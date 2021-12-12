Бразильская диаспора «Зенита» создала 20 голов в РПЛ. Это обуза, украшение и спасение команды одновременно

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сегодня, 12:26

А есть ведь ещё и пятый «бразилец»!

По паспортам в заявке четверо бразильцев, причем трое из них Олимпийские чемпионы – Дуглас Сантос, Малком и Клаудиньо. Вендел тоже важен для построения уже привычной игры, но есть еще один «бразилец» по подходу и игровому смыслу. Разберем их вклад в атакующие показатели в РПЛ , ведь сегодня и от латиноамериканцев зависит результат и наполнение решающего матча года против «Динамо». Только тайного бразильца не будет на поле из-за дисквалификации, с него и начнем.

Ярослав Ракицкий — 15 матчей, 1 гол, 4 ассиста, 18 созданных моментов

Защитник играет словно бразилец. Не удивляет, всё и давно объяснил Гвардиола, который много раз нахваливал Ракицкого и его левую ногу. Будь у Ярослава еще трудовая дисциплина такой же, как талант навешивать мяч или бить рабочей ногой – играл бы в «Баварии» или «Барселоне» в молодости. Но в 32 года доказывает Миллеру, что ему можно предложить новый контракт. Для атакующих действий «Зенита» в РПЛ Ярослав сделал много полезного. Помимо 4 ассистов и 1 гола (как раз в ворота «Динамо»), он выполнил 113 точных дальних передач. Совершил 42 навеса с фланга, 13 подач с угла поля завершились ударами, 34 розыгрыша штрафных нашли адресатов. У центрального защитника суммарное качество созданных моментов равно показателю латераля Караваева, и вдвое выше, чем у форварда Ерохина. Без Ракицкого «Зенит» другой, его отсутствие сегодня – потеря.

Малком – 12 матчей, 3 гола, 6 ассистов, 38 созданных моментов

Может еще лучше, ведь нанес 16 точных ударов, а забил лишь трижды. Дорогущего футболиста, не заигравшего в «Барселоне», сложно назвать лидером «Зенита». У него яркий стиль и высокий класс, но нет стабильности. Дзюба в спорном состоянии выжал 14 голов, а Малком в хорошем отличился 9 раз. Причем 3 результативных действия против «Нижнего Новгорода», а 2 ассиста в проигранных матчах против «Сочи» и «Арсенала». За весь новый чемпионат Малком лишь раз по-настоящему выручил – когда забил «Уфе» в день ничьей 1:1. Но это случилось еще в августе. Впрочем, латераль пропустил часть матчей – например, не сыграл против «Спартака» и «Динамо». Посмотрим на него сегодня.

Дуглас Сантос – 15 матчей, 1 ассист, 25 созданных моментов

Благодаря таким высококлассным мастерам «Зенит» проиграл лишь 8 матчей в РПЛ за три календарных года. Но в новом сезоне Сантос — самый невезучий созидатель в команде. Ни у кого нет такой большой разницы между оценкой опасности созданных моментов и реальными ассистами. Впрочем, есть объяснения. Дуглас Сантос в новом сезоне не так хорош, как в предыдущих. К весне собрал 3 гола и 7 ассистов в РПЛ , а два сезона назад у него было больше и голевых передач, и последних пасов. Хотя нельзя сказать, что Сантос деградирует. Просто держится в тени на высоком уровне, отдает точные передачи, не стыдиться забросов, как у Ракицкого. Сегодня, вероятно, будет в роли Ярослава – левым центральным в тройке. Посмотрим, что покажет, ведь по стабильности отличался от бразильских коллег в лучшую сторону.

Вендел – 16 матчей, 3 гола, 1 ассист, 21 созданный момент

Если у Малкома много «мусорной» статистики, то Вендел раскидал результативные включения по разным матчам. С другой стороны, не стоит забывать, что в «Спортинге» пробовался на роль наследника Бруну Фернандеша, а в «Зените» занимает другую позицию. Вынужден играть глубже. Особенно когда Барриос уходит в центр защиты. Вендел – важный игрок, но если оценивать именно созидательность, то пока не впечатлил. В РПЛ у него 1 гол в 7 последних матчах (как раз в ворота «Динамо»). Зато часто бьет – 30 раз, нередко попадал – 13, что голевые действия с настырным подходом придут.

Клаудиньо – 11 матчей, 6 голов, 2 ассиста, 12 созданных моментов

Самый интересный из бразильцев «Зенита» на данный момент. Заметно, что Клаудиньо может стать еще важнее и играть мощнее. Единственный в списке, который в удачных матчах напоминает Данни или Жулиано не по стилю, а по умению быть главным. Возьмет мяч, если нужно реализовать пенальти, завершил красивую комбинацию ударом-шедевром. Странно лишь, что Семак совсем не использует диспетчерские навыки одного из лучших ассистентов бразильской Серии А недавнего прошлого. Клаудиньо работает на прессинг, в отличие от некоторых напарников, но редко делится мячом. У него всего 12 последних передач в 11 матчах. Зато забивает частенько. У Клаудиньо 5 голов в последних 5 матчах РПЛ , причем огорчал «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Ростов».

Бразильскую сборку «Зенита» доделают в 2022-м, а ее очевидные минусы уже все знают. В открытый футбол их победить сложно, но прессингуют сообща неважно. Желание взять игру на себя порой захлестывает, а стабильности начало не хватать даже Дугласу, который казался железным. Зато в атаке Семака точно спасают именно бразильцы, ведь парочки форвардов, которая в прошлом сезоне собрала 34 гола и 19 ассистов, больше не существует. Чаще играет один из двух, или Сердар, или Артем. Оба результативные в РПЛ , но Азмун явно занялся новым французским романом. А у Дзюбы в решающий момент нет такой тесной связи с бразильцами, как была с Сердаром.

Когда все получается, «Зенит» не остановить – например, Малком 4 из 6 голевых пасов отдал именно Дзюбе. Стоит же сопернику упереться, приходится Клаудиньо выдумывать «нечто», а Ракицкому навешивать, навешивать и навешивать.