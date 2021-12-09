КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на один матч.

1639053319

вчера, 15:35

КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну « ВЭБ -Арены» на одну игру, утверждает источник.

Эта мера применена в качестве наказания за использование болельщиками ЦСКА пиротехники на матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

После окончания матча сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек.