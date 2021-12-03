Агент Сафонов: «Кокорин поедет в Эмираты»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в России или в одном из клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.
Кокорин поедет куда-то дальше: Эмираты и так далее. Не думаю, что он захочет возвращаться в Россию. Но не надо забывать, что в Катаре или Эмиратах невероятная жара, можно сдохнуть от неё. Кому бы он пригодился в России? Нужно смотреть, в каких он кондициях, может быть, он вообще разобранный, тогда он никому тут не поможет. А вот когда он в хорошей форме, он нормальный футболист.
Ранее на эту тему высказался агент Кокорина.
Едит с пляжа на пляж
Едит с пляжа на пляж
Он просто очень дорогой турист !!!)
Он просто очень дорогой турист !!!)