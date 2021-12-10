Сёмин: «Зачем увольнять Виторию, если он вышел в плей-офф ЛЕ?»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможной отставке рулевого «Спартака» Руя Витории.
Руй Витория покинет команду? Это не ко мне вопрос. Зачем увольнять тренера, который вышел в плей-офф с первого места?
Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможной отставке рулевого «Спартака» Руя Витории.
Руй Витория покинет команду? Это не ко мне вопрос. Зачем увольнять тренера, который вышел в плей-офф с первого места?
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Затемже, зачем Федун уволил Карреру с дуру выигравшего РПЛ...
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Затемже, зачем Федун уволил Карреру с дуру выигравшего РПЛ...
Маразм полнейший. Но Рую не дадут работать в России...
Маразм полнейший. Но Рую не дадут работать в России...