Семин пояснил свою критику в адрес Николича и Гисдоля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свой пост в Instagram, в котором он раскритиковал Марко Николича и Маркуса Гисдоля. Напомним, в соцсети он заявил, что специалисты «пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ».
Я хотел сказать о том, что в Россию должны приезжать тренеры высокого уровня, тогда наш футбол будет двигаться в нужном направлении. Если приезжают специалисты, то они должны быть значительно лучше местных. Если это не так, то пусть отечественные тренеры работают с командой.
«Локомотив» в четверг уступил в гостевом поединке «Марселю» в шестом туре группового раунда Лиги Европы (0:1) и покинул еврокубки.