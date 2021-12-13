Тюкавин: «Мечтаю в ближайшие два года завоевать чемпионство с „Динамо“»

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вчера, 12:17

Нападающий «Динамо» рассказал о целях, которые ставит перед собой. В 18-м туре РПЛ москвичи на своем поле сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

С этим «Зенитом» можно бороться. У нас отсутствует гегемония, как в Германии. Может быть, в этом или следующем сезонах «Зенит» не будет чемпионом. Тогда почему нет? Мечтаю в ближайшие два года завоевать чемпионство с «Динамо».

В нынешнем сезоне 19-летний Тюкавин принял участие в 20 играх, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.