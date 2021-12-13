Руй Витория может остаться у руля «Спартака»

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вчера, 11:24

Главный тренер московского «Спартака» имеет шансы остаться на своем посту в 2022 году. В команде есть люди, которые хотят видеть португальца у руля «красно-белых».

Ранее сообщалось, что итальянец Паоло Ваноли сменит Виторию на наставника «Спартака».

Португальский специалист работает в столичной команде с мая текущего года. Под его руководством москвичи пробились в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе.

По информации СМИ , в клубе ценят работу Витории в еврокубках, а победа в группе стала приятной неожиданностью, которая показывает, что специалист способен давать результат.

Окончательное решение касательно будущего Витории в «Спартаке», по слухам, примут после игры москвичей против «Сочи».