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Слуцкий: «Если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю мощь пустит на разрушение»

вчера, 13:53

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о форварде «Зенита» Артёме Дзюбе:

Мы с Артемом дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел спортсмена, который бы лучше это знамя понёс. Если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю мощь пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не желает этого делать. Так само получается.

В текущем году нападающий сыграл в 43 матчах за клуб и сборную России, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 09:14
Ну так то чувак и по другому пар выпустить может,и разрушать ничего не надо.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 05:15
pomor45
pomor45
вчера в 21:10, ред.
Др@чить - это тоже непроизвольная реакция, то есть он не желает этого делать. Так само получается. Но не разрушил же, только укрепил.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:57
Это частное мнение Лёньки Пельменя.
Которое не совпадает с мнением других форумчан Soccer.Ru...
112910415
112910415
вчера в 17:41
давайте всё же забудем про него !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 17:27
Судя по всему не исключено
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:03
Ну как в " прославившем " его эфире само получилось...,)
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 16:08
Все мы видели, чем занимался Дзюба, когда на него рассчитывали)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:05
Опять про это бревно тут,больше тем нет наверно.
Дзюба лучший игрок всех времен....по темам про него тут,так и получается
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 15:53
Рубин один из возможных клубов где будет играть Дзюба в следующем сезоне
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:42, ред.
Я бы с иронией сказал так. У Слуцкого явный избыток квалификации и неких познаний, не имеющих отношения к деятельности футбольного тренера. Он кандидат педагогических наук. Видно не понимает, что официальные отношения с футболистами должны строиться строго исходя из контракта, в котором должны быть прописаны все нюансы действий и поведения футболиста. Огромные деньги к этому обязывают. Игра тура, отпуска официального нет, работник на Мальдивах. Это не мелкая шалость, это грубое нарушение контракта. Даже Семак сказал "Будем разбираться". Как? Да, пожурят, слегка и все. Так что зря ЛВС сопли сентиментальные насчет знамени начал жевать. Я разочарован в нем.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:39
Знаем мы куда он всю свою мощь пускает!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:19
Свой имидж Дзюба до основания разрушил. Негатива к нему больше липнет , чем позитива. И тут он сам постарался. Очень противоречивая личность этот Дзюба.
И виноват в этом он сам, язык - враг его.
kust07
kust07
вчера в 15:01
и зачем сборной этот разрушитель нужен. Конан варвар этот Дзюба
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:51
Он больше чем рукоблудством заняться не в состоянии.
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:28
Дзюба ходок ))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:27
Это то случай,когда "Его бы энергию,да в мирных целях".Случай нередкий,и исторически подтверждённый годами кризисов и послевоенных проблем.Целина,БАМ,ликвидация безграмотности и беспризорности...Или массы свою энергию потратят на созидание,или в бандиты подастся,или будет всё крушить "бессмысленно и беспощадно".Да и страна наша расширялась часто не планами правительства,а артельными шайками,не удовлетворёнными своими возможностями.Аж до Тихого океана допёрли,пока в Европе друг-друга веками мутузили на ограниченном пространстве...Теперь злобно завидуют.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:24
Плохая характеристика
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:21
Слуцкий: если на Дзюбу не расчитывать он всю мощь пустит на поднятие кожаного знамени"
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:20
Еще один довод, что оставлять дряхлеющего Артема в клубе - занятие довольно таки рискованное, либо по полю пешком ходит, либо решения тренера саботирует. При всем богатстве выбора - похоже, другой альтернативы нет. Пусть забавляется со своими ручными скатами.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:17
Не трогайте сами знаете что ....вонять не будет.
Серж 129
Серж 129
вчера в 14:16
он свое знамя всей стране показал уже один раз как он вех и каждого хотел бы вертеть в раздевалке ему 94 вообще на все и на всех
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:14
Похоже Слуцер тоже онанист !
lotsman
lotsman
вчера в 14:14
Забери его себе и пусть он гордо несёт твоё Знамя.
4wwe8r2ayutv
4wwe8r2ayutv
вчера в 14:13
Видать дзюбин отросток вообще на дзюбу не рассчитывал
particular
particular
вчера в 14:13, ред.
Таким рукам нельзя прикасаться к знамени...
MIvan
MIvan
вчера в 14:10
Заберите его к себе в Рубин...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:10, ред.
Чушь какая то....
Какое знамя...какое разрушение....
Вы платите паспортистам по полю неумело ходящим по 2-3 млн евро в год...менее чем за 30 игр в сезон....и теперь ещё подстраиваетесь под их нрав и характер..??.))))

Походу у тренеров наших...да и у всех руководителей тараканов в головах ещё больше чем у игроков...

Каждый подчинённый ведёт себя ровно на столько положительно насколько позволяет ему руководство....
Если Дзюба сказал "Я на Мальдивах" во время идущего первенства - значит он на Мальдивах...
И это не делает чести руководству.....
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:01
"Буратино разбушевался",часть 3
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:59
Зюба всю свою мощь на снятие видео пускает)))
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