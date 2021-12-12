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Первый тренер Миранчука: «Гасперини прикалывается? Так нельзя издеваться»

вчера, 19:11
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал первый гол футболиста в текущем сезоне. Россиянин отличился в матче 17-го тура Серии А с «Вероной» (2:1).

Леха вообще красавчик. Не понимаю, чего он Гасперини не нравится — ни себе, ни людям. Какой-то «рогатый», не гибкий тренер. Леша может же и доказывает свой уровень. Ему надо давать регулярно хотя бы тайм, а потом делать выводы.

Считаю, ему все равно нужно срочно уходить из «Аталанты». Он по своему уровню играет точно на тайм, а его почти не выпускают. Гасперини прикалывается, что ли? Так нельзя издеваться. Куда Леше уходить? Во вторую пятерку Серии А, например «Торино» или «Фиорентину».

Желаю скорейшего выздоровления Антону. Надеюсь, он вернется на свой прежний уровень. А Леше желаю скорейшего перехода. Чуда уже не произойдет.

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jkv2mwkmhh89
jkv2mwkmhh89
сегодня в 02:33
Тебя Гасперини забыл спросить
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 23:18
Поэтому раз два и обчелся
saint1978
saint1978
вчера в 22:32
Подходит не подходит, надо Лехё в торино они там с Андреа Белотти над двоих много забьют, или в лацио.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:10
Не такой уж он и красавчик 😉
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:21
Алексею, скорее всего, действительно надо менять команду, так как он не подходит этому тренеру по определённым критериям. Поэтому обвинять Гасперини, что он зажимает Миранчука, не верно. Тренер сам знает кого ставить на матч, а кого оставлять в запасе. так как только он отвечает за конечный результат. А первый тренер, конечно, будет на стороне своего воспитанника, но его мнение необъективно и он не знает ситуации и уровня готовности Миранчука в Аталанте.
Землянин
Землянин ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Наших там, раз, два и обчелся. Один если не играет, так в лазарете, второй - так на лавке так замонариновался, что хуже, кто в форме, но получил травму, остальные вроде при деле
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 21:07
В Европе нужна боевитость, работоспособность, наши не привыкли к этому, поэтому там они теряются, лишь эпизодически что-то показывают
У Лехи есть талант, но он пешеходный
112910415
112910415
вчера в 20:56
тренер Лёше не сват и не брат ...
другие у него заботы
sv_1969
sv_1969 ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 20:52
Я с Вами согласен! Но Леха и не рыпается и думаю понимает!А вот тренер по ходу не в курсах)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:41
Ну все - один матч удачно сыграл, теперь сразу заговорили, что Гасперини Миранчука зажимает. А сколько до этого было провальных? Но в принципе Алексею нужна постоянная игровая практика и переход в "Торино" или "Фиорентину" кажется вполне рабочим и полезным для всех сторон вариантом.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 20:25
"по своему уровню играет точно на тайм" вот пусть в своих уфах с уралами и сидит, раз его аж на целый тайм раз в сто лет хватает. У Малиновского внезапно раза в 4 больше полезных действий за этот сезон. И он может играть внезапно больше тайма.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:23, ред.
Леша красавчик, Гасперини рогатый приколист, некому Воронкову виднее из мухосранска, кого там в Аталанте надо играть ставить.
А то что Леша ватный и не может ногу в борьбе поставить нормально либо побороться за свое место, привыкший что все на мази-лимитной, это не важно - Леша ведь всеравно красавчик)))
как всем этим днарям не понять, что там по другому судят (особенно такие как Гасперини, а и все в общем то), по трудовой этике, по работе, а не по красивости. Вон тот же Малиновский, забивает, мега полезный, штрафные, удары, пасы... но чутка начинает зазнаваться.. три раза за матч в опорке недоработал, недопрессинговал либо не поборолся - иди н***й уже сидит на лавке а ссаный Пессина играет, хоть и в ворота с 3 метров попасть не может, а потому что бежит как бобик там где Малина не бежал. Вот и все... а у Алексея особой расторопности к командной работе особо не заметно - прямая дорога к родным лимитным берегам, в газ-мешок, к примеру.
Коноплянка и Ярмола точно на этом же и погорели, и с Льошой-галошой точно так же вышло.
Сп62
Сп62
вчера в 19:52
Конечно, надо уходить. И чем раньше, тем лучше.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:30
Забил Лёша и молодец, но тренеру виднее, не думаю, что у него какая то антипатия к Алексею.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:27
Я думаю Гасперини лучше знает что нужно Аталанте!
протон
протон
вчера в 19:24
В отличии от Кокоши, этот хотя бы рвется играть.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:16
Наверно его там всё устраивает
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