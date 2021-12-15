Джикия о слухах об отставке Витории: «Он уверенный в себе тренер»

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15 декабря 2021, 00:41

Защитник московского «Спартака» и сборной России рассказал о возможной отставке нынешнего главного тренера команды Руя Витории и о том, как эти слухи влияют на специалиста.

Безусловно, изменения происходят. Сейчас он ищет к нам подход, что-то в себе, может, меняет. В лучшую или худшую сторону изменения? Я даже не знаю, как ответить. Он уверенный в себе тренер. Считаю, что разговоры о его возможной отставке никак на нем не сказываются и на мне тоже. Я давно нахожусь в «Спартаке» и знаю, что, если мы сталкиваемся с двумя-тремя неудачами подряд, всегда начинаются темы какие-то.

Утверждается, что сейчас клуб ведет переговоры с юристами португальского специалиста о деталях расторжения контракта.