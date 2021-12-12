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Гасперини объяснил, почему Миранчук редко получает игровую практику

вчера, 21:27
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча с «Вероной» (2:1) объяснил причину редкой игровой практики полузащитника Алексея Миранчука. Сегодня 26-летний российский хавбек впервые за долгое время попал в стартовый состав и забил гол.

Сегодня Миранчук был великолепен, однако проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский и Иличич. Это изъян нашей схемы.

Мы стремимся к тому, чтобы игроки адаптировались к ней, но не бывает так, чтобы результат всегда был стопроцентный. Однако у нас достойный состав.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:29
Конкурировать надо хоть с какой то минимальной гарантией на основу...
Случае с Кокориным-Влаховичем....Миранчуком-Иличичем - без вариантов......
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 08:18, ред.
Отдай в хорошие руки,на лавке он сильнее не будет,или поменяйте на Кокорина,он сиделец со стажем любую лавку до блеска отполирует.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:29, ред.
Тренер дал понять, что Миранчук лишь 3-й по счёту на этой позиции и вряд ли он станет лучше Малины и Иличича, появляясь на поле лишь изредка в основном выходя на замену в концовках, что, собственно говоря, мы и видим. Вали, Лёха, вали! Есть ведь варианты с Серией А, пусть команды и ниже по статусу, чем Аталанта. Надо играть и это главное!
AlVi77
AlVi77
сегодня в 06:26
Старый 30н, а на кой его третьим купили? Найди другое место Миранчуку, а то игра Аталанты превращается в УГ. С ЛЧ на весну уже пролетели, в чемпионате ничего нового. Все, прогресс остановился. Про чемпионство никто не говорит
112910415
112910415
сегодня в 06:25
логика тренера непобедима
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:38
И.е. он третий лишний в схеме.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:29
Как решит тренер так и будет но нужно чаще делать ротацию чтобы футболисты имели желания проявить себя. Удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 03:42
У каждого тренера есть свои любимчики, вот и все.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 02:18
Иличичу уж недолго осталось феерить, тем более в скоростной Аталанте. А Малиновский универсал - может и на другой позиции поиграть. Вот Пашалича можно бы и отконкурировать, не такой уж и эффективный, чтобы в старте играть.
Другое дело, что настрой уже подпорчен, с Гасперини отношения сложно строить, а уж налаживать тем более. Смысла нет больше терять времени в Аталанте Алексею, итак уже ценные годы футбольной карьеры спустил там своим неверным выбором клуба
протон
протон
сегодня в 01:50
Аренда - идеальное решение для всех.
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все
сегодня в 00:27
Старый маразматик оправдаться решил. Его отличие от Черчесова, что он приносит результаты, вот и всё
karnager
karnager
сегодня в 00:26
Миранчука ждёт Черчесов в ФНЛ))
kust07
kust07
вчера в 23:56
А раньше они чем думали.. три игрока на одно вакантное место... идиотизм
амурец
амурец
вчера в 23:37
Миранчук вышел и забил, а то что редко играет, но не любит его Гасперини и Миранчуку надо уходить
Верг
Верг
вчера в 23:11
Меранчуку нужна команда попроще, какая нибудь реджина или команда шевченко, малиновский тоже не сразу в аталанту попал и заиграл
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:02
Так там ещё и Пашалич и пессина есть, которые как минимум не слабее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:02
Сегодня хорош,а завтра снова не хорош!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:01
Малиновский просто напористее и удар хорош. А вот конкурировать с Иличичем, он даже в депресняке хорош.)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:33
У Алексея один вариант - уходить .Годы идут , практики минимум, так можно и совсем зачахнуть.. Выиграть конкуренцию у Малиновского и Иличича Алексею вряд ли удастся, так что надо менять клуб. И чем быстрее , тем лучше.
Ждем ТО , может что то и изменится в карьере Миранчука.
Всем здоровья.
beefs
beefs
вчера в 22:32
да дело в том что и в других европейских клубах конкуренция...
Ironigor
Ironigor ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:28
Ага , клубным правозащитником !!!)
протон
протон
вчера в 22:14
Намёк,что Миранчук ошибка трансферная,но тогда его брали на позицию Иличича,который должен был уйти,но не ушёл,итог Алексей без вариантов сел под Словенскую звезду,конкурировать с Малиновским это одно,а ещё и с Иличичем,ну это совсем жестко!И тут виноват агент который не проанализировал ситуацию,как следует,ведь на тот момент Иличич так же был в составе Аталанты,и его уход это были только слухи,в условном Милане или Роме,или Лацио вариантов заиграть было больше,в Аталанте просто жёсткая конкуренция.
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:11
Даже защитником? 😂
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:10
... проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский и Иличич...

Неубедительное объяснение, ситуация такая, что Алексей согласился бы играть на любой позиции в составе "Аталанты", лишь бы играть....
Ну, за исключением кипера....

Жаль Алексея, "попал так попал"... А лучшие футбольные годы "уходят" безвозвратно....
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:05
Только Воронкову это не понять
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:53
Миранчук виноват, понятно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:52
Ему нужен другой клуб.
particular
particular
вчера в 21:50, ред.
В напряжении люди растут... Маринование может дать хороший маринад :))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:50
Нахрена брали,для засолки на долгую италийскую зиму???
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:42
Понятно, Малиновский и Иличич все равно будут в фаворе, а Алексей должен якобы ждать призрачного шанса. По-моему, Миранчук только тратит время впустую. Пора уходить
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