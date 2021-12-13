Джикия: «3 удаления Кофрие за такой короткий период — это очень плохо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Сочи» (0:3) в 18-м туре РПЛ поделился мнением о своем одноклубнике, защитнике Максимилиано Кофрие, который получил прямую красную карточку в компенсированное время второго тайма, после чего в ворота красно-белых был назначен пенальти. Для 24-летнего бельгийца это уже 3-е удаление за последние 11 матчей в «Спартаке».
Три удаления Кофрие за такой короткий период — это очень плохо. Безусловно, мы общаемся. Разговаривали и после игры с «Наполи», где он был удален. Конечно, объясняем ему, что наш чемпионат немного отличается от того, где он был (бельгийского). Он пропустит очень важную игру с ЦСКА. Но это уже случилось.
Сочи - молодцы, менеджмент Спартака - это нечто. В команде выходят в основном составе 3 игрока, не тянущих даже на уровень ФНЛ. Мелкадзе - второй Ширко, надо 20 возможностей ему создать для одного гола, Ломовицкий просто ужасен со своими 3 свечками подряд, вместо обработки мяча, Умяров как опорник полный ноль. Чего хотеть от тренера с такими игроками - непонятно. Ваноли до лета протусит, если повезёт и не вылетят в стыки, что уже кажется не так и неправдоподобно. Играть каждую игру всемером невозможно. Печалька.
Сочи - молодцы, менеджмент Спартака - это нечто. В команде выходят в основном составе 3 игрока, не тянущих даже на уровень ФНЛ. Мелкадзе - второй Ширко, надо 20 возможностей ему создать для одного гола, Ломовицкий просто ужасен со своими 3 свечками подряд, вместо обработки мяча, Умяров как опорник полный ноль. Чего хотеть от тренера с такими игроками - непонятно. Ваноли до лета протусит, если повезёт и не вылетят в стыки, что уже кажется не так и неправдоподобно. Играть каждую игру всемером невозможно. Печалька.