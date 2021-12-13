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Джикия: «3 удаления Кофрие за такой короткий период — это очень плохо»

вчера, 23:46
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Сочи» (0:3) в 18-м туре РПЛ поделился мнением о своем одноклубнике, защитнике Максимилиано Кофрие, который получил прямую красную карточку в компенсированное время второго тайма, после чего в ворота красно-белых был назначен пенальти. Для 24-летнего бельгийца это уже 3-е удаление за последние 11 матчей в «Спартаке».

Три удаления Кофрие за такой короткий период — это очень плохо. Безусловно, мы общаемся. Разговаривали и после игры с «Наполи», где он был удален. Конечно, объясняем ему, что наш чемпионат немного отличается от того, где он был (бельгийского). Он пропустит очень важную игру с ЦСКА. Но это уже случилось.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:25
Надо леща ему отвесить
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:37
Спасибо большое что болел за нас, но извини что не смогли оправдать надежд,так как у нас не игроков которые бились б до конца и забивали бы,тебе добра и мира
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 11:35
Кофрие вначале все смеялись над ним, но он показал что он лучше многих защитников,если получил красную то он боролся, он нравится и как человек,скромный, хороший парень, удачи Кофрие в дальнейшем он нужен нам
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:47
Раз в жизни поболел за спартак, чтобы вничью сыграли и то не смогли.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:46
В спартаке этому учат перед матчем, у них даже есть занятия по ныркам в позе дельфина.
navoi73
navoi73
сегодня в 09:11
Что ему оставалось делать либо чистый гол ибо фол. Он зделал всё что мог.
Predator94
Predator94
сегодня в 07:48
Кофрие качественный игрок. Он удаляется, но я в него тапок не брошу. Он борется в отличие от некоторых ! И Джикии стоит поучиться у него этому
ДСА
ДСА
сегодня в 07:43
Тут за простои из зарплаты надо вычитать.
112910415
112910415
сегодня в 07:19
как ни странно звучит, Кофрие очень полезен !
mat73
mat73
сегодня в 07:14
Вчера было нечто невообразимое и непонятное - игра Спартака, при подавляющем преимуществе - 0:3, это только мы на такое способны
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:20
Это еще Рассказов помог команде своим удалением в прошлом матче)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:20
Плохо ему объясняют
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 04:56
Кофрие , конечно лучше Рассказовых ,Масловых , Гапоновых ,вместе взятых , но с рыжей башкой надо дружить !
протон
протон
сегодня в 01:16
Кофрие со своими удалениями больше пользы приносит, чем вы все остальные со своей трусливой беготней в защите и пасами назад. "Все бились, боролись ..." Тьфу!
Сочи - молодцы, менеджмент Спартака - это нечто. В команде выходят в основном составе 3 игрока, не тянущих даже на уровень ФНЛ. Мелкадзе - второй Ширко, надо 20 возможностей ему создать для одного гола, Ломовицкий просто ужасен со своими 3 свечками подряд, вместо обработки мяча, Умяров как опорник полный ноль. Чего хотеть от тренера с такими игроками - непонятно. Ваноли до лета протусит, если повезёт и не вылетят в стыки, что уже кажется не так и неправдоподобно. Играть каждую игру всемером невозможно. Печалька.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:35
Надо всегда думать головой
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:58
Похоже слов рыжий совсем не понимает. Пора Джикии применять более радикальные меры к бельгийцу, дабы тот всё понял!
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