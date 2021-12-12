Карасёв назначил уже 7 пенальти в этом сезоне РПЛ

Завершился первый тайм матча 18-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».
В начале матча главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил 11-метровый в ворота москвичей.
Любопытно, что данный рефери поставил уже семь пенальти в своих десяти матчах в этом сезоне РПЛ, больше всех в лиге — наравне с Кириллом Левниковым (7 пенальти в двенадцати матчах).
Карасев тоже спалился. Назначить с воздуха пенальти.
И всё-таки лучшим в составе Зенита сегодня был Сергей Карасев.
Карасев тоже спалился. Назначить с воздуха пенальти.
И всё-таки лучшим в составе Зенита сегодня был Сергей Карасев.