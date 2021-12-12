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Эдерсон провёл 100-й сухой матч за «Манчестер Сити»

вчера, 11:33
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в недавнем матче АПЛ со счетом 1:0.

Любопытно, что голкипер «горожан» Эдерсон провёл 100-ю игру «на ноль» за команду во всех турнирах.

Эдерсон перебрался в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Бенфики».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:51
Учитывая, что в апл он провел уже 160 матчей и 100 сухих во всех турнирах,то это классный результат.Это как форварду голы считать, тоже самое)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:33
В такой команде нетрудно стоять на ноль.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:16
Силен против десятерых
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:16
Играл бы у нас бы, то вступил в Клуб Яшина
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:12
Хороший результат.
Cat01
Cat01
вчера в 12:10
Очень хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
Рад за него...
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