Два игрока клуба из ФНЛ-2 отстранены от футбола на 5 лет за ставки

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вчера, 17:33

Два футболиста «Металлурга-Видное» из ФНЛ -2 — и — отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на пять лет за игру на тотализаторе. Такое решение принял КДК РФС .

«В связи с допущенными футболистом Андрияхиным Дмитрием Владимировичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“ от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Андрияхину Дмитрию Владимировичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 (пять) лет.