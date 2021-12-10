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Семин пояснил свою критику в адрес Николича и Гисдоля

вчера, 20:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свой пост в Instagram, в котором он раскритиковал Марко Николича и Маркуса Гисдоля. Напомним, в соцсети он заявил, что специалисты «пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ».

Я хотел сказать о том, что в Россию должны приезжать тренеры высокого уровня, тогда наш футбол будет двигаться в нужном направлении. Если приезжают специалисты, то они должны быть значительно лучше местных. Если это не так, то пусть отечественные тренеры работают с командой.

«Локомотив» в четверг уступил в гостевом поединке «Марселю» в шестом туре группового раунда Лиги Европы (0:1) и покинул еврокубки.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:18
Является, они с группы лч имеют по 15-20млн
ДСА
ДСА
вчера в 22:14
Бабло лупят, а результат не дают.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:20
Не согласен с Палычем! Николич соответствовал уровню Локо и в этом сезоне мог выстрелить и в РПЛ и в ЛЕ, если бы его не вышвырнули, как старую больную собаку! Локомотив в начале сезона с Николичем был очень неплох, серия без поражений, главный конкурент Зениту, Смолов рвал и метал, Жемалетдинов разыгрался, пока не нарисовалась вся эта немецкая шелупонь, умудрившаяся развалить команду за пару месяцев!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:17
Да хватит тебе,пора уже спиннинг покупать! Ты "Ростов" уже быстро и качественно поднял на недосягаемую высоту.
STVA 1
STVA 1 ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 21:15
Не прям уж так лучше!Но гисдоль это дно думаю!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:10
Иностранный специалист Руй принес три победы, увольняют за заслуги.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:07
Николич и был, значительно лучше местных, разве нет?!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:01
Николич хоть в чём-то себя показал.
beefs
beefs ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:50
так руководству клуба футбол не является источником дохода, они зарабатывают на другом...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:49
Согласен с Палычем.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:43
Так хотя бы одну, а тут ничего , смысл увольнять семина было, если результат лучше не стал
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:40
А что, очки за лучшие комментарии перестали начислять? Сегодня последние два было и оба по нулям.
протон
протон
вчера в 20:39
Палыч принес одну. Ну да, не поспоришь: на 100% больше результативность.)))
shlomo
shlomo
вчера в 20:31
Имеет право, это же Палыч!
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