В «Спартаке» подвели итоги первой части сезона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку первой части сезона. Красно-белые вышли из группы Лиги Европы с первого места, но в РПЛ идут на девятом месте.
Наши результаты в Лиге Европы позитивные. Была задача выйти в 1/16, а вышли в 1/8 — это достижение команды.
Что касается промежуточных итогов чемпионата России, то мы оцениваем их как неудовлетворительные. Да, были позитивные моменты, обидные проигрыши…. Было отсутствие удачи, как сегодня. Но можно констатировать факт — в чемпионате России команда нестабильна.
В дальнейшем надо работать над стабильностью, чтобы «Спартак» одинаково стабильно показывал себя как в играх с «Наполи» и «Легией», так и в матчах с «Нижним Новгородом» и «Сочи».
Ранее Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».
а сам свалить не хочет?
а сам свалить не хочет?
Я бы не убирал тренера Руя хотя бы до конца лета
Я бы не убирал тренера Руя хотя бы до конца лета
Спасибо Спаллетти !!!!..)))
Спасибо Спаллетти !!!!..)))
РПЛ: А нет, всё норм
Всё закономерно. Не умеешь забивать в чужие-вынимай из своих.
Прощай, Руй. Отмучился. Теперь с нормальными футболистами опять сможет поработать, а не с Мелкадзами, Ломовицкими и Рассказовыми
С таким составом даже Гвардиола бы ничего не смог! Руй - отличный тренер и человек! Буду следить за его карьерой однозначно! Спасибо за все !!!!
РПЛ: А нет, всё норм
Всё закономерно. Не умеешь забивать в чужие-вынимай из своих.
Прощай, Руй. Отмучился. Теперь с нормальными футболистами опять сможет поработать, а не с Мелкадзами, Ломовицкими и Рассказовыми
С таким составом даже Гвардиола бы ничего не смог! Руй - отличный тренер и человек! Буду следить за его карьерой однозначно! Спасибо за все !!!!
Руй пусть остается!!!!!!!!!!!!Купите ему пару нормальных игроков и будет всё нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Руй пусть остается!!!!!!!!!!!!Купите ему пару нормальных игроков и будет всё нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!