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Канчельскис: «Дайте Витории доработать до конца сезона»

вчера, 16:06

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о возможной отставке рулевого «Спартака» Руя Витории.

Ну а что сейчас менять? Дайте уже человеку доработать до конца сезона. В чемпионате «Спартак» будет бороться с Виторией за еврокубки. А придет новый тренер, поставит игру по-своему. Это другое видение, другие требования. Он захочет приобрести новых футболистов. «Спартак» уже перестал чем-то удивлять. Раньше были интересные решения, удивительные. Сейчас клуб начал делать такие шаги, которым люди перестали удивляться. К этому уже привыкли все. Подобные явления, как смена тренера, уже нормальные для «Спартака».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:44
Отвечаю поставившему меня в игнор djaich. Ваше предложение имело бы смысл только в одном случае: если бы ВСЕ клубы РПЛ участвовали в еврокубках. Но так как это невозможно, команды будут заведомо поставлены в неравные условия, которые РФС не допустит.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:33
Если по честному - то надо парню доработать сезон.
Последний матч в Евро туре , показал, что не всё так плохо в фк " СПАРТАК "
Москва..
djaich
djaich
вчера в 17:17, ред.
Необходимо менять регламент розыгрыша национального чемпионата и прибавлять все очки, заработанные командами в ЕК, к итоговой таблице. Заработал Спартак 10 баллов? Плюсуем. Зенит сумел получить 5 очков? Вносим в итоговую таблицу. При большей загруженности таких команд по ходу сезона, они должны получать за это определенные бонусы и восполнять потери, полученные из за более загруженного календаря и что бы, соответственно, матчи в Европе не сливали вне зависимости от уровня, от ЛЧ до ЛК. При равенстве очков более высокое место должна занять команда, добившаяся более высоких результатов в ЕК. Должна действовать аксиома, что для страны ЕК - первичны, национальное первенство - абсолютно вторично.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:56
До конца года и точка
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:48
Федун, продай клуб...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:39
Переубедить шахиню сложно.
drug01
drug01
вчера в 16:35
Тогда он не уйдёт...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:09
Правильно говорит
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