Халилович: «На месте Кокорина попробовал бы вернуться в „Спартак“»

Экс-защитник «Сатурна» поделился мыслями о ситуации в «Фиорентине».

Писали, что «Фиорентина» заплатила за Кокорина что-то в районе пяти миллионов евро У него еще около двух лет остается по контракту и, как я понимаю, он входит в пятерку или даже тройку самых высокооплачиваемых футболистов клуба. При этом Кокорину уже 30 лет. Когда ты не играешь, думаю, довольно сложно найти новый клуб и не потерять в финансовых условиях. Окажись я на его месте, возможно, постарался бы найти какой-то вариант с арендой, попробовал бы вернуться в «Спартак», чтобы получать игровую практику.

Возможно, клубы могли бы как-то разделить обязательства по его зарплате. Для «Фиорентины» точно было бы лучше, если бы Кокорин играл — хоть в другом клубе, хоть в другой стране, это уже не так принципиально. И через полгода он может вернуться в лучшей форме и помочь клубу. Главная проблема и для Александра, и для «Фиорентины» в том, что он почти не выходит на поле.