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Сёмин: «Зачем увольнять Виторию, если он вышел в плей-офф ЛЕ?»

вчера, 15:08

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможной отставке рулевого «Спартака» Руя Витории.

Руй Витория покинет команду? Это не ко мне вопрос. Зачем увольнять тренера, который вышел в плей-офф с первого места?

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Все комментарии
бундер
бундер
сегодня в 16:10
Как же нелепо сливаются хорошие тренера Спартака. Массимо стал жертвой внутренних интриг, Тедеско под каблук зашел, Руя турнут(надеюсь, нет) из-за тупой бабы. Ну и еще Валера надоел Федуну. Хуже только в Локо последних лет. Доколе!!!!
navoi73
navoi73
вчера в 22:20
Дождемся назначенного срока и тогда будем поглядеть кого уволят ,а кто возглавит Спартак...
112910415
112910415
вчера в 21:30
вопрос интересный
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 20:10
как как - у нас далекие люди сидят в футболе)) тем более во всех клубах. Что от них ожидать???) поэтому всё что угодно можно ожидать. Возьмут и уберут
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:39
Если сие случится, от "Спартака" отвернутся последние, даже самые преданные болельщики, которые проклянут владельца команды. Именно по этой причине г-н Федун не рискнёт увольнять португальца и даст ему доработать до конца сезона.
cska1948
cska1948
вчера в 17:30
"...Зачем увольнять тренера, который вышел в плей-офф с первого места?"
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Затемже, зачем Федун уволил Карреру с дуру выигравшего РПЛ...
протон
протон
вчера в 17:02
Я до сих пор не могу понять , зачем увольнять тренера если постепенно налаживает связки игровые, побеждает и выходит в плей оф. Я очень надеюсь что его не уволят
pele1981
pele1981
вчера в 16:33
Ой, лукавите Юрий Павлович! Вас выгоняли, к сожалению, даже после того, как Вы трофей выигрывали! А тут всего лишь выход из группы!
pele1981
pele1981 ответ морозз (раскрыть)
вчера в 16:30
Это самый простой вариант для так называемых "успешных" менеджеров)))
lotsman
lotsman ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:27
Не знаю, в то время меня не было в России, не могу судить. А по вчерашней игре - везение с голом Бакаева и отличная игра вратаря. А по игре самой команды - хаотичная сутолока в центре и в нападении, и грудью на амбразуру, в защите. Ни тактики, ни мысли тренерской. Это моё мнение. Может оно и ошибочно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:21, ред.
Так можно подвести чемпионство любой команды. Да еще добавить , что конкуренты были не в лучшей форме . Давайте это оставим....и.т.д......)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:00
Последнее чемпионство спартака тоже не заслуга карреры а заряженность и настрой игроков и т.д.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:57
Жека ловчев так хочет.
YVG
YVG
вчера в 15:53
Тренеру нужно дать поработать хоть голик.
lotsman
lotsman
вчера в 15:31
Выход в плей-офф это не заслуга Витории. Это заряженность и настрой самих игроков. Удачное стечение обстоятельств с голом - ошибка защитника и очень грамотное использование её Бакаевым, плюс великолепная игра Вратаря.
drug01
drug01
вчера в 15:31
Вопрос Федуну....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:21
Если иметь выход в плей-офф, то не надо. А если посмотреть на турнирную таблицу в чемпионате, то гнать как можно быстрее. Дилемма. Хотя если честно, то игра не очень впечатляет.
морозз
морозз
вчера в 15:16
Надо просто дать тренеру поработать хотя бы 3 года и сделать под него трансферы, вот тогда и надо принимать какие либо решения по итогу этих лет!
makkie
makkie
вчера в 15:09
Потому что он не нравится Зареме, такая логика.
Маразм полнейший. Но Рую не дадут работать в России...
beefs
beefs
вчера в 15:09
Россию умом не понять...
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