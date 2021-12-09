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КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на один матч

вчера, 15:35

КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну «ВЭБ-Арены» на одну игру, утверждает источник.

Эта мера применена в качестве наказания за использование болельщиками ЦСКА пиротехники на матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

После окончания матча сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:55
КДК ещё раз доказало, что это скорее всего шапито, а не серьёзный орган!
За один файер надо наказывать сектор на 5 игр, повторно каждый случай +10 игр, а на эти места приглашать за счёт клубов детей и людей с ограниченными возможностями, ветеранов и т.д. Думаю желающих посетить матчи будет много.
Вот только тогда фанаты перестанут выпендриваться и сами устроят такую дисциплину, что не только файер не зажгётся, там пукнут будут боятся.
А пока это всё шапито!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:52
Да хоть пожизненно! Ни игра команды,ни благополучие клуба от них не зависит,а многочисленную публику вы и так от футбола отвадили.Меряетесь гениталиями,господа "серые коты",похваляетесь друг перед другом своей "торсидой", через прикормленных журналюг,вот и всё.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:52
Неприятность эту переживём ....
112910415
112910415
вчера в 17:28
все почти сыты и почти целы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:22
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:15
    Нормально "наказали", и овцы целы и волки сыты)))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:04
    Так себе наказание.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 17:01
    А уж пугали - пугали ....
    А в итоге пальчиком погрозили .
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 16:53
    Просто КДК привыкли сладко кушать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 16:52
    Да нет, не пожалели. Хотя пожалели , только не ЦСКА , а себя, потому всего матч и дали. Ведь не будет фанатов , некого штрафовать будет, а КДК сильно набаловались, без штрафов им никак.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Железный Капут (раскрыть)
    вчера в 16:51
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 16:45
      Новый год на носу - наступила пора у КДК РФС рубить бабло на ёлку и игрушки...
      Руги прочь от фк " ЦСКА "!!!
      протон
      протон
      вчера в 16:37
      ну, в общем, можно сказать, поставили в угол и все
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 16:13
      Пожалели конюшню. Или "Гинер всё купил"? 😜😉
      berda2003
      berda2003
      вчера в 16:13
      а на других трибунах они не могут собраться?
      Железный Капут
      Железный Капут ответ Ген Геныч (раскрыть)
      вчера в 16:10
      Ну тарасовских вообще за это не наказывают
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      вчера в 16:01
      И это наказание?!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))Это уже даже ни смешно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Стадион закрывать конечно нельзя,а вот до конца сезона закрыть фан-сектро-это будет правильно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 15:53
      Странно, что шрафов нет или будет на следующем заседании.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 15:38
      КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на один матч.
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