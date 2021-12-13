Слуцкий: «Если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю мощь пустит на разрушение»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о форварде «Зенита» Артёме Дзюбе:
Мы с Артемом дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел спортсмена, который бы лучше это знамя понёс. Если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю мощь пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не желает этого делать. Так само получается.
В текущем году нападающий сыграл в 43 матчах за клуб и сборную России, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.
Какое знамя...какое разрушение....
Вы платите паспортистам по полю неумело ходящим по 2-3 млн евро в год...менее чем за 30 игр в сезон....и теперь ещё подстраиваетесь под их нрав и характер..??.))))
Походу у тренеров наших...да и у всех руководителей тараканов в головах ещё больше чем у игроков...
Каждый подчинённый ведёт себя ровно на столько положительно насколько позволяет ему руководство....
Если Дзюба сказал "Я на Мальдивах" во время идущего первенства - значит он на Мальдивах...
И это не делает чести руководству.....
Какое знамя...какое разрушение....
Вы платите паспортистам по полю неумело ходящим по 2-3 млн евро в год...менее чем за 30 игр в сезон....и теперь ещё подстраиваетесь под их нрав и характер..??.))))
Походу у тренеров наших...да и у всех руководителей тараканов в головах ещё больше чем у игроков...
Каждый подчинённый ведёт себя ровно на столько положительно насколько позволяет ему руководство....
Если Дзюба сказал "Я на Мальдивах" во время идущего первенства - значит он на Мальдивах...
И это не делает чести руководству.....