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Карасёв назначил уже 7 пенальти в этом сезоне РПЛ

вчера, 15:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Завершился первый тайм матча 18-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

В начале матча главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил 11-метровый в ворота москвичей.

Любопытно, что данный рефери поставил уже семь пенальти в своих десяти матчах в этом сезоне РПЛ, больше всех в лиге — наравне с Кириллом Левниковым (7 пенальти в двенадцати матчах).

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 21:44
Все пенальти в пользу Зенита?))
протон
протон
вчера в 18:37
Момент с гонгом заслуживает отдельного внимания ))
Карасев тоже спалился. Назначить с воздуха пенальти.

И всё-таки лучшим в составе Зенита сегодня был Сергей Карасев.
Zak11
Zak11
вчера в 17:49
Карасёв безобразно судил. И это европейский уровень? Надеюсь просто не его день был. Пенальти не было, Оздоеву красную не дал. Грубейшие ошибки.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:20
Не ожидал от карася такого судейства.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:09
...а восьмой,в ворота гегемона,всё же не рискнул! Знает,стервец,с чьей руки уефовцы кормятся!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:42
Карась пытается приучить всех к своей жёсткости и строгости, ориентируясь на судейство в европе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:39
Разговоров о судействе будет много.
hk2da8zumzx7
hk2da8zumzx7 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 15:31
поправили
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:29, ред.
В слове тайм буквы м не хватает.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:26, ред.
Карасёв подвергся грубому давлению со стороны ВАРа и был вынужден назначить сегодня левый пенальти в первом тайме в ворота Динамо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:24
Ну не только же Рональде рекорды ставить!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:23
Если основания для назначения этих пенальти были, то никаких вопросов быть не должно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:10
Значит только и нужна...
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