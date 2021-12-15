Джикия о слухах об отставке Витории: «Он уверенный в себе тренер»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о возможной отставке нынешнего главного тренера команды Руя Витории и о том, как эти слухи влияют на специалиста.
Безусловно, изменения происходят. Сейчас он ищет к нам подход, что-то в себе, может, меняет. В лучшую или худшую сторону изменения? Я даже не знаю, как ответить. Он уверенный в себе тренер. Считаю, что разговоры о его возможной отставке никак на нем не сказываются и на мне тоже. Я давно нахожусь в «Спартаке» и знаю, что, если мы сталкиваемся с двумя-тремя неудачами подряд, всегда начинаются темы какие-то.
Утверждается, что сейчас клуб ведет переговоры с юристами португальского специалиста о деталях расторжения контракта.
И это очень прискорбно, что он даже этого не понимает, что с любым другим тренером он мог никогда в жизни туда не попасть !!! Вот это реалии тренерской жизни. А Джикия оказался просто неблагодарной частью всей этой ситуации в которую попал пока ещё главный тренер Спартака Руи Витория.
Буду теперь только рад если Руи в скором времени найдёт себе достойный клуб и когда нибудь встретится в еврокубках со Спартаком и разгромит его .
Свойство бумеранга, возвращаться. Удачи тебе Руи !!!
Всем Добра !!!
И это очень прискорбно, что он даже этого не понимает, что с любым другим тренером он мог никогда в жизни туда не попасть !!! Вот это реалии тренерской жизни. А Джикия оказался просто неблагодарной частью всей этой ситуации в которую попал пока ещё главный тренер Спартака Руи Витория.
Буду теперь только рад если Руи в скором времени найдёт себе достойный клуб и когда нибудь встретится в еврокубках со Спартаком и разгромит его .
Свойство бумеранга, возвращаться. Удачи тебе Руи !!!
Всем Добра !!!