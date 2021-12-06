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Халилович: «На месте Кокорина попробовал бы вернуться в „Спартак“»

вчера, 22:26

Экс-защитник «Сатурна» Денис Халилович поделился мыслями о ситуации Александра Кокорина в «Фиорентине».

Писали, что «Фиорентина» заплатила за Кокорина что-то в районе пяти миллионов евро У него еще около двух лет остается по контракту и, как я понимаю, он входит в пятерку или даже тройку самых высокооплачиваемых футболистов клуба. При этом Кокорину уже 30 лет. Когда ты не играешь, думаю, довольно сложно найти новый клуб и не потерять в финансовых условиях. Окажись я на его месте, возможно, постарался бы найти какой-то вариант с арендой, попробовал бы вернуться в «Спартак», чтобы получать игровую практику.

Возможно, клубы могли бы как-то разделить обязательства по его зарплате. Для «Фиорентины» точно было бы лучше, если бы Кокорин играл — хоть в другом клубе, хоть в другой стране, это уже не так принципиально. И через полгода он может вернуться в лучшей форме и помочь клубу. Главная проблема и для Александра, и для «Фиорентины» в том, что он почти не выходит на поле.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:14
Кокорина вернуть в Спартак ? ))))) Нет уж ,лучше мы к вам ! ))))
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 12:03
В Спартаке своего г...а девать некуда,зачем пополнять чашу...
морозз
морозз
сегодня в 10:45
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:16
    надо на этот раз без Спартака обойтись !
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 06:01
    АлександР КокоРин - Зареме должен понравиться)))
    протон
    протон
    сегодня в 05:15
    Проблем у него куча! И одна из главных - больные ноги. Да, и голова больная. Кому его впарить удастся?!
    w62v4nzpu3nv
    w62v4nzpu3nv
    сегодня в 04:41
    Да не дай Бог!
    minai
    minai
    сегодня в 00:11, ред.
    Пусть остаётся в Фиорентине, и дальше грабит простодырых итальяшек, чтоб на всю жизнь запомнили, как вязаться с доблестными РПЛовцами.
    beefs
    beefs
    вчера в 23:30
    Не для того его Спартак сбагрил, чтобы возвращать...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 23:25
    А уж как все КБ будут рады приходу звезды из серии А. Визжать от восторга будут
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:08
    Он и в другом клубе не будет выходить на поле...
    drug01
    drug01
    вчера в 23:02
    Надо подумать
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 22:44
    Подписать Кокорина еще раз для "Спартака" - это уже поступок, достойный премии Дарвина.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:43
    Как же он выйдет на поле когда у него постоянные травмы, но вариант с спартаком идея хорошая.
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