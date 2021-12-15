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Федотов: «Любимов работал отвратительно»

вчера, 09:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в поединке 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа», который закончился победой «железнодорожников» со счётом 2:0. Критике подвергся судья Артём Любимов:

На этой игре работал Любимов. И работал отвратительно. Как можно было не выгнать с поля Баринова. Очевидный фол. Также Любимов не заметил, как футболист «Уфы» в первом тайме наступил на ногу Ненахову. Резервный тоже должен был помочь в этом моменте.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:48
Хулить всех и винить всех, кроме себя, это такое народное хобби. Более любимое, даже, чем халява.
протон
протон
вчера в 21:17
Выиграла бы Уфа - жаловался бы Локомотив.
Судейство сейчас стабильно невысокого качества и причина чаще в этом, а не в том, что одну из команд целенаправленно "убивает". Хотя, глядя на некоторые игры, последнее тоже вполне возможно
112910415
112910415
вчера в 12:54
да, судья ошибался, явно и многократно ...
Baggio R.
Baggio R. ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 10:44
Какая конкуренция?! Он уже года три не судит.
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:03
Это конкуренция - обгадить коллегу по судейскому корпусу..
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