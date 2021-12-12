ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2021/2022

Сёмин прокомментировал первый гол Миранчука в сезоне за «Аталанту»

вчера, 18:42
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Известный российский тренер Юрий Сёмин, работавший с полузащитником Алексеем Миранчуком в «Локомотиве», прокомментировал его гол в составе «Аталанты» в ворота «Вероны» в 17-м туре Серии А.

У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал.

Все новости
Хайкин стал двукратным чемпионом Норвегии с «Будё-Глимт»
Сегодня, 00:20 Комментарии13
Гасперини объяснил, почему Миранчук редко получает игровую практику
Вчера, 21:27 Комментарии33
Первый тренер Миранчука: «Гасперини прикалывается? Так нельзя издеваться»
Вчера, 19:11 Комментарии17
Халилович: «На месте Кокорина попробовал бы вернуться в „Спартак“»
06 декабря Комментарии14
«Фиорентина» выгоняет Кокорина. Зимой бывшего футболиста попытаются вернуть в РПЛ
06 декабряАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии19
Лунёв дебютирует в составе «Байера» в ближайшем матче Лиги Европы
06 декабря Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:29
ничего не изменится,
агенту нужно работать над переходом !
7a6j6hrrkz9y
7a6j6hrrkz9y
сегодня в 02:23
Ну, за Лёху! - прокомментировал Палыч
dzvinka
dzvinka ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:35
а если быть точным, много поагрессивней, много потрудолюбивей, и много пожесче и ресче.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:04
Возможно выпустят и в следующей игре.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:33
Алексею нужно быть немного поагрессивнее.
beefs
beefs
вчера в 19:04
неужели лед тронулся, удачи в дальнейшем...
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:58
Миранчук набирает нормальный ход.
протон
протон
вчера в 18:48
Итальянский дед совсем ему не доверяет, как можно такого игрока морозить на лавке.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:45
Лёше теперь нужно с удвоенной силой работать и доказывать, что он достоин старта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:44
Мои поздравления Алексею !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100