Джикия: «3 удаления Кофрие за такой короткий период — это очень плохо»

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вчера, 23:46

Капитан «Спартака» после поражения от «Сочи» (0:3) в 18-м туре РПЛ поделился мнением о своем одноклубнике, защитнике , который получил прямую красную карточку в компенсированное время второго тайма, после чего в ворота красно-белых был назначен пенальти. Для 24-летнего бельгийца это уже 3-е удаление за последние 11 матчей в «Спартаке».