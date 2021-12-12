Эдерсон провёл 100-й сухой матч за «Манчестер Сити»

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вчера, 11:33

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в недавнем матче АПЛ со счетом 1:0.

Любопытно, что голкипер «горожан» Эдерсон провёл 100-ю игру «на ноль» за команду во всех турнирах.

Эдерсон перебрался в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Бенфики».