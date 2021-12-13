«Не страшно». Орлов — о попадании «Зенита» на «Бетис» в Лиге Европы

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал жеребьёвку стыковых поединков Лиги Европы. Напомним, что «Зенит» на этой стадии турнира сразится с «Бетисом».

Нормальная жеребьёвка — не страшно. «Бетис» — вторая команда в Севилье. Безусловно, «Севилья» более именитая, но в текущем сезоне «Бетис» хорошо играет. Шансы на проход 50 на 50. Хорошо, что у «Зенита» первая игра дома под крышей.

Сейчас в команде имеются бразильцы. Для них «Бетис»… Нам есть чем брать. На сегодняшний день есть качество: «Динамо» почувствовало это на себе. Они ж в первой половине игры вообще ничего не могли сделать. Когда ушли два бразильца, то, естественно, центр поля «Зенит» уступил. У команды есть очевидное усиление: Клаудиньо невольно подтянул всех бразильцев, рядом с ним они выглядят хорошо.