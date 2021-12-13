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Руй Витория может остаться у руля «Спартака»

вчера, 11:24

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория имеет шансы остаться на своем посту в 2022 году. В команде есть люди, которые хотят видеть португальца у руля «красно-белых».

Ранее сообщалось, что итальянец Паоло Ваноли сменит Виторию на наставника «Спартака».

Португальский специалист работает в столичной команде с мая текущего года. Под его руководством москвичи пробились в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе.

По информации СМИ, в клубе ценят работу Витории в еврокубках, а победа в группе стала приятной неожиданностью, которая показывает, что специалист способен давать результат.

Окончательное решение касательно будущего Витории в «Спартаке», по слухам, примут после игры москвичей против «Сочи».

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:21
Как вообще можно судить о калибре тренера в подобных условиях, когда тебя одна дамочка с первого дня хочет выжить с клуба, глубины состава для перестроений и усилений нет, а значит и нет тактической гибкости в плане изменения схемы игры, а "усиливать" приходится теми, кто с футболом либо уже завязал, либо особо никогда играть и не умел...
Nick Ch
Nick Ch ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:04
Я ни слова про класс не говорил, скажу лишь то, что с таким руководством любой даже признанный европейский топ тренер окажется "физруком-тренеришкой". Даже гений тренерского цеха не может играть на два-три фронта без обоймы для ротации состава. Так что, говоря вашим языком, это результаты в нашей лиге приколов - это "стечение обстоятельств")))
batog
batog ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 20:38
Жалко!
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:09
Ты знаешь, мне, трудно тебе возражать. Поэтому, останемся при своих, а там- время покажет. Тебе- Здоровья!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:04
Для Спартака, это прорыв в еврокубках, Виктор. Ну, когда такое было, тем более Наполи шел в лидерах в первом матче? Видел два матча с ними и рука тренера видна была. Витория старый еврокубковых боец и Спартак был ни тем Спартаком, который видим в чемпионате.
КББ в Кайрате. Трудно пока. Болелы не хотят ждать и требуют результата здесь и сейчас. Удачи ему!
По Сочи останусь при своем.
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:45
Сергеич, вот не знал бы тебя, подумал бы, что пишет это, далекий от футбола человек. Какие победы в ЛЕ, ты о чём? Наполи? Только название осталось, как и весь итальянский клубный футбол. Легия? Ну там вообще комедия получилась. Сначала защитник поляков облажался, а в конце, еще и пенальти не забили. У Сочи с физикой хорошо? Ну, мне смешно. Именно с физикой у них плохо. Неклассная команда, которой являются Сочи, не может долго играть на "УРА". Один классный игрок- Нобоа, сколько мог, тянул на себе команду. Но, возраст сказался, и команда начала катиться вниз. А вообще, Сергеич, я, чего-то Курбана полюбил. Не поверишь, честно говорю. Как его сейчас не хватает в России.....
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:37
С Ванолли уже договориться успели, не порядочно, если заднюю врубят. Хотя это же спартак...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:32
Я за Виторию. Обыграть дважды Наполи и вести с Лестером в счёте у них дома, это не случайность. Обыграть поляков в гостях тоже непросто. Сила тренера в еврокубках, что Руй доказал с первого захода. Ну, а чемп...здесь много всего. И соперник изучил хорошо Спартак и скамейка, да и подводных течений не мало в шапито. Удаление Соболя и игнорирование фола Оздоева, чего стоит. В итоге Соболь сегодня не поможет команде. Сочи физически хорошо готова и нап Спартака был бы не лишним на поле.
Жду матча. На днях говорил, что Динамо-Зенит, будет сражение, но Сочи-Спартак будет война, в плане душ болел и руководства. Так оно и идёт.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
"Рука тренера " - это Массимо и Тедеско . С их приходом сразу стало видно во что играют команды . Хорошие мотиваторы и люлей могли бы навалять ,когда это было необходимо . Аленичев , Кононов и Руй -очень симпатичные и интеллигентные люди ,но они не для нас . Нам "убийцы " нужны ,с нашим-то менталитетом . А "стечение обстоятельств " бывает со знаком + и со знаком - . С Легией в Москве и Лестером - это было против нас ,с Наполи 2 матча и с Легией в Варшаве , со знаком + . Или вы ,действительно думаете ,что Спартак выиграл группу на "классе" ??? Смешно ! Откуда взялся этот класс ? Не Руй ли нам его привил ? ))))))) Или как назвать ,по вашему проигрыш Рубину ,Сочи , Краснодару ,ЦСКА и Зениту ( 1: 7 ) , а так же новичку Лиги Нижнему Новгороду .? Это то ,чего достиг Витория ,как тренер ! )) А " КЛАССОМ " здесь и не пахнет . Здесь вообще ничем не пахнет . 9-м местом пахнет . ))
морозз
морозз
вчера в 17:24
Игры как таковой нет парни, вот в чём проблема РУЯ…то что Спартак выстрелил в евро кубке огромная заслуга Селихова и это не обсуждается! Но я сторонник временного интервала работы главного тренера не менее года, только по итогу можно судить о квалификации тренера!
Сп62
Сп62 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 17:21
Дзюба уже не нужен (есть Соболь), а вот Семак ещё себя покажет. Прогресс у него заметен.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:10
Виктория показал всем, что уровень РПЛ не так уж плох
Garrincha58
Garrincha58 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:41
тогда заберите своего Дзюбу и подпишите Семака
Persenchik
Persenchik
вчера в 16:25
Руй Витория заслужил продолжать работу дальше. В очередной раз сменив тренера, руководство только утвердит себя в статусе любителя. 🤨
