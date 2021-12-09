В ЦСКА расстроены отсутствием активной поддержки на матч с «Арсеналом»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение КДК РФС о закрытии фанатской трибуны ЦСКА на один матч:

Мы расстроены тем, что в ближайшей игре команда лишится поддержки самой активной части ее болельщиков. В то же время решение могло быть и жестче, тогда бы команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, чтобы она не повторялась, нам всем нужно извлечь правильные уроки из нее.