КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на один матч.

КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну «ВЭБ-Арены» на одну игру, утверждает источник.
Эта мера применена в качестве наказания за использование болельщиками ЦСКА пиротехники на матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
После окончания матча сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек.
За один файер надо наказывать сектор на 5 игр, повторно каждый случай +10 игр, а на эти места приглашать за счёт клубов детей и людей с ограниченными возможностями, ветеранов и т.д. Думаю желающих посетить матчи будет много.
Вот только тогда фанаты перестанут выпендриваться и сами устроят такую дисциплину, что не только файер не зажгётся, там пукнут будут боятся.
А пока это всё шапито!!!
За один файер надо наказывать сектор на 5 игр, повторно каждый случай +10 игр, а на эти места приглашать за счёт клубов детей и людей с ограниченными возможностями, ветеранов и т.д. Думаю желающих посетить матчи будет много.
Вот только тогда фанаты перестанут выпендриваться и сами устроят такую дисциплину, что не только файер не зажгётся, там пукнут будут боятся.
А пока это всё шапито!!!