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Тюкавин: «Мечтаю в ближайшие два года завоевать чемпионство с „Динамо“»

вчера, 12:17

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о целях, которые ставит перед собой. В 18-м туре РПЛ москвичи на своем поле сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

С этим «Зенитом» можно бороться. У нас отсутствует гегемония, как в Германии. Может быть, в этом или следующем сезонах «Зенит» не будет чемпионом. Тогда почему нет? Мечтаю в ближайшие два года завоевать чемпионство с «Динамо».

В нынешнем сезоне 19-летний Тюкавин принял участие в 20 играх, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ YVG (раскрыть)
вчера в 16:17
С такой крышей, как сейчас в Динамо, бояться нечего
YVG
YVG
вчера в 14:44
Скоро Динамо разберут на запчасти и все мечты испарятся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:10
Чтобы завоевать чемпионство, надо сначала научиться обыгрывать Зенит!
particular
particular
вчера в 14:04
Такие слова, конечно, греют сердца динамиков, но вряд ли его обозримое будущее останется связано с Динамо... И уж тем более, маловероятно совместное добывание чемпионства...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:33
Будешь хорошо играть-окажешься в "Зените",а пока вы дважды упустили шанс выйти вперёд.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:16
Хорошая мечта.
drug01
drug01
вчера в 13:03
Два года мало Спартак ждал больше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:58, ред.
Всё в твоих руках....
Попроси руководство продать тебя в Динамо....Загреб....
ОПС
ОПС
вчера в 12:58
Мечты должны сбываться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:51
Наши выиграют
Capral
Capral
вчера в 12:50
С таким Зенитом как вчера, без пяти ведущих игроков, конечно, можно бороться. Что касается гегемонии, так в России и футбол не такой, как в Германии....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:45
Это нужно сделать в этом сезоне потом может быть поздно.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:41
Прогресс есть, вероятно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:41
Всё может быть, а что по этому поводу думает Газпром !!?)
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:32
У Тюкавина есть целеустремлённость.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:30
С Зенитом трудно будет конкурировать.
beefs
beefs
вчера в 12:26
мечтай, мечтай, но мечты сбудутся с согласия газпрома...
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