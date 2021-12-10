Малафеев: «Главное, чтобы Селихов продолжил показывать свой уровень»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России оценил успешную игру вратаря «Спартака» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

Я очень рад за Сашу Селихова, он большой молодец. Главное, чтобы он продолжил стабильно показывать свой высокий уровень, потому что одна-две игры — это не показатель для вратаря. Голкиперы в этом случае ценятся за стабильность и предрасположенность к адаптации к системе клуба. Вчера Саша отразил пенальти на последней минуте и это действительно практически равноценно положительному исходу этого противостояния. Он в целом хорошо отыграл матч, поэтому и получил такую высокую оценку общественности.

Что касается его возможного вызова в сборную, то тренерский штаб нашей национальной команды достаточно объективен и постоянно просматривает всех кандидатов. Более того, на последние сборы было вызвано много вратарей, тренеры просматривали сразу несколько голкиперов, отталкиваясь от их потенциала и нынешней формы. Поэтому, если Саша продолжит в таком духе, то все возможно, нельзя этого исключать.