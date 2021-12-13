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В «Спартаке» подвели итоги первой части сезона

вчера, 21:48

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку первой части сезона. Красно-белые вышли из группы Лиги Европы с первого места, но в РПЛ идут на девятом месте.

Наши результаты в Лиге Европы позитивные. Была задача выйти в 1/16, а вышли в 1/8 — это достижение команды.

Что касается промежуточных итогов чемпионата России, то мы оцениваем их как неудовлетворительные. Да, были позитивные моменты, обидные проигрыши…. Было отсутствие удачи, как сегодня. Но можно констатировать факт — в чемпионате России команда нестабильна.

В дальнейшем надо работать над стабильностью, чтобы «Спартак» одинаково стабильно показывал себя как в играх с «Наполи» и «Легией», так и в матчах с «Нижним Новгородом» и «Сочи».

Ранее Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 10:08
какой умный - аж страх...
а сам свалить не хочет?
Zubr1
Zubr1
сегодня в 08:58
Подводя итоги, надо отметить,чтобольше половины команды надо выгонять, дормовые деньги получают, а игры нет. До ФНЛ недалеко остается.
NYJ
NYJ
сегодня в 08:24
Игра у Спартака есть, чего-то не хватает, но смотрятся КБ очень хорошо в движении, остроте.
Я бы не убирал тренера Руя хотя бы до конца лета
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:11
Ага игроков купите, а не антифризов, который на 90+6 удаляется при 0-2🤦‍♂️
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:49, ред.
Если бы не фарт и Селихов в ЛЕ, то первую часть сезона можно было бы назвать полным провалом. А так, тройка с минусом.
112910415
112910415
сегодня в 07:45
если коротко, то ( ...)
mat73
mat73
сегодня в 07:25
Ну вас на .... Я в спячку, до весны!
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 06:25
Так если будут судить с Наполи, как в рпл, уже бы давно первым были.. Ой, в 2017 же так и было)
протон
протон
сегодня в 05:53
трудно стабильно играть когда на замену парниша из второй команды в момент когда надо матч спасать,ну и супер форвард мелкадзе как единственный нап профильный тоже такое себе)) а ваше усиление 3 карточку сегодня выхватило. кофтун за 10 лет меньше получил,чем ваше усиление за пол года.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 05:07
ОПС
ОПС
сегодня в 04:47
Итоги получились нестабильными.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:47
Если согласится с теми кто говорит что Наполи чисто валял ваньку а Легия и есть колхоз колхозом проигравший 10 игр из 11-ти перед Спартаком - то можно сказать проще....
Спасибо Спаллетти !!!!..)))
Alhunah
Alhunah
сегодня в 01:57
Сейчас Руя уволят и сразу стабильность придет, будем и Наполи проигрывать и Уфе с Уралом
1bear
1bear
сегодня в 01:39
"с Нижним Новгородом и Сочи",- говоришь...ну так Сочи среди лидеров,а с НН будете бороться за 10-е место
протон
протон
сегодня в 01:05
ЛЕ: Спартак, ты ли это?
РПЛ: А нет, всё норм
Всё закономерно. Не умеешь забивать в чужие-вынимай из своих.
Прощай, Руй. Отмучился. Теперь с нормальными футболистами опять сможет поработать, а не с Мелкадзами, Ломовицкими и Рассказовыми
С таким составом даже Гвардиола бы ничего не смог! Руй - отличный тренер и человек! Буду следить за его карьерой однозначно! Спасибо за все !!!!
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ ARMENIAN (раскрыть)
сегодня в 00:24
Исправили, спасибо!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 00:21
"Лёгкие"
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:03
Вы ...... ни языком бы мололи,а купили бы Рую хотя бы парочку нормальных футболистов и всё было бы нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Глянул обзор матча- там реально сегодня ничего не хотело залетать,в то время как у Сочи 2 пенки и гол!!!!!!!!!!!!!!!!!!Скамейки нет совсем,выходят всякие Мелкадзе!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Руй пусть остается!!!!!!!!!!!!Купите ему пару нормальных игроков и будет всё нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ YVG (раскрыть)
вчера в 23:26
ЦСКА когда выйдет из группы в ЛЕ или в ЛЧ потом говори такие вещи,смотрю твои комменты наверное Гинер оплачивает, лишь бы чушь написать про Спартак.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:10
Последнее слово за шахиней а мележиков пустословием занят.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 22:32
Ауфф
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 22:28
Вот 56ы конечно
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 22:22, ред.
А чего там рассказывать, грузин и француз на выход
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:22
В новом году надо подтягиваться к лидерам,а то както не солидно! 😜
sv_1969
sv_1969 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 22:21
Да ему лишь бы пу-кнуть))
Союзник противников
Союзник противников ответ YVG (раскрыть)
вчера в 22:20
"Нафиг не нужна"??? Расскажите это игрокам последнего матча "Наполи",давшего им путёвку для продолжения битвы на вылет в ЛЕ.Ну если смотрели,конечно...
Nick Ch
Nick Ch ответ YVG (раскрыть)
вчера в 22:14
🤦‍♂️ такое себе "везение"... у европейских команд другой менталитет, это скорее наши паспортисты будут где-то хотеть играть, где-то нет, а там либо цепляешься за шанс, либо пакуй чемоданы и на выход... кто матчи смотрел, не скажет, что тот же Наполи не бился, пешком ходил и не хотел играть...
311
311
вчера в 22:05
    ABir
    ABir
    вчера в 22:04
    Видно футбольный Бог все свои подарки подарил Спартаку в ЛЕ, а на ЧР чудес и подарков в этом году больше не осталось
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 22:04
    Явный дисбаланс между РПЛ и международными матчами:
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