Д. Билялетдинов: «Зажег петарду – потом не жалуйся. Fan ID — не проблема»

Бывший полузащитник «Локомотива» поделился мнением о Fan ID, вспомнив задержание болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».

Зажег петарду – будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определенный регламент, ты знаешь, на что идешь — потом не жалуйся. Не считаю, что получить Fan ID — это какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут.

Если есть правила на стадионе, то они должны работать для всех одинаково. Какая бы команда и традиции ни были, ты приходишь на стадион, общественное место.

Я помню, раньше стулья жгли, сейчас вот петарды. Да, это все красиво, но будь готов потом посидеть до пяти утра на стадионе, а потом и в определенных организациях.