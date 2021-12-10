Силкин: «„Динамо“ — „Зенит“ можно назвать скрытым матчем за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» порассуждал о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ .

Если «Динамо» хочет побороться за первое место, это ключевая игра для них. «Зенит» потенциально, конечно, сильнее, игроки у него значительно опытнее и мастеровитее, чем у «Динамо». У «Динамо» неплохая командная игра поставлена сейчас. Жду интересный матч! Если «Динамо» сможет отодвинуть прессинг от своих ворот, то, возможно, на что-то можно рассчитывать. Если не сможет, тогда повторится питерский матч. Значимость игры очень высокая, это понимают обе команды, недонастроя быть не может.

Эту игру можно назвать скрытым матчем за чемпионство? Да. Если «Зенит» победит, он оторвется, а весной уже будет не так много матчей в чемпионате России. На что там уже рассчитывать конкурентам? В потенциале «Зенит» — фаворит этого матча.