Канчельскис: «Дайте Витории доработать до конца сезона»

Бывший футболист МЮ отреагировал на слухи о возможной отставке рулевого «Спартака» Руя Витории.

Ну а что сейчас менять? Дайте уже человеку доработать до конца сезона. В чемпионате «Спартак» будет бороться с Виторией за еврокубки. А придет новый тренер, поставит игру по-своему. Это другое видение, другие требования. Он захочет приобрести новых футболистов. «Спартак» уже перестал чем-то удивлять. Раньше были интересные решения, удивительные. Сейчас клуб начал делать такие шаги, которым люди перестали удивляться. К этому уже привыкли все. Подобные явления, как смена тренера, уже нормальные для «Спартака».