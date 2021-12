Вратарь «Валенсии» Силлессен сделал 2-ю голевую передачу в Ла Лиге

Бывший вратарь «Барселоны», выступающий сейчас за «Валенсию», сделал вторую голевую передачу за время своего выступления в Ла Лиге. Таким образом 33-летний голкипер сравнялся со 2-м показателем по количеству голевых передач среди вратарей, выступающих в Ла Лиге в 21-м веке.

2 — Keepers to have provided most assists in @LaLigaEN this century:



🇮🇱 Dudu Aouate (3)

🇳🇱 @JasperCillessen (2)

🇩🇪 @mterstegen1 (2)

🇲🇦 @Bonoyass (2)

🇪🇸 Iván Cuéllar (2)

🇪🇸 Antonio Adán (2)



