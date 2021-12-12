Гасперини объяснил, почему Миранчук редко получает игровую практику

Главный тренер «Аталанты» после матча с «Вероной» (2:1) объяснил причину редкой игровой практики полузащитника . Сегодня 26-летний российский хавбек впервые за долгое время попал в стартовый состав и забил гол.

Сегодня Миранчук был великолепен, однако проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский и Иличич. Это изъян нашей схемы.

Мы стремимся к тому, чтобы игроки адаптировались к ней, но не бывает так, чтобы результат всегда был стопроцентный. Однако у нас достойный состав.