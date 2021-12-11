«Челси» стал второй лучшей в истории командой АПЛ. Гонка с «Арсеналом» была упорной

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вчера, 23:57

«Челси» опережает «Арсенал» в историческом чемпионате длиной почти в 30 лет. «Соккер.ру» — о борьбе за кадром.

Историческая гонка

В Англии любят статистику. И следят не только за текущими раскладами в турнирной таблице чемпионата, но и за ситуацией в исторической перспективе, а именно – с начала современной эпохи, то есть с 1992 года, когда появилась Премьер-Лига. И если в нынешнем сезоне после 16 матчей АПЛ «Челси» опережает «Арсенал» на десять очков, то в исторической гонке все гораздо плотнее – эти соперники сражаются за почетное второе место, говорящее о роли клуба в современной многолетней истории.

В исторической турнирной таблице «Челси» поднялся на второе место, набрав 2100 очков в 1130 играх. «Арсенал» провел столько же матчей, но имеет 2098 очков, то есть всего на два меньше. Причем позиции менялись уже по ходу сегодняшних параллельных матчей этих команд. В какой-то момент «Челси» проигрывал «Лидсу», но в итоге победил со счетом 3:2. А «Арсенал» разгромил «Саутгемптон» (3:0) и ненадолго возвращал себе вторую позицию. Кстати, при равенстве очков «Челси» был бы ниже «Арсенала» за счет худшей разницы голов — +832 против +855.

Это всего второй раз, когда «Челси» поднялся на второе место в этом чемпионате. Первый случай произошел в прошлом месяце, в 12-м туре, когда «Челси» обыграл «Лестер» со счетом 3:0, а «Арсенал» проиграл со счетом 0:4 «Ливерпулю». На время «канониры» возвращали себе вторую строчку, когда «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а «Арсенал» одолел «Ньюкасл» (2:0). А с начала декабря «синие» вновь впереди – после победы над «Уотфордом» (2:1) и на фоне поражения «Арсенала» от МЮ (2:3).

Вхождение в историю

«Челси» уже давно понемногу отыгрывал отставание от «Арсенала». С тех пор как Роман Абрамович пришел к руководству «синими» в 2003 году. Это было историческое событие для клуба, который постепенно стал менять свою роль и статус на английской и мировой арене. На тот момент у «Арсенала» было 770 очков в АПЛ и два чемпионских титула, а «Челси» имел 662 очка. С момента прихода Абрамовича «Челси» набрал 1435 очков и взял пять чемпионских титулов, тогда как «Арсенал» взял 1325 баллов и смог добавить только один титул в свою копилку – в сезоне-2003/04.

С тех пор как Арсен Венгер ушел из «Арсенала» в конце сезона-2017/18, «канониры» набрали 213 очков, а «Челси» за тот же период взял 241 очко. То есть с начала века в среднем «синие» набирают за сезон больше очков, чем «канониры». И это говорит о том, что «Челси» постепенно окончательно закрепится в роли второй команды в истории АПЛ , понемногу оторвется от «Арсенала».

Лидер далеко

Мы выше не говорили о том, кто же лидирует в этой своеобразной гонке, но тут легко догадаться. Конечно, это «Манчестер Юнайтед». Благодаря длительному периоду доминированию, который начался уже с первого розыгрыша Премьер-Лиги и продолжался долгие годы руководства Алекса Фергюсона, МЮ имеет огромное преимущество в 238 очков над ближайшим конкурентом.

«Красные дьяволы» выиграли на 88 матчей больше, чем любая другая команда в истории Премьер-Лиги. Они набрали невероятные 2335 очков за те же 1130 матчей, что и у «Челси», «Арсенала» и, кстати, «Ливерпуля». К слову, у МЮ еще и сумасшедшая разница мячей — +1120.

«Ливерпуль» на подъеме

«Челси» не единственная команда, которая приближается к «Арсеналу» семимильными шагами. Возрождение «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа позволяет ему «съедать» отставание от «канониров» стремительно. Сейчас «красные» находятся на четвертом месте в общей таблице Премьер-Лиги с 2054 очками в 1130 играх.

То есть отставание от «Арсенала» составляет всего 44 очка. Этот разрыв резко сократился за последние четыре сезона. За это время «Ливерпуль» взял чемпионский титул, первый за тридцать лет, набрал в общей сложности 302 очка, тогда как «Арсенал» на том же отрезке финишировал в лиге пятым, дважды восьмым и набрал 213 очков.

«Манчестер Сити» тоже нагоняет

«Горожане» свой спурт наверх начали с приходом больших денег в клуб. Кажется, это случилось достаточно давно, но «Манчестер Сити» только вот-вот вышел на шестое место, обогнав «Эвертон» в последнем туре сезона-2020/21 на одно очко в исторической таблице. А конкретно тот сезон «Сити» закончил с 27-очковым отрывом от «ирисок».

А ведь «Эвертон» играл во всех сезонах с начала эпохи АПЛ , тогда как «Сити» пропустил пять сезонов в общей сложности из-за нескольких вылетов в 1990-х годах. На этом отрезке «горожане» даже как-то оказались в третьем дивизионе. Но с приходом шейха Мансура в 2008 году к управлению клубом начался денежный поток. Клуб взлетел стремительно, выиграл пять титулов АПЛ , начав с сезона-2011/12.

Сейчас это одна из главных сил в Англии и Европе. Но оставить след в истории не так просто – для этого нужна многолетняя стабильность. А пока Гвардиола считает, сколько нужно очков для титула в этом сезоне, следующая глобальная цель «горожан», у которых 1572 очка, это «Тоттенхэм», имеющий 1741 балл. Но у «шпор» преимущество в том, что они не вылетали из АПЛ . Хотя имеют более слабую разницу мячей — +277 против +541 у «горожан».

Если же интересно, кто еще в десятке, то за «Сити», как уже было сказано, следует «Эвертон» (1553 очка), далее «Ньюкасл» (1371 очко), «Астон Вилла» (1332 очка) и «Вест Хэм» (1229 очков).