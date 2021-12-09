В ЦСКА расстроены отсутствием активной поддержки на матч с «Арсеналом»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение КДК РФС о закрытии фанатской трибуны ЦСКА на один матч:
Мы расстроены тем, что в ближайшей игре команда лишится поддержки самой активной части ее болельщиков. В то же время решение могло быть и жестче, тогда бы команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, чтобы она не повторялась, нам всем нужно извлечь правильные уроки из нее.
Напомним, ранее была информация, что КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну «ВЭБ-Арены» на одну игру.
м яблочко песню споёт до конца))
Не привыкать и при пустых трибунах играли.
Удачного завершения этого года команде.
м яблочко песню споёт до конца))
Не привыкать и при пустых трибунах играли.
Удачного завершения этого года команде.