«„Уфу“ просто топят». Мурзагулов — о судействе в игре с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал работу арбитра Артема Любимова в поединке 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

Я действительно не вижу ни малейшего смысла подавать жалобу в ЭСК РФС после вчерашней игры. Сейчас получается так, что у нас люди в спортивных судейских мантиях ошибаются, а после этого они с комфортом отдыхают месяц и ничего для них не меняется. Я считаю, что нашим футбольным властям следует задуматься о том, почему никто не испытывает страх и почему продолжаются такие вещи, как очевидное вопиющее судейство во второй половине игры в поединке с «Локомотивом».

Что касается обжалования судейства, то я в этот процесс вмешиваться не хочу — есть генеральный директор, заместитель. Они принимают эти решения. Но я лично считаю, что разницы никакой нет — подадим мы протест или нет. Считаю, что нам следует уже ставить вопрос ребром.