ЧиП
ЧиП ответ batog (раскрыть)
вчера в 16:11
Предлагали, отказался😤
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 16:10, ред.
Руй вам!
Витория показал, как может играть Спартак в Европе. РПЛ - не показатель. Там даже Слуцкий трижды признавался лучшим тренером.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:04
С Руем Спартак пройдет далеко в лиге Европы и попадёт в четвёрку РПЛ
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 15:43
Каррера шарлатан нагиф он Спартаку не нужен. Аленичев сильнее макаронника
Ген Геныч
Ген Геныч ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 15:40
А Селихов это не игрок команды?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Т.е то что селихов тащит пенальти-это ни заслуга Руя,а то что Николя Расскази ,тупо отдал соперникам -минимум 2 очка,и выезд в Польшу ,даже с этим пенальти(реализованым),выводил бы Спартак в ЛЕ с первого места,если бы ни Расскази-а?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Спартак находится там,где он есть в основном,из за Максименко и Ларссона,которые откровенно не играли за Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если люди не хотят делать свою работу,то и заставлять их смысла нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А самое главное,что Руя кинуло руководство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И даже в такой .... Руй умудряется занимать первое место в группе(по составу команд-это ЛЧ)!!!!!!!!!!!!!!
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:34
Если купить Малкома, Барриоса, Вендела и т.д., то тогда не нужен ни Руй, ни Ваноли. Достаточно будет и Заремы.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 15:30
РПЛ-это колхоз!!!!!!!!!!!!Рую не купили НИКОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кофрие только!!!!!!!!!!!!!!!!!!Как справляется Руй с тем ,что на него навалилось-это и есть мастерство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Любой другой на его месте просто бы плюнул и ждал неустойки,а он работает до конца,что подтверждает его высокий уровень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зарема- тут только цензура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 15:17
Надо понимать, что оставляя Руя, менеджмент берёт на себя ответственность. В том смысле, что тот футбол, который показывает нынче "Спартак" и тот футбол который хочет видеть Руй, не имеют между собой ничего общего.
Оставляя Руя, менеджмент должен купить в защиту и полузащиту несколько игроков, способных делать игру. Не биться и бодаться, а ДЕЛАТЬ!
Сегодняшний матч, конечно нужно ещё выиграть, но
так то, если Спартак возьмет 3 очка, то будет в 4-х от призов. Добился бы, скажем Тедеско подобного результата выступая одновременно в Европе и России? Вот очень сомневаюсь, не говоря уже о Ваноли.
протон
протон
вчера в 15:16
Забавно будет, если уже подписали контракт с Ваноли и придётся платить ему неустойку за 0 секунд работы в клубе
В этом весь Спартак.. С Ваноли впредь не берите трубки и делайте вид что не знакомы..
Лёня, прими одно из лучших решений в своей жизни… убери Зарему из клуба!!!
Перевези её на зиму в Монако!!!
batog
batog ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
По моему в Спартаке команда отдельно, тренер сам по себе. Команда вечером в столовке в Тарасовке решила как играть, так и играют. А РУЙ ходит по кромке с широко открытыми глазами (особенно когда Спартаке выигрывает). Пусть едет в свою Португалию, и забирает своих любимчиков (Рассказова и Ломовицкого ). Федун может бесплатно отдаст! Иии.. ещё Гаттузо подойдет!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:40
Надо оставлять. Раз он вывел Спартак в плей-офф ЛЕ то пусть и готовит к нему команду. Посмотрим что у него получится. Не думаю что смена тренера будет на пользу. Проблемы у Спартака не из за тренера.
oFANATo
oFANATo ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
Ты не понял моего высказывания ....речь в заголовке идёт про тренера Руя, а не про вратаря Селихова.......говорится что Руя могут оставить в спартаке ....на что я выразил свое мнение ......а за что Руя оставлять. ..за 9-ое место в РПЛ? Или за то что это Селихов вытащил спартак в плей - офф? Заслуги Руя в этом никакой нет. Герой в этом случае Селихов, ....Забей легионер Легии пенальти и .спартак попрощался бы с ЛЕ.
ЧиП
ЧиП ответ Sparta and K один и все (раскрыть)
вчера в 14:35
Спартаку не нужен аля Аленичев, мягкий, культурный, взвешанный. Спартаку нужен аля Каррера, который возьмет любого за горло любого и напихает ему "по 1 мая". Тот кто сможет объединить команду, заставить отвечать за результат. Футбольного образования всем футболистам и так хватает, как куда бежать знают. Вожака нет. Витория тоже мягкий. А когда игроки боятся тренеру в глаза смотреть за свои косяки это другая команда.
Сейчас они ничего не боятся, каждый сам за себя.
Тедеско такой же был, сам заведен до предела и команда бежала как заведеная.
Nick Ch
Nick Ch ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:24
"Стечение обстоятельств" может в одном матче случиться, а группу на дурочка не выигрывают. Что имеете в виду под "рукой тренера"? И почему такая уверенность, что ничего не изменится, даже если ему станут покупать под себя игроков (что надо делать всегда, когда зовёшь тренера)?
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 14:19
    Sparta and K один и все
    Sparta and K один и все ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 14:17
    Ну понимаешь у нас унижают Аленичева, Тихонова, Шалимова. И как с такими болелами добиваться положительного результата. По мне работу Аленичева нужно было оценивать в три сезона, как Карпина в своё время
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