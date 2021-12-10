Д. Билялетдинов: «Зажег петарду – потом не жалуйся. Fan ID — не проблема»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о Fan ID, вспомнив задержание болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».
Зажег петарду – будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определенный регламент, ты знаешь, на что идешь — потом не жалуйся. Не считаю, что получить Fan ID — это какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут.
Если есть правила на стадионе, то они должны работать для всех одинаково. Какая бы команда и традиции ни были, ты приходишь на стадион, общественное место.
Я помню, раньше стулья жгли, сейчас вот петарды. Да, это все красиво, но будь готов потом посидеть до пяти утра на стадионе, а потом и в определенных организациях.
Спасибо за разъяснение.
Такие события доказывают что нельзя недооценивать деструктивную силу таких действий.
Спасибо за разъяснение.
Такие события доказывают что нельзя недооценивать деструктивную силу таких действий.
И хотя обеим сторонам конфликта часто сносит голову от эмоций, до трагических исходов доходит крайне редко. Один из самых известных случаев произошел в 70-х годах 20 века.
В 1979 году, перед очередным дерби фанаты "Ромы" спрятали на своем секторе ракетницу. Во время игры одна из ракет попала в сектор тиффози "Лацио". Один из фанатов, Винченцо Папарелли скончался...
Все норм правда это же красочнок зрелище??
И хотя обеим сторонам конфликта часто сносит голову от эмоций, до трагических исходов доходит крайне редко. Один из самых известных случаев произошел в 70-х годах 20 века.
В 1979 году, перед очередным дерби фанаты "Ромы" спрятали на своем секторе ракетницу. Во время игры одна из ракет попала в сектор тиффози "Лацио". Один из фанатов, Винченцо Папарелли скончался...
Все норм правда это же красочнок зрелище??
Красочным шоу должно быть прежде всего на футбольном поле, а не на трибунах.
Красочным шоу должно быть прежде всего на футбольном поле, а не на трибунах.
Не страна, а черт знает что.
Не страна, а черт знает что.