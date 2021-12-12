Эдерсон провёл 100-й сухой матч за «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в недавнем матче АПЛ со счетом 1:0.
Любопытно, что голкипер «горожан» Эдерсон провёл 100-ю игру «на ноль» за команду во всех турнирах.
Эдерсон перебрался в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Бенфики».
|Манчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
|Матч завершен
«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в недавнем матче АПЛ со счетом 1:0.
Любопытно, что голкипер «горожан» Эдерсон провёл 100-ю игру «на ноль» за команду во всех турнирах.
Эдерсон перебрался в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Бенфики».