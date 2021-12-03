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Агент Сафонов: «Кокорин поедет в Эмираты»

вчера, 16:22

Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в России или в одном из клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.

Кокорин поедет куда-то дальше: Эмираты и так далее. Не думаю, что он захочет возвращаться в Россию. Но не надо забывать, что в Катаре или Эмиратах невероятная жара, можно сдохнуть от неё. Кому бы он пригодился в России? Нужно смотреть, в каких он кондициях, может быть, он вообще разобранный, тогда он никому тут не поможет. А вот когда он в хорошей форме, он нормальный футболист.

Ранее на эту тему высказался агент Кокорина.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:40
Новый Сашкин вояж,
Едит с пляжа на пляж
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:56
В Эмиратах очень хорошо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:48
Кокоша поедет отдыхать в Эмираты за счёт итальяшк.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:48
В Эмираты, ОАЭ и Аравию только после обрезания! Готов?
kust07
kust07
вчера в 17:25
Иными словами он никому не нужен. А был когда-то нормальным футболистом
YVG
YVG
вчера в 17:18
Не поедет он туда, там пить нельзя.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:09
Кокорин в хорошей форме??? Это утопия.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:47
Пора уже всем запомнить, - Кокорин уже не футболист !!!
Он просто очень дорогой турист !!!)
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:29
После Спартака о хорошей форме можно забыть.
протон
протон
вчера в 16:27
Саня, узнай - есть ли чемпионат на Доминикане и Сейшелах!
drug01
drug01
вчера в 16:24
Дерзай саня
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