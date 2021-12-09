КДК РФС наказал на три игры Кротова. Санкции могут продлить до 6 матчей

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вчера, 15:45

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал на три поединка полузащитника «Уфы» за фол в поединке с «Динамо», сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кротов получил прямую красную карточку на 6-й минуте встречи 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2) после нарушения на полузащитнике «бело-голубых» . Поляк позже был покинул поле из-за травмы голеностопа.

Кротова удалили за серьезное нарушение правил на Шиманьски. Мы запросили у «Динамо» медицинское заключение, в частности, имеются ли признаки частичного разрыва передней и задней связок голеностопного сустава. Это протокол МРТ .

Если поляк не будет принимать участие в тренировках, пропустит игру с «Зенитом» и в течение 15 дней он не примет участие в тренировочном процессе и матчах, то санкции увеличатся вдвое, то есть составят 6 игр.