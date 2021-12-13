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«„Уфу“ просто топят». Мурзагулов — о судействе в игре с «Локомотивом»

вчера, 12:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал работу арбитра Артема Любимова в поединке 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

Я действительно не вижу ни малейшего смысла подавать жалобу в ЭСК РФС после вчерашней игры. Сейчас получается так, что у нас люди в спортивных судейских мантиях ошибаются, а после этого они с комфортом отдыхают месяц и ничего для них не меняется. Я считаю, что нашим футбольным властям следует задуматься о том, почему никто не испытывает страх и почему продолжаются такие вещи, как очевидное вопиющее судейство во второй половине игры в поединке с «Локомотивом».

Что касается обжалования судейства, то я в этот процесс вмешиваться не хочу — есть генеральный директор, заместитель. Они принимают эти решения. Но я лично считаю, что разницы никакой нет — подадим мы протест или нет. Считаю, что нам следует уже ставить вопрос ребром.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:47
Все ли мы всегда безукоризненно выполняем свою работу. Увы, таких просто нет не только среди нас, но даже среди профессиональных судей любого права. Почему же футбольный судья должен быть исключением? Он же человек, не робот.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:37
Топят будущего победителя ЛЧ 😜
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:54
Уфу топят,зенит тянут,это Россия!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:12
Было пару спорных моментов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:11
Бы
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:00
Тут скорее московские команды в еврокубки тащат. Ведь без судей там будут играть Зенит, Краснодар и Сочи. Из Москвы максимум Динамо.
mat73
mat73
вчера в 14:54
Нечего на зеркало пенять, коли ......
Играли бы и выигрывали - таких вещей даже бы не обсуждали!
beefs
beefs
вчера в 14:46
судьи у нас неприкосаемые, что хочу, вернее что сказали, то и ворочу...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:45
Ну вот другое дело!
Futurista
Futurista ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 14:44
ЧиП
ЧиП ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:38
    dеigandre
    dеigandre ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 14:36
    Вот ты и дошел до противоречия самому себе.
    Ты же сказал, что в ЕК увидел, кто капитанит, а кто обнимается - ио есть, Локо провалил Еврокубок-Баринов плохой, а Спартак вышел-Джикия хороший.
    А сейчас команда Спартак сыграла отлично, а команда Локомотив плохо )
    А лично я говорил про те моменты, когда именно Джикия абсолютно позорно проявлял себя в сборной.
    Futurista
    Futurista ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 14:27, ред.
    Вратарь это часть команды как и все остальные игроки...он и должен тащить ...это его работа...
    Странные понятия о футболе)...в футболе играет команда...это не теннис)...
    По результатам группового этапа ЕК видно, что команда Спартак сыграла отлично...команда Локомотив сыграла плохо...как то так...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 14:19
      dеigandre
      dеigandre ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:19
      А нет, Джикия обыграл Наполи 2 раза?
      Да, Селихов сыграл вничью с Лестером в Англии, вытащив пенальти.
      Да, Селихов выиграл во втором матче Наполи, вытащив уйму тяжелейших ударов. Как все эти моменты появлялись, если Джикия такой замечательный?
      Еще раз повторяю, уровень свой Джикия показал в сборной в матчах с Сербией, Словенией и т.д.
      Уйдет из Спартака Жиго, и Джикия поедет обратно на уровень Амкара
      Futurista
      Futurista ответ dеigandre (раскрыть)
      вчера в 14:09, ред.
      Селихов еще 2 раза Наполи обыграл в одиночку и вничью с Лестером в Англии сыграл)...паровоз по сравнению со Спартаком вообще бестрофейник)...
      particular
      particular
      вчера в 14:08
      В РПЛ свои омуты и водовороты... Плыть и сс@ть против течения бесполезно...
      dеigandre
      dеigandre ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:04
      Ну, теперь следующие 15 лет вспоминайте об этом ))
      Один раз вышли из группы и Богами стали )
      Словения уже видела величие Джикии, Сербия видела и миллиард других людей видели.
      А то,что Селихов вытащил Спартак в плей-офф... ну да, Джикия герой, хорошо натренировал Сашу
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 14:01
      Локо себя в Европе показал, а рпл за лигу мало кто считает
      Futurista
      Futurista ответ dеigandre (раскрыть)
      вчера в 13:59
      В ЕК видели...кто капитанит, кто обнимается)...
      dеigandre
      dеigandre ответ ЧиП (раскрыть)
      вчера в 13:54
      Лучше, пусть Джикия капитанит? Капитан, который смотрит футбол и обнимается с партнерами на поле вместо обороны ворот?
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 13:51
      Вчера конечно судья учудил, а может это федун мстит Газизову.
      ЧиП
      ЧиП
      вчера в 13:50, ред.
      На Баринова уже перестали внимание обращать. Себе дороже. Это же не Уфа! Тут и отхватить можно. Эта деревяшка вообще разошлась не по детски. Защиту чувствует.
      Напрягает то, что эта деревяшка пробует капитанить в сборной.
      протон
      протон
      вчера в 13:48
      Башкирская сага:
      Зарема Салихова в Москве укусила Шамиля Газизова,
      Шамиль Газизов в Уфе укусил Ростислава Мурзагулова,
      Ростислав Мурзагулов в свою очередь хотел укусить Артема Любимова,
      но тот укрылся в судейской комнате.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ Серж 129 (раскрыть)
      вчера в 13:46, ред.
      Держи кардан, запчасти будут.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 13:45
      Если решили на верху сбросить клуб в пердив, то сбросят. Исполнители выполнят задачу. Так что решайте сами как вырулить из ситуации.
      dеigandre
      dеigandre ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 13:45
      А со стороны Уфы все видел?
      Серж 129
      Серж 129
      вчера в 13:45
      и это прекрасно еще б ахмат утопили было б шикарно
      dеigandre
      dеigandre ответ Garrincha58 (раскрыть)
      вчера в 13:45
      Ахмат очень бодренько себя чувствует в матчах с московскими командами.
      И в матче с той же Уфой вчера Ботака локтем заехал в лицо игроку Локомотива-судья молчал. Милетич сломал Ненахова-судья молчал. Это тоже засуживали Уфу?
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 13:44
      Судья много нарушений со стороны игроков Локомотива не заметил
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