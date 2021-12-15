Федотов: «Любимов работал отвратительно»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в поединке 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа», который закончился победой «железнодорожников» со счётом 2:0. Критике подвергся судья Артём Любимов:

На этой игре работал Любимов. И работал отвратительно. Как можно было не выгнать с поля Баринова. Очевидный фол. Также Любимов не заметил, как футболист «Уфы» в первом тайме наступил на ногу Ненахову. Резервный тоже должен был помочь в этом моменте.