место, это ключевая игра для них. «Зенит» потенциально, конечно, сильнее, игроки у него значительно опытнее и мастеровитее, чем у «Динамо». У «Динамо» неплохая командная игра поставлена сейчас. Жду интересный матч! Если «Динамо» сможет отодвинуть прессинг от своих ворот, то, возможно, на что-то можно рассчитывать. Если не сможет, тогда повторится питерский матч. Значимость игры очень высокая, это понимают обе команды, недонастроя быть не может.

Эту игру можно назвать скрытым матчем за чемпионство? Да. Если «Зенит» победит, он оторвется, а весной уже будет не так много матчей в чемпионате России. На что там уже рассчитывать конкурентам? В потенциале «Зенит» — фаворит этого матча.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:20
Как нейтральный болельщие, думаю, что в этой встрече ожидаема ничья. Зенит уставший, у Динамо травмированные, обе стороны устроит. Тем более конкуренты буксуют.
Сп62
Сп62
вчера в 20:40
Боюсь, что достойной игры команды не покажут из-за погоды. Скорее всего будет ничья, а если кто-то победит, то благодаря случайному голу.
Capral
Capral
вчера в 20:29
Как же всё-таки прискорбно наблюдать, как болелы других команд злорадствуют в предвкушении предстоящей игры. У всех вас, есть свои любимые команды, за них и болейте. Какого чёрта, вы лезите в чужой огород?! У вас у самих команды хромают на обе ноги, вам всем есть о чём подумать. Так нет же, устраивают шабош. Угомонитесь уже!!! Ладно, когда болелы Динамо терки между собой устраивают, но вы то, каким боком здесь??? Правильно говорит Иван Иванович: "Болейте за своих, а не против чужих"!
Palex
Palex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:25
О чём ты, понимаешь только ты. Лучше ответь, чем Динамо сильнее и почему в первом круге, они проиграли Зениту 1:4.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:50
Такой матч пропустить нельзя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:44
Динамо сильнее чем зенит но денег больше у газпрома и не только денег, сами понимаете о чём я.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:22
Чемпион уже давно назначен!
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:15
И трубопроводного газа.
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:11
много подводных камней к сожалению((
David Young
David Young
вчера в 19:07
Фаворита, на мой взгляд, в этом матче нет, но у Зенита Санкт-Петербурга выше шансы на то чтобы одержать победу.
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:06
Вероятно что скоро опять проиграет.
stanichnik
stanichnik ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:02
Доброго Здоровья mihaluch!
Воздержись от выводов до окончания матча, ибо народная мудрость гласит, не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати!.
Семак в течении года дважды уже в очных встречах побеждал "тренера" с общим счётом 7:2 первый раз ровно год назад 12 декабря и второй раз 29 октября.
Болейте за своих, а не против чужих
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:44, ред.
Не думаю, что это скрытый матч за чемпионство, ещё достаточно много игр, но то, что вероятнее всего именно эти две команды будут бороться за титул это точно.Лично я желаю победы Динамо, засиделись питерцы в чемпионах, а динамовцы уже и забыли что это такое...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:28
В целом так и есть с той лишь разницей, что если матч закончится вничью, а ещё лучше победой динамовцев - чемпионская гонка продолжится. Причём, в случае именно победы москвичей мне кажется шансы на чемпионство станут 50:50. Победа же Зенита, скорее всего, окончит чемпионскую гонку. Будем надеяться на сохранении интриги.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:17, ред.
Без Шиманьски остаемся фактически без усиливающих замен.
Вместо него Заха выйдет в середину, а Грулев на левый фланг.

Как же не хватает Лесового и Лаксальта... Еще и НЖи в лазарете.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:05
Если зенит побеждает, то он чемпион.
Mangur
Mangur
вчера в 17:53
Говорят что позорных побед не бывает, бывают позорные поражения. Врут. Бывают позорные победы. И Великие поражения, доблестью входящие в Историю. 9-3 одно из них. Позорная победа Зенита и Великое поражение Динамо.
Mangur
Mangur ответ YVG (раскрыть)
вчера в 17:49
но 7-1 никогда не проигрывало
Mangur
Mangur
вчера в 17:48
Думаю Газпром предпримет все рычаги влияния на РФС и ПФЛ для победы Зенита
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:18, ред.
Расчитывать Динамо надо на молодость , задор и страсть в этом матче и все будет Окей. За Динамо болеет вся Страна , кроме Ленинградской области и приближных к ней хуторов...)
sv_1969
sv_1969 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:11
И грЯзьпром))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:03
Так и есть.
YVG
YVG ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 16:58
Потому Динамо и проигрывает 4-1.
shlomo
shlomo
вчера в 16:58
Посмотрим кто окажется сильнее
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:53
У Динамо тренер а у Зенита Семак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
Возможно, так оно и есть...
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