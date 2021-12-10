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Малафеев: «Главное, чтобы Селихов продолжил показывать свой уровень»

вчера, 15:38

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил успешную игру вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

Я очень рад за Сашу Селихова, он большой молодец. Главное, чтобы он продолжил стабильно показывать свой высокий уровень, потому что одна-две игры — это не показатель для вратаря. Голкиперы в этом случае ценятся за стабильность и предрасположенность к адаптации к системе клуба. Вчера Саша отразил пенальти на последней минуте и это действительно практически равноценно положительному исходу этого противостояния. Он в целом хорошо отыграл матч, поэтому и получил такую высокую оценку общественности.

Что касается его возможного вызова в сборную, то тренерский штаб нашей национальной команды достаточно объективен и постоянно просматривает всех кандидатов. Более того, на последние сборы было вызвано много вратарей, тренеры просматривали сразу несколько голкиперов, отталкиваясь от их потенциала и нынешней формы. Поэтому, если Саша продолжит в таком духе, то все возможно, нельзя этого исключать.

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Все комментарии
navoi73
navoi73
вчера в 22:24
Излишняя похвала очень мешает работе.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:39
Будем надеяться что так оно и будет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:24
Главное Саше без травм , а остальное все приложиться
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:24
Если так продолжит, то будет конкурировать за место в воротах сборной с Сафоновым. Кстати Карпину надо подумать - если так хорошо у него дела обстоят с пенальти, может как раз держать его в сборной, если дело до них дойдет.
mat73
mat73
вчера в 15:44
Смотри-ка, люди из Зенита оказывается не все "боярские" и "орловы" , вот же - умеют хорошо и адекватно говорить!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:44
Пора звать в сборную.
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