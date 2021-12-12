Первый тренер Миранчука: «Гасперини прикалывается? Так нельзя издеваться»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» , прокомментировал первый гол футболиста в текущем сезоне. Россиянин отличился в матче 17-го тура Серии А с «Вероной» (2:1).

Леха вообще красавчик. Не понимаю, чего он Гасперини не нравится — ни себе, ни людям. Какой-то «рогатый», не гибкий тренер. Леша может же и доказывает свой уровень. Ему надо давать регулярно хотя бы тайм, а потом делать выводы.

Считаю, ему все равно нужно срочно уходить из «Аталанты». Он по своему уровню играет точно на тайм, а его почти не выпускают. Гасперини прикалывается, что ли? Так нельзя издеваться. Куда Леше уходить? Во вторую пятерку Серии А, например «Торино» или «Фиорентину».

Желаю скорейшего выздоровления Антону. Надеюсь, он вернется на свой прежний уровень. А Леше желаю скорейшего перехода. Чуда уже не произойдет.