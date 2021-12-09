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В ЦСКА расстроены отсутствием активной поддержки на матч с «Арсеналом»

вчера, 18:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналЗавтра в 16:30 Не начался

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение КДК РФС о закрытии фанатской трибуны ЦСКА на один матч:

Мы расстроены тем, что в ближайшей игре команда лишится поддержки самой активной части ее болельщиков. В то же время решение могло быть и жестче, тогда бы команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, чтобы она не повторялась, нам всем нужно извлечь правильные уроки из нее.

Напомним, ранее была информация, что КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну «ВЭБ-Арены» на одну игру.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
вчера в 22:40
Да они и так забили болт на команду в прошлой игре...
pomor45
pomor45 ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 22:04
Что считать? Все, кто придёт, будут спокойно болеть.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:00
А при полупустых так и вообще регулярно.
armeec_
armeec_ ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:45
Карандаш тебе в руку и потом скинь цифру, сколько ты их насчитаешь на стадионе. Которые со внуками будут спокойно болеть на стадионе.
протон
протон
вчера в 20:37
Жечь фаеры и отключать видеонаблюдение - нехорошо. Но зато нормальные болельщики с детьми и внуками смогут спокойно поболеть и посмотреть футбол.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:36
Покровители быд?ла высказались о своей озабоченности.Да от вас все нормальные болельщики разбежались и остались одни голопузые белые обезьяны.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:11
Фанаты - это сила для любого футбольного клуба в России...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:50
Обошлось, могли бы строже наказать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:39
Отряд не заметит потери бойца
м яблочко песню споёт до конца))
Не привыкать и при пустых трибунах играли.
Удачного завершения этого года команде.
YVG
YVG
вчера в 19:28
Больше 100 зрителей никогда и не собирается. К чему все это?
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:27
Не верю в то, что фанаты извлекут урок из этого наказания и навсегда откажутся от пиротехники.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:26
Все равно на ЦСКА ходят по 5 000 человек, так что стадион будет пустой как всегда.
ДСА
ДСА
вчера в 19:21
Убытки совсем небольшие, может их даже нет.
particular
particular
вчера в 19:16
С общественностью связывается целый директор, но результаты взаимодействия какие-то слабенькие... Стороны явно не понимают друг друга...
LOpp
LOpp
вчера в 19:03
не надо печалится, вся жизнь впереди
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:39
Легко отделались......
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:38
Его можно понять.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:34
А то, что фанаты прошлый тур уходили и забивали на команды, вы не расстроены?
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