Сёмин прокомментировал первый гол Миранчука в сезоне за «Аталанту»

Известный российский тренер , работавший с полузащитником в «Локомотиве», прокомментировал его гол в составе «Аталанты» в ворота «Вероны» в 17-м туре Серии А.

У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал.