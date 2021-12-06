«Фиорентина» выгоняет Кокорина. Зимой бывшего футболиста попытаются вернуть в РПЛ

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вчера, 21:42

Кампания в поддержку уже началась.

В прошлом талантливый форвард вряд ли вернется в футбол

Кокорину по документам 30 лет (есть слухи, что больше, но годичные кольца никто не считал), а действительно профессиональным спортсменом Александр в последний раз был в 2017-м. Кокорин — «бывший футболист» с действующим профессиональным контрактом, иногда такое случается, Саше в этом смысле повезло, хотя фактически последние четыре года карьеры прошли мимо по разным причинам.

2018 — ни одного матча в стартовом составе после разрыва крестообразных связок, 3 гола за год

Несчастья Кокорина начались с тяжелой травмы, которую он получил в дебюте матча Лиги Европы с «РБ Лейпциг». Ведущий форвард «Зенита» при Манчини выбыл из строя в середине марта и после восстановления не успел вернуться в стартовый состав «сине-бело-голубых» прежде, чем совершил ошибку, за которую расплатился лишением свободы. Травмы — часть жизни профессионального спортсмена, и если бы Кокорин пережил эту ситуацию и продолжил карьеру, то назвали бы 2018-й «тяжелым годом» для форварда, но сейчас видим, что это было начало конца.

2019 — провел в тюрьме. Спортивная карьера вынужденно приостановлена.

2020 — попытка вернуться в футбол. Выступления за «Сочи» и «Спартак».

Год начался с впечатлений участников и наблюдателей за тренировочными сборами «Зенита»: говорили, что Кокорин в большом порядке и весной поможет команде Семака защитить титул. Вместо этого Александра насильно отправили в «Сочи», где он временами даже был похож на грозного форварда. Летом Кокорин на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком», куда его завел восторженный поклонник его таланта Шамиль Газизов.

В сухом остатке за 2020 год у Кокорина 2 гола в ворота профессиональных команд с игры — тульскому «Арсеналу» и «Оренбургу». 4 забитых мяча с пенальти, как и хет-трик в ворота юношеской команды «Ростова» во внимание не принимаем. Уверен, аналогичную статистику в пешеходной РПЛ потянули бы и другие бывшие футболисты — 40-летние Аршавин или Павлюченко, но они перед собой таких целей не ставят. Кокорин же годами водит всех за нос и делает профессионально только одну вещь — прикидывается действующим игроком.

2021 — 0 выходов в стартовом составе, 0 голов и 0 ассистов в «Фиорентине»

Принял участие в 8 матчах за год, в общей сложности провел на поле 119 минут. Выйти на поле в Италии и просто коснуться мяча — уже достижение для Александра. Остается загадкой века, как он в принципе оказался в «Фиорентине», но статистика подтверждает: «фиалки» подписали профессиональный контракт с парнем, который де-факто завязал с футболом.

Нет ничего зазорного в том, чтобы проиграть конкуренцию Душану Влаховичу, в иных обстоятельствах малое количество игровой практики Кокорина в Италии можно было оправдать, как в ситуации с тем же Миранчуком, который тренируется, исполняет обязательства перед «Аталантой» по контракту, но Гасперини считает других футболистов лучше россиянина.

Кокорина же сложно считать полноценной командной единицей и участником конкуренции за игровую практику, ведь из-за разных мышечных проблем форвард пропустил больше 100 тренировочных дней, да и даже когда попадал в заявку или получал свои минуты на поле, он не выглядел готовым к выступлениям на таком уровне.

«Фиорентина» поставила на Кокорине крест

С россиянином попытаются расторгнуть контракт, хотя сделать это будет непросто, ведь «фиалки» в кармане у форварда и его представителей. Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года, его нельзя просто так взять и отменить, «Фиорентине» придется заплатить солидную компенсацию или искать наивных союзников, готовых взять форварда в аренду и разделить финансовое бремя его немаленькой зарплаты. Между тем, сторона футболиста выбрала тактику абсолютного замалчивания проблем, так что итальянцам не приходится рассчитывать на поблажки. Вы только послушайте агента Тимофея Бердышева, представляющего интересы Кокорина:

К такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Но мы пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Мы вообще никаких вариантов продолжения карьеры сейчас не рассматриваем, играем в «Фиорентине». Когда клуб что-то скажет, или кто-то захочет купить Кокорина, тогда будем садиться и разговаривать. Пока нет причин для разговора. Кокорин – игрок «Фиорентины». Между прочим, последнее время он выходит и играет.

Самая смешная часть — про «выходит и играет». Агент толкнул пронзительную речь 3 декабря, а Кокорин «в последнее время» вышел на замену на 89-й минуте матча с «Сампдорией» 30 ноября. До этого появлялся на поле 3 октября — два месяца назад, на целых 15 минут. Вот такая трезвая оценка действительности, которая, конечно, способствует прогрессу. Или должна поспособствовать трудоустройству в России зимой.

Кокорина попытаются вернуть в РПЛ . Если не получится — поедет на Ближний Восток

Говорят, между Кокориным и Газизовым во время короткой встречи в «Спартаке» было заключено некое дополнительное соглашение. И похоже, там был пункт о взаимном пиаре, которые не утратил силу до сих пор, ведь Шамиль Камилович и сегодня называет Кокорина «игроком высокого уровня». Но в «Уфу» позвать не готов — ссылается на высокие требования по зарплате.

Казалось бы, на фоне последних успехов есть причины умерить аппетит, но в действительности Кокорин вынужден держаться за действующий контракт с «Фиорентиной», ведь он, возможно, последний в карьере. По крайней мере, с вознаграждениями такого порядка. Сейчас судьба Кокорина зависит от математики, а не от футбола: он должен держаться за текущий заработок, кто бы его ни обеспечил — «Фиорентина» в одиночку или совместно с другим клубом. И да, при определенном угле зрения здесь даже есть чем искреннее восхититься.