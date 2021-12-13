Руй Витория может остаться у руля «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория имеет шансы остаться на своем посту в 2022 году. В команде есть люди, которые хотят видеть португальца у руля «красно-белых».
Ранее сообщалось, что итальянец Паоло Ваноли сменит Виторию на наставника «Спартака».
Португальский специалист работает в столичной команде с мая текущего года. Под его руководством москвичи пробились в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе.
По информации СМИ, в клубе ценят работу Витории в еврокубках, а победа в группе стала приятной неожиданностью, которая показывает, что специалист способен давать результат.
Окончательное решение касательно будущего Витории в «Спартаке», по слухам, примут после игры москвичей против «Сочи».
Результат в группе во многом стечение обстоятельств. Пускай два пеналя и минус 3 балла, а соперникам их накиньте😔. Что тогда бы говорили "заступники"?!🤨 Какую роль сыграл Витория в этих эпизодах?
Про чемпионат и говорить нечего. Каких либо задумок по игре я не вижу. Так и будем валидол глотать? И перейдем в игру от обороны?!
С Легией с 55 мин перешли через центр раза три. Перешли☝️. А Легия действительно колхоз. Вот и подумайте кем мы смотрелись на её фоне?!
Можно рассмотреть проблемы с другой стороны, короткая скамейка и тетя мотя воду мутит, да так, что половина менеджмента с основных постов порасходилось. Но суть это не меняет, игры нет🥴🤨
Умяров как тупил, так и тупит. Зобнин растворился. На первый план вышли кто? Джикия, Жиго, Коля манекен и Селихов.
Единственный результат его работы, это Айртон перестал оголять фланг ( в последних играх). И то потому что мы сидим в своей штрафной.
А преславутый результат, это туман. Когда он рассеится, то "заступники" первые станут "соплями брызгать". 🤨
Хотя кандитатура Ванолли тоже невнятная😏
Я за отечественного спеца. Тут думать надо, а некому, все разбежались.
🙄Может Юран?! 🙄 Как вариант🤞🙄
Результат в группе во многом стечение обстоятельств. Пускай два пеналя и минус 3 балла, а соперникам их накиньте😔. Что тогда бы говорили "заступники"?!🤨 Какую роль сыграл Витория в этих эпизодах?
Про чемпионат и говорить нечего. Каких либо задумок по игре я не вижу. Так и будем валидол глотать? И перейдем в игру от обороны?!
С Легией с 55 мин перешли через центр раза три. Перешли☝️. А Легия действительно колхоз. Вот и подумайте кем мы смотрелись на её фоне?!
Можно рассмотреть проблемы с другой стороны, короткая скамейка и тетя мотя воду мутит, да так, что половина менеджмента с основных постов порасходилось. Но суть это не меняет, игры нет🥴🤨
Умяров как тупил, так и тупит. Зобнин растворился. На первый план вышли кто? Джикия, Жиго, Коля манекен и Селихов.
Единственный результат его работы, это Айртон перестал оголять фланг ( в последних играх). И то потому что мы сидим в своей штрафной.
А преславутый результат, это туман. Когда он рассеится, то "заступники" первые станут "соплями брызгать". 🤨
Хотя кандитатура Ванолли тоже невнятная😏
Я за отечественного спеца. Тут думать надо, а некому, все разбежались.
🙄Может Юран?! 🙄 Как вариант🤞🙄