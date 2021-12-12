Гасперини объяснил, почему Миранчук редко получает игровую практику

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча с «Вероной» (2:1) объяснил причину редкой игровой практики полузащитника Алексея Миранчука. Сегодня 26-летний российский хавбек впервые за долгое время попал в стартовый состав и забил гол.
Сегодня Миранчук был великолепен, однако проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский и Иличич. Это изъян нашей схемы.
Мы стремимся к тому, чтобы игроки адаптировались к ней, но не бывает так, чтобы результат всегда был стопроцентный. Однако у нас достойный состав.
Случае с Кокориным-Влаховичем....Миранчуком-Иличичем - без вариантов......
Случае с Кокориным-Влаховичем....Миранчуком-Иличичем - без вариантов......
Другое дело, что настрой уже подпорчен, с Гасперини отношения сложно строить, а уж налаживать тем более. Смысла нет больше терять времени в Аталанте Алексею, итак уже ценные годы футбольной карьеры спустил там своим неверным выбором клуба
Другое дело, что настрой уже подпорчен, с Гасперини отношения сложно строить, а уж налаживать тем более. Смысла нет больше терять времени в Аталанте Алексею, итак уже ценные годы футбольной карьеры спустил там своим неверным выбором клуба
Ждем ТО , может что то и изменится в карьере Миранчука.
Всем здоровья.
Ждем ТО , может что то и изменится в карьере Миранчука.
Всем здоровья.
Неубедительное объяснение, ситуация такая, что Алексей согласился бы играть на любой позиции в составе "Аталанты", лишь бы играть....
Ну, за исключением кипера....
Жаль Алексея, "попал так попал"... А лучшие футбольные годы "уходят" безвозвратно....
Неубедительное объяснение, ситуация такая, что Алексей согласился бы играть на любой позиции в составе "Аталанты", лишь бы играть....
Ну, за исключением кипера....
Жаль Алексея, "попал так попал"... А лучшие футбольные годы "уходят" безвозвратно....