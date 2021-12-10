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Д. Билялетдинов: «Зажег петарду – потом не жалуйся. Fan ID — не проблема»

вчера, 14:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о Fan ID, вспомнив задержание болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».

Зажег петарду – будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определенный регламент, ты знаешь, на что идешь — потом не жалуйся. Не считаю, что получить Fan ID — это какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут.

Если есть правила на стадионе, то они должны работать для всех одинаково. Какая бы команда и традиции ни были, ты приходишь на стадион, общественное место.

Я помню, раньше стулья жгли, сейчас вот петарды. Да, это все красиво, но будь готов потом посидеть до пяти утра на стадионе, а потом и в определенных организациях.

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Все комментарии
RomM84
RomM84 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:42
Так и я про это же, там сильно повезло что не загорелись сиденья и не началась паника а то бы Лужники мелочью показались...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:37
А что не так???
David Young
David Young ответ RomM84 (раскрыть)
вчера в 18:22
Подозревал что Вы об этом, решил спросить дабы быть уверенным.

Спасибо за разъяснение.

Такие события доказывают что нельзя недооценивать деструктивную силу таких действий.
RomM84
RomM84 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
Фанатские группировки "Ромы" и "Лацио" сложно назвать дружелюбными. Стычки между ними происходят с завидной регулярностью. Думаю, что дни Римского дерби отмечены в календарях местной полиции каким-то особенным способом.
И хотя обеим сторонам конфликта часто сносит голову от эмоций, до трагических исходов доходит крайне редко. Один из самых известных случаев произошел в 70-х годах 20 века.
В 1979 году, перед очередным дерби фанаты "Ромы" спрятали на своем секторе ракетницу. Во время игры одна из ракет попала в сектор тиффози "Лацио". Один из фанатов, Винченцо Папарелли скончался...
Все норм правда это же красочнок зрелище??
David Young
David Young ответ RomM84 (раскрыть)
вчера в 18:06
Не могли бы Вы сказать о каком римском беспределе речь?
RomM84
RomM84
вчера в 18:04
Полностью согласен с Динияром... На футбол ходят смотеть футбол, а не жечь петарды или драться, выйди и жги, дерись, в меру своей недалекости, а на стадионе будь добр быть человеком а не животным... Или надо дойти до римского беспредела чтоба в мозгах прояснилось?
stanichnik
stanichnik ответ ATG (раскрыть)
вчера в 17:33, ред.
Доброго Здоровья, АTG!
Красочным шоу должно быть прежде всего на футбольном поле, а не на трибунах.
Bombardier
Bombardier ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:18
Промахнётся по привычке 😂
протон
протон
вчера в 16:53
Тоже в депутаты метит?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:37, ред.
Просто ввели бы штраф в миллион рублей, для того, кто зажег фаер. И желающих бы убавилось сразу.Зачем выдумывать сложные вещи?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:14
Не проблема если наказывать виновных, а не всех подряд
ATG
ATG
вчера в 16:03
Не вижу ничего плохого ! Шоу должно быть красочным!
морозз
морозз
вчера в 15:20
Всё правильно, на футбол ходят семьями которые хотят смотреть хорошую и динамичную игру а не дышать дымом и слушать маты и пьяные визги!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:50
А как Fan ID поможет определить кто зажег фаер, если камеры не работают? Ну или можно поменять "пришел на стадион - будь готов к автозакам".
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 14:42, ред.
Фаера жечь нельзя, стрелять на свадьбах нельзя, воровать в пятерочках - тоже нельзя.
Не страна, а черт знает что.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:38
Зажег петарду – вставь себе в ж***!
YVG
YVG
вчера в 14:26
Нужно наказывать только стадион, который позволяет эти петарды проносить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:20
Везде нужна культура поведения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:19
Правила надо соблюдать
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:18
Не проблема.
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