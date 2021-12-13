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«Не страшно». Орлов — о попадании «Зенита» на «Бетис» в Лиге Европы

вчера, 16:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 Не начался

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал жеребьёвку стыковых поединков Лиги Европы. Напомним, что «Зенит» на этой стадии турнира сразится с «Бетисом».

Нормальная жеребьёвка — не страшно. «Бетис» — вторая команда в Севилье. Безусловно, «Севилья» более именитая, но в текущем сезоне «Бетис» хорошо играет. Шансы на проход 50 на 50. Хорошо, что у «Зенита» первая игра дома под крышей.

Сейчас в команде имеются бразильцы. Для них «Бетис»… Нам есть чем брать. На сегодняшний день есть качество: «Динамо» почувствовало это на себе. Они ж в первой половине игры вообще ничего не могли сделать. Когда ушли два бразильца, то, естественно, центр поля «Зенит» уступил. У команды есть очевидное усиление: Клаудиньо невольно подтянул всех бразильцев, рядом с ним они выглядят хорошо.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:15
Бетис обыграть будет проблематично!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 18:10
Повесть о том, как два бразильца Зенит спасали
112910415
112910415
вчера в 17:49
соперник очень сильный ... а шансы, конечно, есть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:48
"Бетис" - один из самых трудных вариантов, который мог достаться команде Семака. Команда уверенно идет на третьем месте в чемпионате Испании, пропустив перед собой только "Реал" и "Севилью". "Зенит" и "Бетис" играли всего один раз в 2015 году, но это был совершенно другой "Бетис", играющей тогда в сегунде. То есть "Зениту" надо настраиваться не просто на какой-то "Бетис", а на команду из зоны Лиги Чемпионов Ла Лиги. Правда, не разберешь, как Семаку лучше настраивать "Зенит" на соперников. Когда выходили играть с серьезными командами в Лиге Чемпионов, то порой у игроков "Зенита" еще до начала матча дрожали колени и футбол по принципу "главное не пропустить" приводил к плачевным результатам. Может стоить настраиваться на просто "Бетис" и играть, как играли домашний матч с "Челси", когда нечего было терять.
lobsterdam
lobsterdam ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:43
его оптимизЬм оправдан исключительно его клубной привязанностью, а в душе-то он и сам-то особо не верит в перспективу Зенита в ЛЕ, поскольку она очевидна.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:41
зенитчики разъехались по отпускам, а бетисовцы продолжают играть и в феврале форма у них будет получше, так что ловить отпускникам особо нечего, тем более, вторая игра в Севилье, а там поляна - ого-го как болеет, ураган!!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:33
Сколько радости от москвичей, будто Бетис уже выиграл
4RT
4RT
вчера в 17:28
Кирдык Зениту
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:08
Не знаю как будет выглядеть Бетис в феврале, но вчера он просто даже не прочувствовал Реал Сосьедад. Такой Бетис вынес и Барселону на Камп Ноу , так что Зениту точно не до радости.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:06
Бетис уверенно идет третьим опережая Матрасов на четыре очка!И только вчера разорвали идущим пятым далеко не слабый Реал Сосьедад 4-0! А у Гены все легко))0
particular
particular
вчера в 17:03
Когда Гена источает неоправданный оптимизм, - не к добру :)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Интересно знать где его напарник михо, а то совсем не слышно.
Константин Белых
Константин Белых ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:59
Так правило выездного гола отменили так что сейчас по барабану где играть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:59
Маразм с каждым днём, скоро будет с каждым часом.
beefs
beefs
вчера в 16:55
на этом эпопея и закончилась...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:54
Наконец то дождался дифеамбов от гены.
Cat01
Cat01
вчера в 16:48
Наоборот всё легко
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:48
Ничего хорошего в первой игре дома нет Лучше бы ответку, и под той же крышей.
Так же нехорошо, что испанцы будут уже в тонусе в своём чемпионате (правда, может и на травмах).
А Геннадий в последнее время не совсем здраво рассуждает про Зенит.
Шапкозакидательства быть не должно...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:43
Сейчас рано говорить какими будут команды через два месяца.
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 16:40
Зениту уже сейчас можно сосредоточиться на РПЛ, и сказать, спасибо за сезон!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:28
Не самый приятный соперник, но и не Челси.
протон
протон
вчера в 16:25
Не сказать что Бетис непроходимый,но шапкозакидательское отношение Гены не понятно. Бетис сейчас в порядке,плюс Зенит играть будет после паузы,так что явный фаворит пары Бетис.
протон
протон
вчера в 16:24
Хороший и интересный соперник.Тут слабых нету.
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