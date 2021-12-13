Слуцкий: «Если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю мощь пустит на разрушение»

Наставник «Рубина» поделился мнением о форварде «Зенита» :

Мы с Артемом дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел спортсмена, который бы лучше это знамя понёс. Если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю мощь пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не желает этого делать. Так само получается.