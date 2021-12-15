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Джикия о слухах об отставке Витории: «Он уверенный в себе тренер»

15 декабря 2021, 00:41

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о возможной отставке нынешнего главного тренера команды Руя Витории и о том, как эти слухи влияют на специалиста.

Безусловно, изменения происходят. Сейчас он ищет к нам подход, что-то в себе, может, меняет. В лучшую или худшую сторону изменения? Я даже не знаю, как ответить. Он уверенный в себе тренер. Считаю, что разговоры о его возможной отставке никак на нем не сказываются и на мне тоже. Я давно нахожусь в «Спартаке» и знаю, что, если мы сталкиваемся с двумя-тремя неудачами подряд, всегда начинаются темы какие-то.

Утверждается, что сейчас клуб ведет переговоры с юристами португальского специалиста о деталях расторжения контракта.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ZIBO rock (раскрыть)
15 декабря в 13:07
Когда есть исполнители, то и гения-тренера не надо. Пример Зенит.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ lotsman (раскрыть)
15 декабря в 12:27
Для умной и продуманной игры нужны исполнителе а их в Спартаке не наблюдается!
lotsman
lotsman ответ ZIBO rock (раскрыть)
15 декабря в 12:03
Все, перечисленные тобой " а если", складываются в умную, продуманную тренером, игру. А её, пока, в Спартаке не наблюдается.
Ironigor
Ironigor ответ lotsman (раскрыть)
15 декабря в 10:41
Воо , во , во , - А если бы , то бабушка стала бы дедушкой !!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ lotsman (раскрыть)
15 декабря в 10:23, ред.
Отвечал уже одному: А если бы Игнатов ударил лучше, а если бы передачу Жиго на Кофрие не перехватили, а если бы Рассказов сыграл хорошо, а если бы в первых трех играх ЛЕ на воротах стоял Селихов, а если бы передачу Промес отдал бы точней, а если бы Жиго не поскользнулся, а если бы Понсе был здоров, а если бы у нас был не Хендрикс а к примеру Алекс, а если бы Спартак в 1 тайме от Лестера не пропустил, а если бы Промес отдал пас а не бил сам, а если бы Бакаев заметил что Мозес на фланге один, а если бы ......тогда бы Спартак выиграл Лигу Чемпионов!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 декабря в 10:10, ред.
Засранцы потому что вот и сплавляете тренеров каждый сезон . Приспособленцы и пиявки на Ленином теле .
А Руя жаль . С такими заремкиными пожеланиями пришел в Спартак и без усиления состава . Вот и получили , то что имеем и на что набегали
санек002
санек002 ответ lotsman (раскрыть)
15 декабря в 09:51
знаешь я сейчас с тобой согласен!смотрел игру с сочи до 25й минуты до пенальти!игры никакой!не смотрел всю игру и нее пожалел!ваще вся рпл это отстой !
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
15 декабря в 08:54
Если бы не подарок Бакаеву от защитника Легии и удачной игры Селихова, Спартак занял бы последнее место в группе. И что тогда? Игра всей команды была никакая.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 декабря в 08:20
Уверенно раздевает Федуна !
Zubr1
Zubr1
15 декабря в 08:19
Не дописал, Джикия , у тебя очень тяжелая нога и плохая аура. Освободи пожалуйста место для другого игрока
Zubr1
Zubr1
15 декабря в 08:14, ред.
Джикия ,тебе тоже надо уходить с Виторией. Ты в обороне играешь очень плохо, найди себе пожалуйста другой клуб,не порть Спартак.
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 07:43
Тренер уйдет с туго набитым кошельком гордо подняв голову.
SHMEL258
SHMEL258
15 декабря в 07:33
Работы Руя, лично я не вижу. В последней игре кроме желания у Спартака не было вообще ничего. Тупой набег на ворота соперника, однообразное закидывание мяча,удары наобум в сторону ворот, незнание что и как делать дальше-короче пустая беготня.
Caniggia
Caniggia
15 декабря в 07:32
По ответам Джикии понятно, что команда явно не против увольнения Витории, если уж он до сих пор ищет подход к игрокам.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 декабря в 06:40
Слил тренера своими ляпами, теперь кривит душой
112910415
112910415
15 декабря в 06:04
это не интервью, набор произвольно взятых слов
ABir
ABir
15 декабря в 05:51
Вроде и не сливали тренера, но поддерживать и вступаться за него перед руководством никто не стал
shlomo
shlomo
15 декабря в 05:42
Говорить можно все что угодно....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 декабря в 05:33
Значит джикия не входит в число лидеров спартака т.к. днём была инфа, что лидеры спартака не поддержали Виторию.
6usu6g2nqa6b
6usu6g2nqa6b ответ Ironigor (раскрыть)
15 декабря в 04:33
При чёт тут джикия?ты требуешь, чтоб свиная 23ина могла говорить.
kust07
kust07
15 декабря в 03:11
Тот случай когда игроки слили тренера
Ironigor
Ironigor
15 декабря в 02:50
Джикия даже не смог или скорее всего не захотел ничего сказать в защиту человека который сделал из кучки игроков среднего уровня, команду которая заняла первое место в групповом этапе лиги Европы.
И это очень прискорбно, что он даже этого не понимает, что с любым другим тренером он мог никогда в жизни туда не попасть !!! Вот это реалии тренерской жизни. А Джикия оказался просто неблагодарной частью всей этой ситуации в которую попал пока ещё главный тренер Спартака Руи Витория.
Буду теперь только рад если Руи в скором времени найдёт себе достойный клуб и когда нибудь встретится в еврокубках со Спартаком и разгромит его .
Свойство бумеранга, возвращаться. Удачи тебе Руи !!!
Всем Добра !!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Vave666 (раскрыть)
15 декабря в 01:21
Следующий этап 1/8 для нас будет последним в этом розыгрыше. С Руем или без. Так ,что сожалеть тут не о чем .
Сочный сочень
Сочный сочень
15 декабря в 01:16
За выход в1/8 Лиги Европы спартаковцы должны Виторию в попу расцеловать, а не выгонять
Это лучшее достижение клуба в 21 веке
Не считая кубка соли и матч-премьера конечно
Vave666
Vave666
15 декабря в 01:07
Считаю что ЛЕ поважнее ЧР, и руководство сделает очередную глупость, уволив качественного тренера! Иногда важнее тренерский подход для турниров, нежели результат в чемпионате на большом отрезке!
2gf8g3gwagfu
2gf8g3gwagfu
15 декабря в 00:46
Ни о чем.
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