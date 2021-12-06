ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022

Два игрока клуба из ФНЛ-2 отстранены от футбола на 5 лет за ставки

вчера, 17:33

Два футболиста «Металлурга-Видное» из ФНЛ-2 — Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода — отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на пять лет за игру на тотализаторе. Такое решение принял КДК РФС.

«В связи с допущенными футболистом Андрияхиным Дмитрием Владимировичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“ от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Андрияхину Дмитрию Владимировичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 (пять) лет.

В связи с допущенными футболистом Негодой Анатолием Олеговичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“ от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Негоде Анатолию Олеговичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 (пять) лет», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:33
футбол мешал их увлечению, теперь не будет мешать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:08
Зато подняли не по детски.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:49
зачем они футболу?
beefs
beefs
вчера в 17:34
теперь прийдется играть на тотализаторе, чтобы прожить...
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