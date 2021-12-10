Семин пояснил свою критику в адрес Николича и Гисдоля

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вчера, 20:30

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал свой пост в Instagram, в котором он раскритиковал и . Напомним, в соцсети он заявил, что специалисты «пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ ».

Я хотел сказать о том, что в Россию должны приезжать тренеры высокого уровня, тогда наш футбол будет двигаться в нужном направлении. Если приезжают специалисты, то они должны быть значительно лучше местных. Если это не так, то пусть отечественные тренеры работают с командой.

«Локомотив» в четверг уступил в гостевом поединке «Марселю» в шестом туре группового раунда Лиги Европы (0:1) и покинул еврокубки.